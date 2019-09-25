Импичмент президента США: процедура, причины и шансы объявления Трампу

В США разгорелся настоящий скандал из-за разговора президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. После этого спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о начале процедуры импичмента Трампа. Однако, шансов, что его объявят лидеру США, очень мало.

За что Трампу хотят объявить импичмент?

Американский разведчик несколько дней назад написал донос, касающийся разговора президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить украинского главу государства вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год.

К теме: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: последствия для Украины

В частности, речь идет об открытии дела о деятельности в украинской газовой компании Хантера Байдена – сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена.

Сам Байден потребовал, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, которое до сих пор подвергается прямому нападению со стороны России".

Впоследствии Трамп же поручил опубликовать полную версию разговора с Зеленским – она ​​должна появиться 25 сентября.

Из-за этого скандал спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Основания – измена Трампа и использование им служебного положения для давления на Украину из собственных политических мотивов.

Я объявляю, что палата представителей начинает официальное расследование вопроса об импичменте. Я даю указание шести комитетам приступить к проведению собственных расследований,

– сказала Пелоси.

Сейчас в Вашингтоне будут определять, действительно ли есть основания для объявления импичмента президенту США.

Что такое импичмент?

Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого должностного лица и отстранение его от должности.

Какова процедура импичмента президента США?

Шаг 1 – начало. Исключительное право инициировать импичмент должностным лицам и президенту США имеет Палата представителей – нижняя палата американского Конгресса. Это может быть собственная инициатива Палаты или по просьбе конференции судей, присяжных, президента, прокурора и даже общественной петиции.

Всего в нижней палате Конгресса 435 мест. По данным New York Times, импичмент Трампа пока поддерживают 179 законодателей, 73 выступают против, еще 183 пока не озвучивали свою позицию.

Шаг 2.После объявления о начале процедуры соответствующий запрос об импичменте направляется в комитет Палаты представителей судебной власти. Он большинством голосов признает, существуют ли основания для импичмента и действительно ли президент совершил определенное преступление.

Важно: До импичмента Трампу не дойдет, но его рейтинг упадет, – политолог

Шаг 3. Если комитет находит достаточные факты преступления, то формирует резолюцию по обвинению президента в неправомерных действиях и передает ее в Палату представителей США. За эту резолюцию должны проголосовать большинство членов Палаты – 218 человек.

Шаг 4. Если Палата одобрит резолюцию об импичменте – ее передают в Сенат США. Также Палата представителей избирает нескольких своих членов, представлять обвинение в Сенате.

Шаг 5. В верхней палате Конгресса рассмотрение резолюции похоже на судебное заседание – стороны могут привлекать адвокатов и слушать свидетелей. Председательствовать на рассмотрении дела будет председатель Верховного суда США, а сенаторы будут выполнять роль присяжных.

Шаг 6 – конец. После всех процедур Сенат должен проголосовать за обвинительный или оправдательный приговор. Для обвинения лидера США нужна поддержка не менее двух третей сенаторов – 67 голосов. Только после этого президента автоматически снимают с должности, а его место занимает вице-президент.

Почему шансов на импичмент Трампу – мало?

Демократы, контролирующие нижнюю палату Конгресса, обвиняют Дональда Трампа в злоупотреблении служебным положением. Даже если они сформируют соответствующую резолюцию против Трампа и передадут ее в Палату представителей США – дальше дело перейдет в Сенат.

Сейчас большинство в Сенате принадлежит республиканцам. Это делает импичмент Дональда Трампа маловероятным.

Интересно: Украинский скандал в США: что пишут об этом западные медиа

Сам Трамп не воспринимает серьезно угрозу импичмента. Он уверен, что республиканцы не будеть голосовать против своего лидера, даже если он не имеет единодушной поддержки внутри партии. Все потому, что возможное голосование за импичмент со стороны республиканцев означает раскол партии и де-факто лишает их шансов на успешную собственную кампанию в 2020 году во время выборов в Конгресс, которые пройдут одновременно с президентскими.



Дональд Трамп/Getty images

Мнение эксперта. Политический эксперт Сергей Постоловский убежден, что до импичмента Дональда Трампа из-за скандала разговора с Зеленским не дойдет. Однако, эту ситуацию можно считать началом предвыборной президентской кампании в США. Скандал негативно ударит не только по рейтингам Трампа, но и по рейтингам Байдена.

История с якобы требованием Трампа к Зеленскому открыть уголовное производство в отношении демократа Джо Байдена повлияет на имидж и рейтинги обоих претендентов на пост главы Белого дома. Это может привести к тому, что Трамп и Байден не выиграют внутрипартийный праймериз, соответственно и выборы,

– считает Постоловский.

Из истории: каким президентам США хотели объявить импичмент?

В истории США еще никогда не было прецедентов отстранения президента с помощью процедуры импичмента. Американский парламент ранее только трижды инициировал начало процесса импичмента против действующего президента.

Кому в США хотели объявить импичмент?

Ричарду Никсону,

Эндрю Джонсону,

Биллу Клинтону.

Процедура импичмента Никсона в 1974 году не была до конца завершенной. Он добровольно подал в отставку еще до того, как резолюции импичмента были вынесены на рассмотрение Палаты. Этот случай стал единственным в истории США отставкой президента. Никсон ушел с должности из-за Уотергейтского скандала – лидер США якобы имел доступ к документам и прослушивал штаб своего конкурента на президентских выборах от демократической партии Джорджа Макговерна.

Читайте также: Нужно пройти по лезвию, – Климкин о скандале в США и серьезные последствия для Украины

Так что, о начале процедуры импичмента объявлялось лишь дважды. В 1868 году Конгресс пытался отстранить от власти президента Эндрю Джонсона. Ему предъявлялось обвинение в нарушении законов "О пребывании на государственной службе", "О командовании армией" и унижении Конгресса. Этому предшествовал конфликт и попытки незаконно уволить военного министра США Эдвина Стантона.

В 1998-м импичмент был объявлен Биллу Клинтону. Тогдашнего президента США подозревали в лжесвидетельстве и препятствовании следствию после скандала с его внебрачными отношениями с практиканткой Белого Дома Моникой Левински.

И Джонсона, и Клинтона признали виновными в Палате представителей, однако Сенат заблокировал обе инициативы импичмента. Таким образом, ни один президент США за все время не был отстранен от должности в порядке импичмента.



Эндрю Джонсон​, Ричард Никсон и Билл Клинтон / коллаж 24 канала