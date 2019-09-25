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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ДОНАЛЬД ТРАМП

      До импичмента Трамп не дойдет, но его рейтинг упадет, – политолог

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      В США инициируют процедуру импичмента Трампа
      В США инициируют процедуру импичмента Трампа / Соцсети

      До импичмента Траму в связи с ситуацией вокруг его разговора с Зеленским не дойдет. Но скандал можно считать началом предвыборной президентской кампании в США. Это может увеличить желание американцев сменить президента.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Сергей Постоловский.

      Читайте также: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: какие последствия для Украины

      По его словам, Трампу, конечно, испортят нервы. Конгресс инициирует расследование, которое продлится несколько месяцев. В конце концов, будет вывод, что не было вмешательства и давления на Зеленского. Трамп уже сменил тактику и заявил, что готов обнародовать разговор с Зеленским.

      История с якобы требованием Трампа к Зеленскому нарушить уголовное производство относительно демократа Джо Байдена будет влиять на имидж и рейтинги обоих претендентов на пост главы Белого дома. Это может привести к тому, что Трамп и Байден не выиграют внутрипартийный праймериз, соответственно и выборы,
      – считает Сергей Постоловский.

      Сергей Постоловский отмечает: в этой ситуации больше надо переживать за украинского президента Зеленского. Глава Украины в очень непростой ситуации. Зеленскому надо абстрагироваться и занять нейтральную позицию относительно республиканцев и демократов.

      Что известно об "украинском скандале" в США и импичменте Трампа?​
      Громкий скандал в США разразился из-за доноса американского разведчика. По его данным 25 июля Дональд Трамп во время разговора с президентом Зеленским требовал от него нарушить уголовное производство относительно демократа Джо Байдена – главного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах – в рамках искоренения коррупции в Украине.

      Палата представителей Конгресса США 24 сентября инициировала формальное расследование действий президента Дональда Трампа, итогом которого может стать решение о его импичменте. Об этом объявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она обвинила президента Трампа в нарушении конституции в связи с ситуацией вокруг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп назвал это преследованием президента: "Они даже не видели стенограммы разговора. Тотальная охота на ведьм", – написал Трамп в твиттере.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Импичмент Выборы в США Дональд Трамп Владимир Зеленский Зеленский в США
      Источник: 24 канал
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