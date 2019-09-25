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      До імпічменту Трампу не дійде, але його рейтинг впаде, – політолог

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      В США ініціюють процедуру імпічменту Трампу
      В США ініціюють процедуру імпічменту Трампу / Соцмережі

      До імпічменту Трампу у зв’язку із ситуацією навколо його розмови із Зеленським не дійде. Але скандал можна вважати початком передвиборчої президентської кампанії в США. Це може збільшити бажання американців змінити президента.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

      Читайте також: Скандальна розмова Трампа і Зеленського: наслідки для України

      За його словами, Трампу, звичайно, попсують нерви. Конгрес ініціює розслідування, яке триватиме кілька місяців. Зрештою, буде висновок, що не було втручання і тиску на Зеленського. Трамп уже змінив тактику і заявив, що готовий оприлюднити розмову із Зеленським.

      Історія з ніби вимогою Трампа до Зеленського порушити кримінальне провадження щодо демократа Джо Байдена впливатиме на імідж і рейтинги обох претендентів на пост глави Білого дому. Це може призвести до того, що Трамп і Байден не виграють внутрішньопартійний праймеріз, відповідно і вибори,
      – вважає Сергій Постоловський.

      Сергій Постоловський наголошує: в цій ситуації більше треба переживати за українського президента Зеленського. Глава України в дуже непростій ситуації. Зеленському треба абстрагуватися і зайняти нейтральну позицію щодо республіканців і демократів.

      Що відомо про "український скандал" у США і імпічмент Трампу? Гучний скандал у США вибухнув через донос американського розвідника. За його даними, 25 липня Дональд Трамп під час розмови з президентом Зеленським вимагав від нього порушити кримінальне провадження щодо демократа Джо Байдена – головного конкурента Трампа на майбутніх президентських виборах – у рамках викорінення корупції в Україні.

      Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент. Про це оголосила спікер Палати представників Ненсі Пелосі. Вона звинуватила президента Трампа в порушенні конституції у зв’язку з ситуацією навколо його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп назвав це переслідуванням президента: "Вони навіть не бачили стенограми розмови. Тотальне полювання на відьом", – написав Трамп у твітері.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Вибори у США Володимир Зеленський Зеленський у США Імпічмент
      Джерело: 24 канал
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