Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа: что дальше

Палата представителей США проголосовала за утверждение двух статей обвинения в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Спикер Палаты Нэнси Пелоси отметила, что никто из конгрессменов не шел в Конгресс только для того, чтобы объявить импичмент президенту, но в этой ситуации, по ее словам, каждый должен выполнить присягу.

К теме: Импичмент Трампа: Палата представителей США утвердила официальное обвинение

Трамп станет третьим за всю историю США президентом, который будет проходить через процедуру импичмента.

Подозрения Трампу:

Первое обвинение касается злоупотребления властью для политической выгоды. Очевидно, говорится о вероятном давлении Трампа на президента Украины Зеленского с целью заставить его начать расследование, направленное против одного из политических оппонентов президента США – Джозефа Байдена.

Второе обвинение касается препятствования работе Конгресса, а именно расследованию им незаконных действий Трампа. Это обвинение связано с недопуском работников Белого дома к слушаниям по делу импичмента, непредоставлением администрацией Трампа документов конгрессменам, а также запугиванием отдельных свидетелей, которые выступали перед Конгрессом.

Что будет дальше

Резолюцию передадут в Сенат США. Также Палата представителей избирает нескольких своих членов, которые будут представлять обвинение в Сенате. В верхней палате американского парламента рассмотрение резолюции происходит подобно судебному заседанию – стороны могут заслушивать свидетелей и привлекать адвокатов. После всех процедур Сенат должен проголосовать за обвинительный или оправдательный приговор. Для обвинения президента нужно не менее двух третей голосов Сената (67 голосов). Только после этого президента автоматически отстраняют от должности.

В то же время, большинство в Сенате у республиканцев, которые ранее заявляли, что

Скандал из-за разговора Зеленского и Трампа: основное

Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.

Что известно о предыдущих импичментах президентам СШАДо этого подобные процедуры касались Ричарда Никсона, Эндрю Джонсона и Билла Клинтона. Последних двоих признали виновными в Палате представителей, однако их Сенат оправдал. Что касается Никсона, то процедура импичмента в отношении его личности не была до конца завершенной, поскольку в процессе он добровольно подал в отставку. Таким образом, ни один президент США за все время не был устранен с поста в порядке импичмента.