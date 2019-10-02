Дело Burisma: что известно об украинской компании, которая вызвала скандал в США

В скандальном разговоре с Владимиром Зеленским Дональд Трамп якобы требовал от украинского президента расследовать дело в отношении компании Burisma. Членом ее совета директоров был сын вероятного оппонента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена. Что известно о компании, в каких коррупционных делах “светилось” ее руководство и какова роль в ней Байдена-младшего – в материале 24 канала.

Burisma – что известно?

Burisma Holdings – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Ее основатель и конечный бенефициар – Николай Злочевский. Зарегистрирована на Кипре.

По данным реестра Кипра, в совете директоров компании сегодня, в частности, бывший президент Польши Александр Квасьневский, инвестиционный банкир Алан Аптер, бывший руководитель Антитеррористического Центра ЦРУ Джозеф Кофер Блэк и дочь Николая Злочевского Карина. До недавнего времени в совет входил и сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, Хантер.



Руководство компании

Сегодня Burisma Group, как указано на официальном сайте компании, оперирует крупнейшим буровым флотом в стране. Фирмы бизнес-группы добывают украинский газ в пяти областях на восьми месторождениях. В 2018 году компании, входящие в Burisma Holdings, добыли 1,08 миллиарда кубометров природного газа, что является четвертым показателем в Украине.

Кто такой Злочевский?

Николай Злочевский является собственником Burisma Holdings, а также – основателем Международного Форума по энергетической безопасности Energy Security for the Future.

Начинал свой бизнес в сфере нефтегазодобычи еще в середине 90-х, а компанию Burisma основал в 2002 году. Однако дела пошли вверх только с его приходом в политику – именно за это время компания стала одной из крупнейших в Украине в своем секторе.

Так, в 2003-2004 годах Злочевский возглавлял Государственный комитет природных ресурсов (тогда орган имел право распоряжения лицензиями на пользование недрами).



Николай Злочевский

С 2010 по 2012 год был министром экологии и природных ресурсов Украины (во время президентства Виктора Януковича). После этого, до 26 февраля 2014 года, Злочевский занимал должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, где возглавлял Департамент экономической и социальной безопасности.

Стоит отметить, что лицензии на разработку газовых месторождений фирмам Злочевского, в частности компании Вигіѕма, согласовало Министерство экологии, которое он сам, собственно, и возглавлял. Больше всего таких лицензий было получено именно в годы пребывания Злочевского в политике и происходило это с многочисленными нарушениями.

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После Майдана по незаконной деятельности Злочевского и его компаниям был открыт ряд дел. Он бежал из страны, однако в 2017 году, после закрытия значительной части из них, вернулся.

В 2016 году Николай Злочевский оказался на 32 строчке рейтинга самых богатых украинцев по версии журнала "Фокус".

Дела против Злочевского и его компаний

Руководство Burisma, в частности Николая Злочевского, подозревали в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, а также – в незаконном получении лицензий на добычу недр.

Так, в апреле 2014 года Британское Бюро по борьбе с мошенничеством начало досудебное расследование в отношении Николая Злочевского по факту отмывания денег – 35 миллионов долларов США. Тогда британские правоохранители заблокировали на его счетах 23,5 млн долларов и обратились к ГПУ, которое тогда возглавлял Виталий Ярема, с запросом о предоставлении информации о Николае Злочевском и связанных с ним компаниях. Однако доказательств в Британии так и не получили, поэтому арест денег был снят.

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С мая 2014 года ГПУ начала расследование уголовного производства по преступной деятельности дочерних компаний Burisma в Украине. Там, по информации ведомства, добывали и продавали газ по значительно заниженным ценам – по договоренности с государственной компанией "Укргаздобыча". Сумма неуплаченных за 2014-2015 годы налогов составляла 1 миллиард гривен.

Уже в сентябре 2016 года дело об уклонении от уплаты налогов закрыли. Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко объяснил это тем, что компания "заплатила 180 миллионов гривен налогов и штрафа по результатам экспертиз". В Burisma также уверяют: за два года компания уплатила в бюджеты всех уровней более 5 миллиардов гривен налогов.



Фирмы группы Burisma добывают газ в пяти областях Украины

Также сегодня Специализированная антикоррупционная прокуратура через суд пытается отменить спецразрешения на пользование недрами компаниями Burisma Group. До конца 2015 года дело расследовалось ГПУ, потом его забрало НАБУ. Последнее установило нарушения при выдаче разрешений, а именно – отсутствие обязательного согласования с органами местного самоуправления.

В Burisma это отрицают. Как рассказали представители компании изданию The Wall Street Journal в 2015 году, Злочевский придерживался "буквы и духа закона в роли государственного служащего" и все разрешения были выданы на законных основаниях.

В августе 2017 года САП закрыла дело, заявив, что не имеет достаточно доказательств для доказывания преступления. Следствие возобновилось в 2018 году после жалобы экс-депутата Татьяны Чорновол.

К сожалению, тогда детективам не удалось собрать никаких доказательств, чтобы это дело могло иметь какое-то дальнейшее завершение. Во время неоднократных совещаний было отмечено, что в деле вообще ничего не делается,

– пояснил руководитель САП Назар Холодницкий.

Он добавил, что постановление о прекращении дела отменили лишь потому, что не была допрошена Татьяна Чорновол. И, по состоянию на сейчас это производство "висит" – по нему активные следственные действия не проводятся, а "детективы и прокуроры не понимают, что там нужно расследовать".

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В феврале 2017 года ГПУ закрыла все дела против Burisma и ее руководства. Однако сегодня Злочевским все еще интересуется НАБУ. Здесь продолжают расследовать два дела, которые связаны с его деятельностью на посту министра экологии. Речь идет о выдаче спецразрешений на пользование недрами и закупке услуг дистанционного зондирования земли за счет денег из госбюджета (хищение средств).

Подробную информацию про все дела, где фигурирует Николай Злочевский, публиковал Центр противодействия коррупции в марте 2019 года.

При чем тут Шокин и почему о нем вспомнил Трамп?

Виктор Шокин занял должность генпрокурора в феврале 2015 года. Вскоре после назначения ряд антикоррупционных активистов, международные организации и правительства других стран начали упрекать его в том, что он делает недостаточно для борьбы с коррупцией. Украинцы выходили на митинги за его увольнение.

Шокина неоднократно критиковал и экс-вице-президент Штатов Джо Байден. В январе 2018 года на дискуссионной панели Совета по международным отношениям в Вашингтоне он рассказал, как в 2016 году требовал уволить генпрокурора:

Я им (украинским чиновникам, – 24) сказал: мы не дадим вам миллиард долларов... Я взглянул на них и сказал: Я уезжаю через 6 часов, и если вашего генпрокурора не уволят до того времени, вы не получите денег. Сукин сын! И его уволили. И поставили того, кто на то время подходил.

Когда Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским вспоминал "очень хорошего прокурора", которого "реально несправедливо уволили", вероятно, он имел в виду именно Шокина. Однако, в этом случае говорить, что Шокин лично инициировал и расследовал дела против Burisma Group – не совсем правильно.

Как отмечал адвокат Виталий Титич в эфире Радио НВ, Шокин создал специальное подразделение – Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики, действиями которого руководили близкие к первым лицам государства люди. При каденции Шокина в этом подразделении были сосредоточены уголовные производства в отношении крупнейших коррупционных схем, ни одно из которых не было реально доведено до суда.

Поэтому, по словам эксперта, даже если Байден-старший и имел целью защитить бизнес-интересы своего сына в Украине, когда настаивал на увольнении Шокина, то он действовал абсолютно правомерно – основания для обвинений генпрокурора имел.

Сам Шокин ранее говорил американским медиа: считает, что его уволили, поскольку он расследовал дело Burisma, пишет The Washington Post. Так, экс-генпрокурор объяснял: если бы ему разрешили оставаться на работе, он бы поставил под сомнение квалификацию Гантера Байдена, который был членом совета директоров компании. По мнению Шокина, "этот человек не имел опыта работы в Украине или в энергетической отрасли".



Виктор Шокин

А вот в Украинском центре противодействия коррупции изданию рассказали: "Шокин не проводил расследования. Его уволили не потому, что он хотел провести это расследование, а совершенно наоборот – потому что он его провалил".

Позиция США относительно увольнения Шокина не была идеей Байдена и отфильтрована чиновниками американского посольства в Киеве, пишет Bloomberg со ссылкой на человека, который непосредственно знает ситуацию.

Роль Хантера Байдена в компании

Американский юрист, адвокат национальной юридической фирмы Boies, Schiller & Flexner LLP и второй сын экс-вице-президента США Джо Байдена – Хантер Байден стал членом совета директоров компании Burisma в 2014 году, через несколько месяцев после Евромайдана. В компании тогда заявили, что Байден будет контролировать юридические дела.

Его наем рассматривался как попытка Burisma укрепить свой имидж – мало кто рискнет задеть компанию, где работает сын вице-президента США. За время пребывания на посту Хантер, как сообщается, получал заработную плату до 50 тысяч долларов в месяц. Он работал в компании до апреля 2019 года.



Хантер и Джо Байдены

Хантер Байден рассказывал американским СМИ, что у него был лишь один короткий разговор с отцом о работе в украинской компании и он не вдавался в детали соглашения. Сам Джо Байден отмечал: узнал о роли своего сына в Burisma из новостей.

Так, в комментарии New Yorker Хантер Байден сказал, что его отец лишь один раз намекал на работу: "Отец спросил: "Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь? "и я сказал: "Я знаю".

Хантер Байден также отмечал, что присоединился к компании по призыву другого члена правления, бывшего президента Польши Александра Квасьневского. Байден-младший объяснил: они разделяют убеждение, что украинская энергетическая независимость имеет решающее значение для отпора Кремлю.

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Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в комментарии The Washington Post заверил: Хантер Байден не нарушал законов Украины. Это – важно, ведь Трамп по сути обвинил Джо Байдена именно во вмешательстве в украинское правосудие, чтобы "закрыть дело против его сына". Кроме того, Луценко добавил, что, пока он занимал должность генпрокурора, в Украину ни разу не наведывались американские следователи для расследования этого дела.

В НАБУ отметили, что в обоих делах по компании Burisma, расследование в отношении которых продолжается, речь идет о нарушении 2010-2012 годов – Хантер Байден был нанят позже. Руководитель САП Назар Холодницкий также подтвердил: имя Хантера Байдена не фигурирует в деле, которое сейчас расследует ведомство.

"Я бы никогда не мог предсказать, что Дональд Трамп выберет меня как наконечник копья против человека, который, по его мнению, может его победить", – говорит о скандале, который сейчас в разгаре, Хантер Байден.

С чего все началось? 21 сентября появилась информация, что в июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". К делу имеет отношение сын главного соперника Трампа на президентских гонках Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что назвали вмешательством в президентские гонки.



В Конгрессе также нашли связь между телефонным разговором Трампа с Зеленским и задержкой в выдаче военной помощи для Украины. Получили мы ее на несколько месяцев позже, чем было обещано. Таким образом Трамп мог давить на президента Украины.



Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.