Отставка Курта Волкера: причины и последствия для Украины

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, занимавший должность с июля 2017 года, подал в отставку. Это произошло на фоне скандала, связанного с июльским телефонным разговором Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Что же стало причиной отставки и какие последствия этого для Украины – в материале 24 канала.

Что известно о причинах отставки?

Курт Волкер принял решение об отставке через день после того, как был опубликован текст жалобы работника американских спецслужб в отношении скандального телефонного звонка.

По информации американских СМИ, Волкер якобы был организатором встречи советника Владимира Зеленского Андрея Ермака и адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, которые обсуждали расследование дела, связанного с Хантером Байденом, сыном потенциального главного конкурента Трампа на президентских выборах.

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Таким образом Волкер может быть одним из ключевых лиц громкого скандала. Известно также, что он – в числе сотрудников Госдепа США, информация о которых нужна членам Палаты представителей, что расследуют это дело. Сейчас это называют основной причиной решения Волкера об отставке.

Сейчас видим, что под его биографию уже начали "копать". В частности, появилась информация о том, что Волкер мог лоббировать интересы "Raytheon Company", которая занимается производством противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Как отметил дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара в комментарии 24 каналу, это свидетельствует, в частности, о том, что в ближайшее время мы услышим еще много обвинений в его адрес (не всегда справедливых и правдивых). Прежде всего потому, что это продиктовано логикой происходящего между республиканцами и демократами в США.

Эксперт добавляет, что не было никаких оснований для того, чтобы заставлять Волкера уходить с должности: он профессионально выполнял свои обязанности и сыграл положительную роль в украинских вопросах. Он не нарушил закон, но подал в отставку, поскольку есть определенная политическая культура.



Курт Волкер неоднократно посещал Донбасс

Возможные последствия для Украины

Курт Волкер более двух лет доносил важные вещи по ситуации в Украине до американских чиновников. Или может с его отставкой измениться отношение США к Киеву? Эксперты склонны считать, что нет. Более того – сейчас в Штатах в принципе мало кто обращает внимание на Украину вне контекста "телефонного скандала". Прежде всего это связано с предстоящими президентскими выборами и борьбой между кандидатами, которая в разгаре уже сейчас.

Да и в целом сейчас ситуация не очень хорошая для Украины, которая фактически оказалась в эпицентре внутриполитических разборок другого государства.

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Так, что касается военной помощи, Александр Хара отмечает: она будет предоставляться Вашингтоном, и на ее объемы отставка Волкера не повлияет. Здесь стоит вспомнить именно обвинения демократов в том, что Трамп якобы пытался манипулировать Зеленским, намекая на ее задержку или отмену, если не будут выполнены определенные требования.

Поэтому сейчас любые негативные изменения в этом секторе – не в интересах Трампа. А обе палаты Конгресса уже утвердили решение, которое эту помощь продолжает.



Встреча Курта Волкера с Владимиром Зеленским

Также есть еще один момент: самому Трампу приписывают несколько дружеские отношения с Путиным. И на этом фоне отменять или приостанавливать помощь Украине – это просто подтвердить эти "тайные договоренности", что тоже не в интересах американского лидера.

Эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко в комментарии 24 каналу в свою очередь отмечает: роль Волкера для Украины – несколько преувеличена. Однако его отставка может повлиять на коммуникацию отдельных украинских политиков с Вашингтоном. Прежде всего потому, что при условии назначения нового человека потребуется время для налаживания отношений.

Я думаю, что роль Курта Волкера для развития ситуации в Украине уже давно была преувеличена нашими политиками. На самом деле и формат этот "Волкер-Сурков" почти не работал и нет признаков того, что сам Волкер имеет какое-то существенное влияние на выработку украинской политики в Вашингтоне,

– пояснил эксперт.

Он добавил, что собственно сама должность не дает особых полномочий. Это – не уровень вице-президента. Человек, ее занимающий, фактически занимается сбором информации со всех сторон и доставляет ее к тем, кто принимает решения – в Госдеп США или в Белый дом. То есть Волкер был посредником. Эффективным ли? По словам эксперта, это – открытый вопрос.

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В Офисе Президента Украины ситуацию не комментируют. Зато экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что это – первая не политическая, а именно реальная потеря для Украины. "Мы ему были не безразличны – это очень редко случается в политике", – отметил он в твиттере.

"Тревожной новостью" отставку Волкера назвал и пятый президент Украины Петр Порошенко, отметив, что вклад спецпредставителя в укрепление стратегического партнерства Украины с США трудно переоценить.

Кто вместо Волкера?

Сейчас этот вопрос не стоит в первых пунктах повестки дня для Трампа. Более того, существует вероятность, что должность спецпредставителя Госдепа США по Украине отменят в принципе. Ведь Курт Волкер – первый и пока единственный, кто ее занимал.

Волкер ушел в отставку и мы пока не видим каких-либо слухов относительно того, кто может его заменить. И, что главное – не видим результативности формата. Если в Белом доме будут считать, что это формат, который не работает – мы не получим нового спецпредставителя. Если же там решат, что польза из этого все же будет – будет и новое назначение,

– отметил Николай Капитоненко.

Зато, по мнению Александра Хары, риск отмены этой должности – небольшой. Ведь в США есть ряд лиц, которые отвечают за конкретные направления: Афганистан, Иран и прочие. Исключением является разве что диалог между Трампом и Ким Чен Ыном, где президент США задействован напрямую.

Это – удобный инструмент для администрации, чтобы ни президент, ни вице-президент не были задействованы в этом. А есть профессиональные кадры, которые непосредственно занимаются определенной проблемой. Поэтому маловероятно, что такую должность отменят,

– пояснил эксперт.

По его словам, в идеале, этот пост должен занять человек, который бы разбирался в нашем регионе и имел бы неплохие связи даже не с Украиной, а прежде всего с Россией. В то же время было бы хорошо, чтобы этот человек не имел непосредственного опыта с РФ. Ведь, как пояснил эксперт, дипломаты, работавшие в Москве, на окружающую среду в нашем регионе смотрят глазами России.

Может, это – бывший дипломат, может – бывший разведчик или военный. Люди, которые способны понимать сложность ситуации. Что речь идет не только о Донецке и Луганске, а о войне России на всех фронтах против Украины. В частности, и по Крыму, об этом не надо забывать,

– говорит Александр Хара.

Конкретных фамилий пока не называют. Как долго эта должность будет оставаться незанятой – говорить трудно. В частности, по словам Николая Капитоненко, вряд ли Трамп будет спешить: получение новых поводов для предвыборных проблем сегодня не в его интересах. И, опять же, Штатам несколько не до этого – Украина сейчас не является приоритетом американских чиновников. Поэтому мы все еще остаемся заложниками ситуации.

С чего все началось?21 сентября стало известно, что в июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". К делу причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.



В Конгрессе также нашли связь между телефонным разговором Трампа с Зеленским и задержкой в выдаче военной помощи для Украины. Получили мы ее на несколько месяцев позже, чем было обещано. Таким образом Трамп мог давить на президента Украины.



Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.