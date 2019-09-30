Відставка Курта Волкера: причини та наслідки для України

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, який обіймав посаду з липня 2017 року, подав у відставку. Це сталося на тлі скандалу, пов’язаного з липневою телефонною розмовою Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Що ж стало причиною відставки і які наслідки цього для України – у матеріалі 24 каналу.

Що відомо про причини відставки?

Курт Волкер прийняв рішення про відставку через день після того, як було опубліковано текст скарги працівника американських спецслужб стосовно скандального телефонного дзвінка.

За інформацією американських ЗМІ, Волкер нібито був організатором зустрічі радника Володимира Зеленського Андрія Єрмака та адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані, які обговорювали розслідування справи, пов’язаної з Гантером Байденом, сином потенційного головного конкурента Трампа на президентських виборах.

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Таким чином Волкер може бути однією з ключових осіб гучного скандалу. Відомо також, що він – у числі співробітників Держдепу США, інформація про яких потрібна членам Палати представників, які розслідують цю справу. Наразі це називають основною причиною рішення Волкера про відставку.

Зараз бачимо, що під його біографію уже почали "копати". Зокрема, з’явилася інформація про те, що Волкер міг лобіювати інтереси "Raytheon Company", яка займається виробництвом протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Як зазначив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара у коментарі 24 каналу, це свідчить, зокрема, про те, що найближчим часом ми почуємо ще багато звинувачень на його адресу (не завжди справедливих і правдивих). Передусім тому, що це продиктовано логікою того, що відбувається між республіканцями і демократами у США.

Експерт додає, що не було жодних підстав для того, аби примушувати Волкера йти з посади: він професійно виконував свої обов'язки та зіграв позитивну роль в українських питаннях. Він не порушив закон, але подав у відставку, оскільки є певна політична культура.



Курт Волкер неодноразово відвідував Донбас

Можливі наслідки для України

Курт Волкер понад два роки доносив важливі речі щодо ситуації в Україні до американських чиновників. Чи може з його відставкою змінитися ставлення США до Києва? Експерти схильні вважати, що ні. Більше того – зараз у Штатах в принципі мало хто зважає на Україну поза контекстом "телефонного скандалу". Передусім це пов’язано з майбутніми президентськими виборами та боротьбою між кандидатами, яка в розпалі уже зараз.

Та і в цілому наразі ситуація – не дуже хороша для України, яка фактично опинилася в епіцентрі внутрішньополітичних розбірок іншої держави.

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Так, що стосується військової допомоги, Олександр Хара зазначає: вона буде надаватися Вашингтоном, і на її обсяги відставка Волкера не вплине. Тут варто згадати саме звинувачення демократів у тому, що Трамп нібито намагався маніпулювати Зеленським, натякаючи на її затримку чи скасування, якщо не буде виконано певні вимоги.

Тому наразі будь-які негативні зміни в цьому секторі – не в інтересах Трампа. А обидві палати Конгресу уже затвердили рішення, яке цю допомогу продовжує.



Зустріч Курта Волкера з Володимиром Зеленським

Також є ще один момент: самому Трампові закидають дещо дружні відносини з Путіним. І на цьому фоні скасовувати або призупиняти допомогу Україні – це просто підтвердити ці "таємні домовленості", що теж не в інтересах американського лідера.

Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко у коментарі 24 каналу своєю чергою зазначає: роль Волкера для України – дещо перебільшена. Однак його відставка може вплинути на комунікацію окремих українських політиків із Вашингтоном. Передусім тому, що за умови призначення нової людини буде потрібен час для налагодження стосунків.

Я думаю, що роль Курта Волкера для розвитку ситуації в Україні вже давно була перебільшена нашими політиками. Насправді і формат цей "Волкер-Сурков" майже не працював і немає ознак того, що сам Волкер має якийсь суттєвий вплив на вироблення української політики у Вашингтоні,

– пояснив експерт.

Він додав, що власне сама посада не дає особливих повноважень. Це – не рівень віцепрезидента. Людина, яка її обіймає, фактично займається збором інформації з усіх сторін і доставляє її до тих, хто приймає рішення – в Держдеп США або в Білий дім. Тобто Волкер був посередником. Чи ефективним? За словами експерта, це – відкрите питання.

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В Офісі Президента України ситуацію не коментують. Натомість ексочільник МЗС України Павло Клімкін заявив, що це – перша не політична, а саме реальна втрата для України. "Ми йому були небайдужі – це дуже рідко трапляється в політиці", – зазначив він у твіттері.

"Тривожною новиною" відставку Волкера назвав і п’ятий президент України Петро Порошенко, наголосивши на тому, що внесок спецпредставника у зміцнення стратегічного партнерства України зі США важко переоцінити.

Хто замість Волкера?

Наразі це питання не стоїть у перших пунктах порядку денного для Трампа. Більше того, існує ймовірність, що посаду спецпредставника Держдепу США по Україні скасують в принципі. Адже Курт Волкер – перший і поки що єдиний, хто її обіймав.

Волкер пішов у відставку і ми наразі не бачимо якихось чуток щодо того, хто може його змінити. І, що головне – не бачимо результативності формату. Якщо в Білому домі будуть вважати, що це формат, який не працює – ми не отримаємо нового спецпредставника. Якщо ж там вирішать, що користь з цього все ж буде – буде і нове призначення,

– зазначив Микола Капітоненко.

Натомість, на думку Олександра Хари, ризик скасування цієї посади – невеликий. Адже у США є низка осіб, які відповідають за конкретні напрямки: Афганістан, Іран тощо. Винятком є хіба що діалог між Трампом і Кім Чен Ином, де президент США задіяний безпосередньо.

Це – зручний інструмент для адміністрації, щоб ні президент, ні віцепрезидент не були задіяні в цьому. А є професійні кадри, які безпосередньо опікуються певною проблемою. Тому малоймовірно, що таку посаду скасують,

– пояснив експерт.

За його словами, в ідеалі, цей пост має обійняти особа, яка б розумілася на нашому регіоні і мала б непогані зв'язки навіть не з Україною, а передусім з Росією. Водночас було б добре, щоб ця людина не мала безпосереднього досвіду з РФ. Адже, як пояснив експерт, дипломати, які працювали в Москві, на навколишнє середовище в нашому регіоні дивляться очима Росії.

Може, це – колишній дипломат, може – колишній розвідник чи військовий. Люди, які здатні розуміти складність ситуації. Що йдеться не лише про Донецьк і Луганськ, а про війну Росії на всіх фронтах проти України. Зокрема, і по Криму, про це не треба забувати,

– говорить Олександр Хара.

Конкретних прізвищ наразі не називають. Як довго ця посада залишатиметься незайнятою – говорити важко. Зокрема, за словами Миколи Капітоненка, навряд чи Трамп буде поспішати: отримання нових приводів для передвиборчих проблем сьогодні не в його інтересах. І, знову ж таки, Штатам дещо не до цього – Україна зараз не є пріоритетом американських високопосадовців. Тому ми все ще залишаємося заручниками ситуації.

З чого все почалося?21 вересня стало відомо, що у липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". До справи причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.



У Конгресі також знайшли зв'язок між телефонною розмовою Трампа з Зеленським і затримкою у видачі військової допомоги для України. Отримали ми її на кілька місяців пізніше, ніж було обіцяно. Таким чином Трамп міг тиснути на президента України.



Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.