Український скандал розколов США: чим це обернеться і що тепер чекає на Трампа

Уже тиждень Україна перебуває на обкладинках топових американських медіа. Все через скандальну телефонну розмову Трампа та Зеленського, яка відбулася ще у липні. Опоненти американського президента почали процедуру імпічменту. І, схоже, навіть після оприлюднення стенограми розмови не мають наміру зупинятися. Розповідаємо головні деталі цієї історії і чим це все може завершитися для Трампа.

З чого все почалося?

21 вересня стало відомо, що під час телефонної розмови у липні Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг останнього, що вважають втручанням у президентські перегони.

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Сам Гантер Байден звинувачення у свій бік заперечив. Так само як і Трамп не погодився з тим, що чинив будь-який тиск на українського президента і неодноразово називав розмову з ним "чудовою".

If that perfect phone call with the President of Ukraine Isn’t considered appropriate, then no future President can EVER again speak to another foreign leader! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019

Пізніше ексгенпрокурор України Юрій Луценко у коментарі The Washington Post, запевнив, що Гантер Байден не порушував законів України. Це – важливо, адже Трамп по суті звинуватив Джо Байдена саме у втручанні в українське правосуддя, щоб закрити справу проти його сина.

Луценко додав, що, поки він обіймав посаду генпрокурора, до України жодного разу не навідувалися американські слідчі для розслідування цієї справи.

У Конгресі США також знайшли зв'язок між телефонною розмовою Трампа з Зеленським і затримкою у видачі військової допомоги для України. Отримали ми її на кілька місяців пізніше, ніж було обіцяно. Таким чином Трамп міг тиснути на президента України.

Оголошення імпічменту

24 вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі звинуватила Дональда Трампа у намаганні приховати факт здійснення тиску на Україну. Таким чином, за її словами, він порушив американський закон.

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Вона також зазначила, що розслідування у справі про імпічмент уже розпочалося і фокусуватиметься воно саме на "українському скандалі". Що стосується інших епізодів, коли Трамп міг зловживати владою – їх розглянуть пізніше.

Таким чином Трамп може стати четвертим американським президентом, щодо якого будуть проводити процедуру імпічменту.

Ненсі Пелосі анонсувала імпічмент Трампа: відео

У конституції США вказані такі можливі причини для імпічменту президента: "державна зрада, хабарництво або інші серйозні злочини і правопорушення". Однак, перш ніж запустити процедуру імпічменту, проводять спеціальне розслідування для виявлення вищезазначених моментів. Саме про його початок говорила Пелосі.

Після завершення розслідування питання винесуть на голосування у Палаті представників – одній з двох палат Конгресу США, в якій Демократична партія, яка ініціювала процедуру, наразі має більшість. Тут, імовірно, знайдеться потрібна кількість голосів. Чого не можна сказати про Сенат – верхню палату Конгресу США, більшість у якій складають республіканці-прихильники Трампа. А остаточне рішення – саме за цим органом.

Процедура імпічменту: як це працює

Що показала стенограма розмови?

25 вересня Білий Дім таки оприлюднив фактично конспект скандальної телефонної розмови між лідерами двох держав. Там справді є згадка про Байдена, однак не зовсім у такому ракурсі, як це було подано опонентами американського лідера.

Так, Трамп у розмові з Зеленським говорив про Джо Байдена та його сина Гантера, зокрема, у контексті того, що розслідування проти останнього було припинено. Він запропонував президенту України співпрацювати з генпрокурором Вільямом Барром і адвокатом Руді Джуліані та попросив розглянути це "жахливе" питання.

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На що Зеленський відповів, що новий генпрокурор України буде "на 100% його людиною" і займеться вивченням цієї справи, а також – попросив про надання інших матеріалів справи.

Тобто по суті нічого такого, що могло б компрометувати когось із президентів, озвучено не було. Хоча у відповідях Зеленського все ж побачили кілька неоднозначних моментів, які, однак, не стосуються ситуації у США.



Трамп особисто поговорив з Зеленським 25 вересня

Як пояснював 24 каналу експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко, є три причини того, чому демократи надали цій історії такого розголосу, не дочекавшись публікації офіційних документів.

По-перше, вони могли точно не знати, про що саме там ідеться. По-друге, імовірно, вони сподіваються, що було ще щось, окрім конкретно цієї розмови – інші контакти між президентами. По-третє, для демократів зараз не так важливо юридично довести, що Трамп вийшов за рамки своїх повноважень, як політично послабити його позицію перед виборами.

У Міністерстві юстиції США не знайшли порушень законодавства Трампом і відмовилися проводити розслідування з цього приводу. Натомість демократи зазначають: докази виявилися ще більш серйозними, ніж вони очікували.

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Так, очільник комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф переконаний: стенограма розмови Трампа та Зеленського є "найбільш наочним доказом" порушення американським лідером клятви про захист національної безпеки та конституції США.

Сам Джо Байден також назвав заяви президента Штатів під час розмови з Зеленським "трагедією" і закликав Конгрес "швидко вжити заходів, щоб притягнути Трампа до відповідальності".

Що відомо про скаргу працівника розвідки?

В оприлюдненому 26 вересня документі сказано, що працівник розвідки отримав свідчення понад шести джерел, які фактично збігаються, однак сам він прямим свідком описаних подій не був.

У скарзі йдеться про те, що Дональд Трамп нібито використав службове становище для того, щоб втрутитися у внутрішні справи іноземної держави з метою забезпечення своєї перемоги на президентських виборах. Зокрема, він чинив тиск на лідера іншої країни, щоб змусити його сприяти проведенню розслідування щодо потенційно основного конкурента на виборах.



Адвокат Трампа зазначив, що скарга "не викликає довіри"

Також співробітник розвідки зазначив, що центральною фігурою тут є особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані. Міг бути причетний до справи і генпрокурор Штатів Вільям Барр. А дії самого президента США, згідно з документом, "становлять загрозу для національної безпеки США" і заважають протидіяти іноземному втручанню в американські вибори.

Рудольф Джуліані уже назвав усі звинувачення на його адресу "повною нісенітницею". Також у своєму Твіттер адвокат Трампа зазначив, що сама скарга не вселяє довіри: "На першій сторінці сказано, що його інформація – неперевірена. Він пише: "Я не був безпосереднім свідком…" і, на додаток до цього, понад 20 разів заявляє: "Мені сказали", "Я стурбований", "Я дізнався", і жодного разу він не сказав "Я знаю".

The complaint of the so-called whistleblower, tells you on the first page his information is questionable. He says “I was not a direct witness...“ and additionally states over 20 times “I was told”, “I am concerned”, “I learned”, and not once did he say “I know”. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 26, 2019

За інформацією The New York Times, автором скарги є співробітник Центрального розвідувального управління США, який, крім того, раніше працював у Білому домі. Він нібито дізнався про такі дії Трампа "під час офіційних міжвідомчих справ".

Що тепер чекає на Трампа?

Демократи тепер навряд чи відступлять, хоч і все вказує на те, що імпічменту не буде, пояснив експерт Микола Капітоненко. Це все – частина боротьби перед виборами. І справа ця – політична, а не юридична. Така увага до неї була не для того, щоб довести, що Трамп порушував американський закон. А для того, щоб показати виборцям, що він діє "не дуже етично".

Як пише Тhe Сonversation, "український скандал" цілком може стати переломним моментом для США. Наразі справді існує більша ймовірність, що імпічменту не станеться, а сам процес – лише допоможе Трампу.

Так, якщо спроба демократів здійснити імпічмент призведе до того, що в Сенаті Трампа виправдають, у результаті ми можемо побачити не ослабленого президента, а навпаки – це більше розв’яже йому руки. Тут варто згадати приклад 1998 року, коли імпічменту піддавали Білла Клінтона. Сенат тоді не підтвердив його провину і подальші два роки на посаді стали для нього найбільш успішними.

Демократам наразі краще працювати на те, щоб перемогти Трампа на виборах 2020 року. Тоді його прихильники не зможуть дорікнути, що лідера Штатів змістили швидше політично-юридичними методами, а не конституційно-демократичними.



Обкладинка американського тижневика Newsweek

Водночас, як зазначає видання, сам процес імпічменту якщо і не змістить Трампа, то буде його обтяжувати до кінця каденції. І виборці до листопада 2020 року можуть так втомитися від цієї історії, що проголосують просто за зміни. Тому в цьому сенсі для демократів це справді добре. Також це може дати лідерам демократів "точку для фокусу", що дозволить уникнути нападів одне на одного.

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Однак останній варіант – це війна на послаблення, що ризикує опустити репутацію Вашингтона. У Центристській фракції Демократичної партії Штатів своєю чергою переймаються через те, що імпічмент може розколоти націю. А сама процедура, ймовірно, відштовхне від партії виборців на спірних округах під час проміжних виборів до Конгресу.

Тим часом рівень підтримки такого рішення демократів у Штатах зріс, на що вказують результати онлайн-опитування Politico/Morning Consult, яке проводили 24-26 вересня. Наразі у питанні про те, чи варто проводити процедуру імпічменту Трампа, американці розділені порівно: 43% – за, 43% – проти, ще 13% виборців не визначилися.