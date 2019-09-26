Докір Меркель і "свій" прокурор: суперечливі моменти розмови Трампа і Зеленського

Напередодні Білий дім опублікував конспект скандальної телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Поки увага світу прикута до тези про Джо Байдена, оскільки саме це стало причиною "вибуху" всієї історії, ми бачимо і низку висловлювань Зеленського, які є досить неоднозначними. Розбираємо детальніше, що сказав український президент і чому його за це критикують.

Йдеться передусім про три моменти: фактично докір європейським партнерам через недостатній рівень допомоги Україні, заміну "незручного" посла і зізнання в тому, що новий генпрокурор – "своя" людина для президента.

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Варто зазначити, сам документ, опублікований Білим домом, не є класичною стенограмою. Це – фактично конспект бесіди Трампа з Зеленським. І на його точність можуть впливати поганий зв’язок, акцент або особливості перекладу.

Про підтримку Європейського Союзу

Так, одним із сумнівних моментів розмови є критика Трампом нібито недостатньої допомоги Україні з боку Європи. Зеленський погодився з цією тезою.

Трамп: ... Німеччина не робить майже нічого для вас. Все, що вони роблять – це балачки. Я думаю, вам треба про це поговорити. Коли я говорив з Ангелою Меркель, то вона також згадувала про Україну, але нічого не робила. Багато європейських країн поводяться так само, тож вам треба звернути на це увагу. ...



Зеленський: Ви абсолютно правий! Навіть не на 100%, а на всі 1000%. Я можу сказати вам наступне: я зустрічався з Ангелою Меркель і говорив з нею. Я також зустрічався з Макроном, і я казав їм, що вони роблять недостатньо у питанні, що стосується санкцій. Вони не застосовують санкцій. Вони не працюють так, як мають працювати для України. Логічно, що ЄС має бути найбільшим партнером для України, але насправді ще більшим партнером є США. І я дуже вдячний, що США так нас підтримують.

Експерти зазначають: тут немає чогось дуже критичного, що вплинуло б на стосунки між Україною та ЄС, однак на ставленні європейських лідерів безпосередньо до Зеленського це може позначитися.

Не думаю, що буде погіршення стосунків – це занадто. Сумніваюся, що це якось радикально змінить позиції Берліна та Парижа, які уже плюс-мінус сформовані. Але зрозуміло, що по довірі все ж нанесено певний удар. Особливо це стосується Меркель,

– пояснив у коментарі 24 каналу заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков.

Якщо говорити загалом, то надавалася і макрофінансова допомога, і допомога різних країн Європи на проведення реформ. Зокрема, Європейським банком реконструкції і розвитку. І вона чимала.

США справді грають домінуючу роль у посиленні обороноздатності України, цим можна виправдати відповідні тези Трампа. Однак в цілому, як наголошує Микола Бєлєсков, не можна говорити, що Європа радикально відстає або зовсім не допомагає Україні.



Трамп та Зеленський зустрілися особисто 25 вересня

Позицію українського президента уже розкритикував ексочільник МЗС Швеції Карл Більдт, відомий послідовною підтримкою інтересів України. Він зазначив: "Не думаю, що Зеленський зробив Україні гарну послугу, граючи на найгірших інстинктах Трампа і, слідом за ним, очорнивши те, що Європа робить для його країни. Схоже, він не розуміється на цифрах".

Не довелося довго чекати і на реакцію офіційного Брюсселя. Там нагадали, що за час конфлікту з Росією підтримка України з боку ЄС була "безпрецедентною". Так, прессекретар Верховного представника ЄС із закордонних справ і віце-президента Єврокомісії Федеріки Могеріні Майя Косьянчич опублікувала офіційну заяву, де вказано: "Європейський Союз разом із європейськими фінансовими інститутами мобілізував понад 15 мільярдів євро грантів і позик для підтримки процесу реформ".

Уточнюється, що ця сума не включає "численних вкладів" для України від окремих країн-членів ЄС.

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Низка німецьких ЗМІ також зауважили дещо зневажливу позицію обох лідерів стосовно канцлера Німеччини Ангели Меркель. Зокрема, Frankfurter Allgemeine Zeitung пише, що Київ часто сподівався на більшу підтримку, а українське керівництво, принаймні до цього часу, усвідомлювало велику роль, яку Німеччина відігравала в країні з часів Євромайдану.

Крім того, тут згадали, що Меркель у лютому 2015 року на переговорах у Мінську активно протистояла Путіну. Однак видання визнає: одна зі сфер, де США справді зробили для України більше, ніж європейці, – це оборона.

Про Марі Йованович

Трамп: Колишній посол зі США, жінка, від неї не можна було очікувати нічого доброго, ще й люди, з якими вона мала справу в Україні – такі ж противні. Я просто хочу повідомити вам про це. ...



Зеленський: ... Посла США в Україні – наскільки я пам'ятаю, її прізвище Йованович. Це чудово, що ви були першим, хто розповів мені, що вона була поганим послом. Я з вами на 100% погоджуюсь. Її ставлення до моїх людей було далеко не найкращим, оскільки вона захоплювалася попереднім президентом і була на його боці.

За словами Миколи Бєлєскова, причина критики з боку Трампа у цій ситуації є більш-менш зрозумілою. А от ставлення Зеленського до Йованович – дещо цікаве. Оскільки єдиний, хто міг би сказати, що Йованович не дуже гарно повелася щодо нього – це якраз п’ятий президент Петро Порошенко. Передусім через її промову в Українському кризовому медіацентрі на початку березня.

Тоді, за словами експерта, це дещо вдарило по рейтингах Порошенка. Хоч критика і була заслуженою, але в рамках передвиборчої кампанії це виглядало не дуже доречно.

Тобто сказати, що Йованович якимось чином грала проти Зеленського і на користь його противників – неправильно. Так, можливо, були в когось у посольстві настрої, що краще працювати з Порошенком, ніж з абсолютним новачком Зеленським. Але позиція останнього є незрозумілою наразі,

– пояснив Бєлєсков.

Про "свого" генпрокурора

Трамп: … Ще одне – про сина Байдена багато говорять, що Байден зупинив слідство. Багато людей хочуть дізнатися про це все. Тож все, що ви можете зробити з Генеральним прокурором, було б чудово. Байден хвалився, що припинив слідство – якщо можете розібратись з цим... Це для мене звучить жахливо.



Зеленський: ... Я хотів розповісти вам про прокурора. Перш за все – я ознайомлений із ситуацією. Оскільки ми отримали абсолютну більшість у нашому парламенті, наступним генеральним прокурором буде 100% моя людина, мій кандидат, якого парламент затвердить. І він почне працювати новим прокурором у вересні. Він розбереться з ситуацією, зокрема і компанією, про яку ви згадали. Щодо розслідування. Справа насправді в тому, що потрібно переконатися у чесності. Ми подбаємо про це і будемо працювати над слідством. Крім того, я б просив вас, якщо у вас є будь-яка додаткова інформація, яку ви можете нам надати – це було б дуже корисним для розслідування.

Занепокоєння викликає, зокрема, заява Зеленського про "стовідсотково свого генпрокурора". Саме на ній зробили акцент низка критиків.

Сам Володимир Зеленський, маючи на увазі можливий тиск з боку Трампа під час цієї розмови, заявив: Україна – незалежна країна і ніхто не впливав на неї, а сам він не може впливати на слідчі органи в Україні.

На запитання журналістів про "свого генпрокурора" Зеленський відповів, що всі українські високопосадовці для нього "свої" і не треба шукати тут негативних сенсів.

Президент також зазначив, що не звертався до генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо згаданого розслідування. "Рябошапка повинен розглядати будь-які справи, які тут обіцянки?" – пояснив Зеленський.



Зеленський заперечив будь-який тиск з боку Трампа

Які висновки для України?

Незважаючи на вищезгадані нюанси, експерти сходяться на думці, що в цілому Володимир Зеленський тримався добре і знайшов спільну мову з американським лідером. Також нічого такого, що могло б серйозно компрометувати когось із президентів, озвучено не було. Проте питання є.

Зокрема, що стосується "підігравання" Трампу. Це може вказувати на те, що Зеленський на момент розмови не знав всієї суті справ. "Пом'якшуючою" обставиною також називають відсутність політичного досвіду та комунікації подібного рівня.

Бажання Зеленського сподобатися – воно насторожує. В ідеалі він мав би або пропустити певні тези "повз вуха", або якось сказати про свою позицію. А боятися казати "ні" – це дуже погано. Це може говорити про те, що ми значно недооцінюємо себе і переоцінюємо американську допомогу. Публічно він каже, що на нього ніхто не тисне і він буде робити, що вважає за потрібне. А потім ми відкриваємо цю стенограму і бачимо зовсім інакше,

– зазначив Микола Бєлєсков.

Експерт додав, що опублікована стенограма, можливо, більше б'є по Зеленському, ніж по Трампу. Оскільки усі знають, що за персонаж президент США. Тема Байдена також порушувалася і зараз не виявили того, що підозрювали – відкритого тиску. А от про Зеленського ми дізналися не зовсім те, що хотілося б.

З чого все почалося?21 вересня з'явилася інформація, що у липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". До справи причетний син головного суперника Трампа на президентських перегонах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що назвали втручанням у президентські перегони.



У Конгресі також знайшли зв'язок між телефонною розмовою Трампа з Зеленським і затримкою у видачі військової допомоги для України. Отримали ми її на кілька місяців пізніше, ніж було обіцяно. Таким чином Трамп міг тиснути на президента України.



Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.