Скандал з послом США в Україні: чому це вигідно Порошенку

Посол США в Україні Марі Йованович розкритикувала українську владу за скандал з корупцією в "Укроборонпромі", скасування відповідальності за незаконне збагачення і закликала звільнити Назара Холодницького. У відповідь українська влада вирішила позбутися "незручного" посла руками Юрія Луценка.

Юрій Луценко дав інтерв'ю американському виданню The Hill, в якому звинуватив послав в тому, що вона вказувала йому, кого не переслідувати.

Чи була спланованою заява Луценка щодо Йованович – читайте відповідь Сироїд на сайті 24

Мета Порошенка

Петро Порошенко навіть показово обурився і виступив на захист американки. Однак насправді йому може бути вигідний скандал навколо Марі Йованович. По-перше, Київ давно дратують її дорікання. По-друге, дискредитуючи посла напередодні виборів – влада може заздалегідь готуватися до того, щоб називати всі її майбутні заяви про порушення брехливими.

Це безумство повне. Це говорить про повну профнепридатність і Луценка, і Порошенка. Адже не просто Йованович буде говорити, будуть говорити спостерігачі американські, які працюють в полі, громадські організації, медіа,

– сказав голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

По-третє, і головне – у Порошенка хочуть отримати прихильність президента США Дональда Трампа. Яку він втратив ще у 2016 році. А для цього варто лише дискредитувати його опонентів – демократів.

Чому Україна втратила прихильність Трампа

Все почалося з оприлюднення амбарної книги Януковича у 2016 році, якраз у розпал президентських перегонів в США. У ній фігурував очільник передвиборчого штабу Трампа Пол Манафорт. Який роками консультував Януковича і отримував грубі гроші з "чорної каси" "Партії регіонів". І вказавши на це в розпал перегонів у США, Україна позбавила Трампа важливого прибічника.

У зливі амбарної книги на користь опонентки Трампа Гілларі Клінтон, зараз звинувачують директора НАБУ Артема Ситника, який має вагому підтримку американського посла Йованович. Напередодні в мережу виклали аудіозаписи розмов, на яких людина з голосом Ситника натякає на те, що допомагала Клінтон.

Вибори в США

В ГПУ вже відкрили кримінальну справу щодо втручання України у президентські вибори в США. Наступного року там обиратимуть нового президента. І головним суперником Трампа вважають колишнього віце-президента США Джо Байдена. Проти якого Генпрокуратура України має козир, що на радість Трампу може викинути Байдена з перегонів.

Річ у тім, що у 2014 році тодішній генпрокурор Віктор Шокін розслідував справу проти компанії Burisma. Нею керували міністр Януковича – Микола Злочевський і син Байдена Гантер. Обох звинувачували у відмиванні мільйонів доларів. І саме Байден-старший вимагав тоді у Порошенка звільнити Шокіна. Погрожуючи, що Україна не отримає фінансової підтримки.

За словами Шабуніна, справу по Burisma, а конкретно по Злочевському, було закрито не Шокіним, а Луценком. Тому всі його обвинувачення є повною нісенітницею.

Луценко та Порошенко діють проти України

Про цю історію конгресмени мають дізнатися з другої частини інтерв'ю Луценка сайту The Hill незабаром. І це підніме нову хвилю в США. Українські ж дипломати кажуть, що підігруючи Трампу, Луценко і Банкова насправді діють проти України – і на руку Кремлю.

Конкретно цей крок проти американського посла – в Україні він грає на руку Росії, тому що ще раз підтверджує всі пропагандистські тези Кремля про те, що Україна – "недодержава", якою керують зі США,

– пояснив голова правління Майдану закордонних справ Богдан Яременко.

Втім, чи зможе Луценко дати справжні козирі Трампу – ще питання. Одних лише його інтерв'ю – американським слідчим буде замало. А розслідувати та довести до суду злочини жодного з міністрів-попередників Генеральній прокуратурі за п'ять років так і не вдалося.