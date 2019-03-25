Луценко зустрічався з адвокатом Трампа перед тим, як оголосити "список Йованович"

У січні 2019 року у США генпрокурор Юрій Луценко зустрівся з колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані, який є особистим адвокатом президента Дональда Трампа.

На запитання журналіста про мету зустрічі генпрокурор відповів ухильно: "Він — екс-прокурор, нам є про що поговорити. Це не перша наша зустріч", повідомляє theБабель.

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Заяву зі звинуваченнями у політичній корупції проти посла Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович Луценко зробив незабаром після цієї зустрічі.

Як розповідають джерела видання, це спроба вирішити відразу дві проблеми: налагодити стосунки з американським президентом, грубо виступивши проти ставленика демократів, і заразом послабити позиції або зовсім позбутися недружнього посла. Йованович кілька років критикувала українську владу та підтримувала її опонентів — членів антикорупційних організацій.



Посол США в Україні Марі Йованович

20 березня на міні-саміті "Україна—ЄС" Порошенко скаржився голові Європейської ради Дональду Туску і президенту Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру на погані відносини з посольством США.

Версію про те, що звинувачення Йованович — спроба помирити двох президентів, theБабелю побічно підтвердив сам Луценко.

На цих виборах для мене головна мета — НАТО. Це можливо за тісних відносин двох президентів. Все, що цьому заважає, треба прибрати, — сказав він.

Син президента США Дональд Трамп-молодший закликав зняти посла США в Україні Марі Йованович з посади після її критичних зауважень на адресу Білого дому.

22 березня Президент України Петро Порошенко відреагував на скандал з Луценком та Йованови ч. Він зазначив, що Україна високо цінує відносини стратегічного партнерства зі США, а посол Марі Йованович має його підтримку.

Що відомо про скандальну заяву Луценка?Очільник Генпрокуратури України у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час першої їхньої зустрічі Марі Йованович надала йому список осіб щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. За словами Луценка, він відповів: "Це неприпустимо!"



Крім того, Луценко заявив, що ГПУ не отримала коштів на суму у майже 4 мільйонів доларів, які мала б виділити посольство США в Україні. Водночас він заявив, що "ситуація була досить дивною" та вказав на той факт, що кошти були виділено, але "не отримано". На такі гучні слова вже відреагували у Державному департаменті США. Там наголосили, що заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович".