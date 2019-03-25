Луценко встречался с адвокатом Трампа перед тем, как объявить "список Йованович"

В январе 2019 года в США генпрокурор Юрий Луценко встретился с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, который является личным адвокатом президента Дональда Трампа.

На вопрос журналиста о цели встречи генпрокурор ответил уклончиво: "Он – экс-прокурор, нам есть о чем поговорить. Это не первая наша встреча", сообщает theБабель.

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Заявление с обвинениями в политической коррупции против посла США в Украине Мари Йованович Луценко сделал вскоре после этой встречи.

Как рассказывают источники издания, это попытка решить сразу две проблемы: наладить отношения с американским президентом, грубо выступив против ставленника демократов, и заодно ослабить позиции или вовсе избавиться от недружественного посла. Йованович несколько лет критиковала украинскую власть и поддерживала ее оппонентов – членов антикоррупционных организаций.



Посол США в Украине Мари Йованович

20 марта на мини-саммите "Украина-ЕС" Порошенко жаловался главе Европейского совета Дональду Туску и президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру на плохие отношения с посольством США.

Версию о том, что обвинение Йованович – попытка помирить двух президентов, theБабелю косвенно подтвердил сам Луценко.

На этих выборах для меня главная цель – НАТО. Это возможно при тесных отношениях двух президентов. Все, что этому мешает, надо убрать, – сказал он.

Сын президента США Дональд Трамп-младший призвал снять посла США в Украине Мари Йованович с должности после ее критических замечаний в адрес Белого дома.

22 марта Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на скандал с Луценко и Йованович. Он отметил, что Украина высоко ценит отношения стратегического партнерства с США, а посол Мари Йованович имеет его поддержку.

Что известно о скандальном заявлении Луценко?Глава Генпрокуратуры Украины в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи Мари Йованович предоставила ему список лиц в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. По словам Луценко, он ответил: "Это недопустимо!"



Кроме того, Луценко заявил, что ГПУ не получила средств на сумму в почти 4 миллиона долларов, которые должно было бы выделить посольство США в Украине. В то же время он заявил, что "ситуация была довольно странной" и указал на тот факт, что средства были выделены, но "не получены". На такие громкие слова уже отреагировали в Государственном департаменте США. Там отметили, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".