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      Луценко встречался с адвокатом Трампа перед тем, как объявить "список Йованович"

      71 Читати новину українською
      Юрий Луценко
      Юрий Луценко / 24 канал

      В январе 2019 года в США генпрокурор Юрий Луценко встретился с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, который является личным адвокатом президента Дональда Трампа.

      На вопрос журналиста о цели встречи генпрокурор ответил уклончиво: "Он – экс-прокурор, нам есть о чем поговорить. Это не первая наша встреча", сообщает theБабель.

      Читайте также: Заявления Луценко о списках неприкасаемых согласованы с Порошенко?

      Заявление с обвинениями в политической коррупции против посла США в Украине Мари Йованович Луценко сделал вскоре после этой встречи.

      Как рассказывают источники издания, это попытка решить сразу две проблемы: наладить отношения с американским президентом, грубо выступив против ставленника демократов, и заодно ослабить позиции или вовсе избавиться от недружественного посла. Йованович несколько лет критиковала украинскую власть и поддерживала ее оппонентов – членов антикоррупционных организаций.

      марі йованович трамп сша луценко
      Посол США в Украине Мари Йованович

      20 марта на мини-саммите "Украина-ЕС" Порошенко жаловался главе Европейского совета Дональду Туску и президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру на плохие отношения с посольством США.

      Версию о том, что обвинение Йованович – попытка помирить двух президентов, theБабелю косвенно подтвердил сам Луценко.

      На этих выборах для меня главная цель – НАТО. Это возможно при тесных отношениях двух президентов. Все, что этому мешает, надо убрать, – сказал он.

      Сын президента США Дональд Трамп-младший призвал снять посла США в Украине Мари Йованович с должности после ее критических замечаний в адрес Белого дома.

      22 марта Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на скандал с Луценко и Йованович. Он отметил, что Украина высоко ценит отношения стратегического партнерства с США, а посол Мари Йованович имеет его поддержку.

      Что известно о скандальном заявлении Луценко?Глава Генпрокуратуры Украины в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи Мари Йованович предоставила ему список лиц в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. По словам Луценко, он ответил: "Это недопустимо!"

      Кроме того, Луценко заявил, что ГПУ не получила средств на сумму в почти 4 миллиона долларов, которые должно было бы выделить посольство США в Украине. В то же время он заявил, что "ситуация была довольно странной" и указал на тот факт, что средства были выделены, но "не получены". На такие громкие слова уже отреагировали в Государственном департаменте США. Там отметили, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости США ГПУ Дональд Трамп Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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