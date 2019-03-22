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      Порошенко отреагировал на скандал с Луценко и Йованович

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Getty Images

      Украина высоко ценит отношения стратегического партнерства с США, а посол Мари Йованович имеет полную поддержку Президента Украины.

      Об этом Петр Порошенко заявил в пятницу, 22 марта по случаю 27-й годовщины создания СБУ, передает "Украинская правда".

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      "Я хотел бы отметить важную роль посла Соединенных Штатов Америки Мари Йованич в деле продвижения украинско-американских отношений. И подчеркиваю, она, как представитель США и президента Дональда Трампа, большого друга Украины и моего большого друга, имеет полную мою поддержку", – подчеркнул президент.

      По его словам, США, ЕС и НАТО постоянно поддерживают Украину.

      Хочу подчеркнуть, что Украина высоко ценит отношения стратегического патнерства с США на принципе четкой двухпартийной поддержки. Наши отношения с Вашингтоном еще никогда в истории не были столь эффективными и предметными,
      – добавил Порошенко.

      Что известно о скандальном заявлении Луценко? Глава Генпрокуратуры Украины в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи Мари Йованович предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. По его словам, он ответил: "Это недопустимо!".

      Кроме того, Луценко заявил, что ГПУ не получила средств на сумму в почти 4 миллиона долларов, которые должно было бы выделить посольство США в Украине. В то же время он заявил, что "ситуация была довольно странной", и указал на тот факт, что средства были выделены, но "не получены".

      На такие громкие слова уже отреагировали в Государственном департаменте США. Там отметили, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".

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      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Новости США Дональд Трамп Юрий Луценко
      Источник: 24 Канал
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