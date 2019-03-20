Луценко заявил, что посол США Йованович предоставила ему список "неприкасаемых"

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что действующий посол США Мари Йованович (ее назначили на эту должность в 2016 году – 24 канал), во время первой их встречи предоставила ему список лиц относительно которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. На такие громкие слова уже отреагировали в Государственном департаменте США.

Глава Генпрокуратуры в комментарии американскому изданию The Hill, заметил, что его ответом на такое требование было "Это недопустимо!"

Читайте также: Таинственные "87 страниц", или Как Луценко и Сытник поссорились из-за расследования Bihus.Info

"Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол, не остановят меня от уголовного преследования за совершение преступления", – убеждает Луценко.

Кроме того, Генпрокурор заявил, что возглавляемое им ведомство не получило средств на сумму почти 4 миллионов долларов, которые должно было выделить посольство США в Украине. В то же время он заявил, что "ситуация была довольно странной" и указал на тот факт, что средства были выделены, но "не получены".

"Тогда у нас было дело о хищении правительственной технической помощи США на сумму в 4,4 миллиона долларов, и относительно этого состоялся вышеупомянутый диалог. Йованович считала, что наши собеседования с украинскими гражданами, украинскими госслужащими, которые были частыми посетителями американского посольства, бросают тень на антикоррупционную политику", – утверждает чиновник.

Луценко одновременно добавил, ГПУ получила от посольства США с подписью посла. В нем говорилось, что деньги были под полным контролем посольства США, и дипучреждение не требовало нашей правовой оценки этих фактов.

"Ситуация была довольно странной, поскольку средства, о которых мы говорим, были предназначены для Генеральной прокуратуры, и мы сказали им, что мы никогда не видели их, и посольство США ответило, что проблем нет", – говорит чиновник.

В ГПУ подтвердили, что Луценко дал интервью изданию Hill. Этот ресурс является одним из ведущих политических изданий США, который фокусируется на работе Конгресса и Белого Дома. Обычно с него начинают свой день американские политики.

В то же время в Государственном департаменте (внешнеполитическое ведомство, аналог украинского МИД – 24 канал) отметили, что заявления Луценко – "откровенная фальсификация".

"Мы видели сообщения об обвинениях. На данный момент Соединенные Штаты не предоставляют никакой помощи Генеральной прокуратуре, но раньше пытались поддержать фундаментальную реформу сектора правосудия, в частности в ГПУ, после Революции достоинства 2014 года. Когда же политическая воля для настоящих реформ со стороны нескольких прокуроров, которые сменяли друг друга, оказалась недостаточной, мы взяли на себя ответственность перед американскими налогоплательщиками и перенаправили помощь на более производительные проекты", – рассказал представитель органа в комментарии The Hill.