Бигус сломал диск с материалами дела о хищениях в "оборонке", – Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко фактически обвинил журналиста Дениса Бигуса в хакерстве. Он озвучил свою версию того, почему резонансное расследование о хищении в "Укроборонпроме" вышло только сейчас.

Так, Луценко считает, что Бигус сломал диск, на котором содержались материалы по делу о разворовывании концерна "Укроборонпром". Об этом генпрокурор рассказал на своем брифинге в ЦИК, отвечая на обвинения в адрес ГПУ относительно затягивания прокуратурой соответствующих расследований.

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Обвинения в том, что Генпрокуратура долго действовала, отвергаю. У меня параллельное вопрос: почему господин Бигус ждал с публикацией расследования от прошлого года? Ему надо было взломать коды диска,

– сказал Луценко.

Кроме этого, он добавил, что весь 2018 год прокуратура проводила налоговую проверку по делу, а за несколько дней до ее завершения журналист Денис Бигус получил в распоряжение информацию с середины 2017 года.

Коментар Генпрокурора Юрія Луценка щодо чергової серії журналістських розслідувань щодо розкрадань в «Укроборонпромі»: Щодо справи «Оптимумспецдеталь». Це одне із 480 кримінальних проваджень щодо ДК «Укроборонпром». І це одне з тих, що успішно розслідуються. Бо до суду направлено 111 обвинувальних актів, а засуджено вже 77 осіб, в тому числі чотири колишні директори заводів – київського, львівського бронетанкового, миколаївського тощо. Я вже зауважував, що інформація Д.Бігуса з’явилася на фінальній стадії нашого розслідування і говорив про те, що прокурори ніколи не можуть бути швидшими, ніж журналісти. Да, у 2016 році в межах своєї компетенції військова прокуратура зареєструвала цю справу. Увесь 2018 рік йшла податкова перевірка для того, щоб встановити повноту сплати податків компанією «Оптимумспецдеталь», власником якої є громадянин Рогоза. Так, за декілька днів до завершення цієї податкової Д.Бігус, який мав цю інформацію з середини 2018 року, видав свою програму. Звинувачення в тому, що ми, мовляв, довго діяли, відкидаю. І маю паралельне питання – чому пан Бігус чекав з минулого року? Нам потрібно було провести податкову перевірку, адже неможливо нарахувати збитки без податкової перевірки. Тому станом на сьогоднішній день заявляю відповідально: військова прокуратура продемонструвала успішність у цьому, одному з 480 кримінальних проваджень. Бо по першому факту, про який замовчує Д.Бігус, по статті «шахрайство» Рогоза і вже два колишні працівники СБУ більше ніж рік знаходяться на лаві підсудних. І це факт, бо судові засідання відбуваються в Печерському райсуді регулярно. Тому військова прокуратура та Служба безпеки нікого не кришують. Підозрювані, які разом із Рогозою займалися шахрайством, навіть якщо вони були працівниками СБУ, знаходяться на лаві підсудних. Другий факт – ми ні на хвилину не зупиняли (і це не правда, про яку говорить Бігус), справу ні разу не зупиняли, не перекваліфіковували і тим більше не продавали. Відразу після завершення податкової перевірки, отримавши остаточний акт від ДФС, була повернута вся сума збитків до бюджету, а це близько 30 млн грн., а підозра була вручена фактичному власнику ТОВ «Оптимумспецдеталь» громадянину Рогозі. Після встановлення остаточної суми збитків до державної експертизи Міністерства юстиції були направлені усі матеріали і в разі висновку про встановлення автентичності переписки я не виключаю оголошення підозр іншим співучасникам у несплаті податків до держбюджету. Опубліковано Ларисою Сарган Вівторок, 12 березня 2019 р.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковський – сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.



К коррупционным сделкам, по данным журналистов, причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Согласно расследованию, соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацком", который в то время принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель. В 2016 году, расследуя одно из дел по "Укроборонпроме", военная прокуратура выходила на нее.



27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением.

Первая часть расследования – Отмывали баснословные суммы за "металлолом" с РФ: шокирующие детали коррупционных схемах в "Укроборонпроме"

Вторая часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования об "Укроборонпроме"

Третья часть расследования – Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме": финальная часть скандального расследования