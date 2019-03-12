Бигус сломал диск с материалами дела о хищениях в "оборонке", – Луценко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко фактически обвинил журналиста Дениса Бигуса в хакерстве. Он озвучил свою версию того, почему резонансное расследование о хищении в "Укроборонпроме" вышло только сейчас.
Так, Луценко считает, что Бигус сломал диск, на котором содержались материалы по делу о разворовывании концерна "Укроборонпром". Об этом генпрокурор рассказал на своем брифинге в ЦИК, отвечая на обвинения в адрес ГПУ относительно затягивания прокуратурой соответствующих расследований.
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Обвинения в том, что Генпрокуратура долго действовала, отвергаю. У меня параллельное вопрос: почему господин Бигус ждал с публикацией расследования от прошлого года? Ему надо было взломать коды диска,
– сказал Луценко.
Кроме этого, он добавил, что весь 2018 год прокуратура проводила налоговую проверку по делу, а за несколько дней до ее завершения журналист Денис Бигус получил в распоряжение информацию с середины 2017 года.
Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковський – сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.
К коррупционным сделкам, по данным журналистов, причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.
Согласно расследованию, соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацком", который в то время принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель. В 2016 году, расследуя одно из дел по "Укроборонпроме", военная прокуратура выходила на нее.
27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением.
Первая часть расследования – Отмывали баснословные суммы за "металлолом" с РФ: шокирующие детали коррупционных схемах в "Укроборонпроме"
Вторая часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования об "Укроборонпроме"
Третья часть расследования – Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме": финальная часть скандального расследования