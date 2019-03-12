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      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС

      В отставку должны идти все: реакция депутатов на расследование в "Укрборонпроме"

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      В Верховной Раде депутаты активно обсуждают очередное расследование программы "Наші гроші" о коррупционных схемах в "Укроборонпроме". Больше всего им не понравилось, что там фигурирует НАБУ.

      По словам нардепов, все правоохранительные органы надо перезагружать.

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      "Те факты, которые обнародованы, подрывают доверие к самой правоохранительной системе, которая борется с коррупцией. То, что там прямо фигурируют прокурорские представители, СБУ и другие силовые структуры – это свидетельствует лишь об одном, вот почему у нас нет борьбы с коррупцией", – сказал нардеп от фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

      После такого материала фактически в отставку должны пойти все. То есть те, чьи фамилии названы в расследовании. Сегодня парламент должен был бы с самого утра думать, как спасать Украину, уважение, авторитет государственных институтов для того, чтобы сохранить государство,
      – пояснила заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид.

      Также народные депутаты требуют, чтобы срочно была созвана Временная следственная комиссия, которая занимается хищением в "Укроборонпроме".

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковський – сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.

      К коррупционным схемам, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Согласно расследованию, сделки организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который в то время принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель. В 2016 году, расследуя одно из дел в отношении "Укроборонпрома", военная прокуратура выходила на нее.

      27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением.

      Первая часть расследования – Отмывали баснословные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"
      Вторая часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования об "Укроборонпроме"
      Третья часть расследования – Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме": финальная часть скандального расследования

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      Теги: Новости политики Коррупционные схемы в Укроборонпроме Новости Украины Коррупция Укроборонпром Расследования Оксана Сыроид Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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