Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме": финал скандального расследования

Журналисты Bihus.info выяснили, что большинство правоохранительных органов Украины знали о коррупционных схемах в "Укроборонпроме" и даже могли получать за торможение дел деньги. В последней части расследования вы узнаете, какую роль в коррупционных схемах играли Генпрокуратура и НАБУ. А также почему военная прокуратура убирала следы собственных расследований.

Коротко о коррупционных махинациях в "Укроборонпроме"

• Начало войны. Группа парней вступает в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

Первая часть расследования – Отмывали огромные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"

Вторая часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования о "Укроборонпроме"

• В группу входят: теперь уже бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде (трех последних журналисты называют в расследование "мальчики"). Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима".



Младший и старший Гладковские



Виталий Жуков

• Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников. А старший убеждает, что ничего об этом не знал.

• К хищению был причастен и директор "Укроборонпрома" Павел Букин. Он и другие участники схем освоили немалую сумму денег на высотомерах – важных частях к самолетам. Их завезли контрабандой из России и продали в "Укроборонпром" по завышенным ценам.

Павел Букин

Важно: после выхода в эфир первой части расследования Bihus.info Президент Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского

с должности первого заместителя председателя СНБО. А также призвал НАБУ расследовать резонансные публикации журналистов "Наши деньги с Денисом Бигусом" о коррупции в "Укроборонпроме".

Почему правоохранительным органам надо извиняться

Все правоохранительные органы годами знали про этот схематоз. Первые расследования журналистов были еще в 2017 году. Но до сих пор у правоохранителей ничего не изменилось. И только сейчас, после резонансных выпусков Bihus.info ГПУ начала что-то делать.

В момент выхода расследования, мы стояли на финишной прямой,

– заявил генпрокуро Юрий Луценко.

Однако он лишь выбрал удобную позицию. Мол, прокуратура, налоговая и НАБУ на протяжении трех лет расследуют разворовывание. И вот когда уже конец их работе, появляются журналисты и все портят.

Читайте также: Коррупция в "Укроборонпроме": новые подробности от Луценко

Слова генпрокурора о возмещении всех убытков – радуга только в его воображении. Вернемся на несколько лет назад. Это нам даст понять, почему правоохранителям надо сейчас извиняться.

Если покопаться в судебном реестре, станет очевидно, что за годы функционирования схемы Гладковского, Жукова, Рогозы в этой стране не осталось органа, который бы еще не брался за схемы "мальчиков".

Налоговая, Нацпол, СБУ, Генпрокуратура, НАБУ. Все они либо начинали, либо спускали расследование на тормоза. А если по судреестру покопаться в переписке участников схемы, то станет очевидным и другое. Эти расследования скисали не бесплатно. Проблема нашей правоохранительной системы вовсе не в слепоте. Она в аппетитах.

Налоговая первой начала разматывать коррупционные схемы

ГФС, то есть налоговая, первой начала разматывать цепочки. Налоговики накрывали конвертационные центры, через которые "мальчики" обналичивали деньги оборонных заводов. Затем под подозрение попала и "Оптима" – центральная фирма схематоза.

Оптима должна была крупно залететь за уклонение от налогов. Это сегодня подтверждает и сам Генпрокурор.

Получили средства. Уплатили ли они налоги? Утверждаю: нет, не оплатили. Использовали фиктивные предприятия для перевода денег в наличные и разделили между собой,

– отметил Юрий Луценко.

Прекрасно, Луценко это выяснил только сейчас. Ведь годами "мальчики" элементарно договаривались с налоговой. Закрыть дело на уровне фискалов было легче. Об этом пишет Андрей Рогоза. Тот участник группы, который в основном и занимался сотрудничеством с органами.

К сожалению, нет никаких шансов понять, за что именно заносил деньги Рогоза, ведь он фигурирует в большом количестве "мутных" дел. Различить, о каком деле идет речь – просто нереально. Зато интересно читать, как Рогоза в 2016 году договаривался с СБУ-шником Москаленко о передаче денег.

Рогоза, Москаленко и СБУ

Именно давний друг Рогозы и следователь Киевского СБУ Дмитрий Москаленко организовывал "мальчикам" нужные документы из СБУ и прокуратуры, мог наехать на директора оборонного завода, а также решал мелкие вопросы. К слову, "конфеты" в СБУ возились регулярно.

Стоит отметить, что зимой 2017 года контрразведчики Киевского отдела СБУ рассылали бронетанковым заводам письма, требуя объяснений по контрактам с "Оптимой". Рогоза всячески успокаивал Жукова, который переживал из-за писем.

На третий день после обнародования первой части журналистского расследования контрразведчик СБУ не смог даже вспомнить, что это за дело. На вопрос журналистов об информации относительно "Оптимы" он категорически заявил, что ничего не знает. Хотя, журналисты "Наши деньги" имеют подтверждение противоположного.

К сведению СБУ, за 2017 год Киевский бронетанковый завод перечислил "Оптиме" 3 398 087 миллионов гривен. Выяснить это СБУ не хотело, они просто похоронили дело.

За свои услуги СБУшник Дмитрий Москаленко длительное время выпрашивал у "мальчиков" Mercedes Жукова. И судя из дальнейших переписок, таки получил, правда какую-то из BMW Рогозы.

С военной прокураторой, судя по перепискам, занимались Андрей Рогоза с Виталием Жуковым.

За дело взялась военная прокуратура

По словам Жукова, нужно было постановление военной прокуратуры, в котором говорилось о том, что "прокуратура" сливает свое расследование по "Оптиме" – центральной фирме в оборонных аферах Гладковского-Жукова. Впервые орлы Анатолия Матиоса (главный военный прокурор Украины) берутся за компанию "Оптимусспецдеталь" еще в конце 2015 года. Тогда зацепились лишь за одну небольшую поставку в сумме на 5 миллионов. Они ходили на обыски и допрашивали женщину, которая записалась в эту схему фиктивным владельцем.

Читайте также: Расследование о коррупции в "Укроборонпроме": Гладковский-младший ответил журналистам

Журналисты "Наших денег" также нашли экс-владелицу ООО "Промомаркетгруп" Елену Сирык. "Мне сказали, что ничего страшного нет. Подпишешь документы, и все будет хорошо", – вспомнила Елена Сирык.

За полгода работы растраты не обнаружили, а только гражданку, которая "с целью незаконной деятельности" создала фирму и провернула схему с фиктивными поставками на государственный бронетанковый завод. Когда безработная жительница села в глубинке совершенно откровенно рассказывает, что она просто оформила фирму на себя за копейки, а потом ее еще и те копейки бросили, то веришь, что она – не главный организатор.

Меня попросили, чтобы я зарегистрировалась. Они мне обещали ежемесячно выплачивать по тысяче гривен,

– сказала Сирык.

И Сирык даже не догадывалась, под чем подписалась. А если бы знала, то никогда бы не согласилась на такое, отметила женщина. Группа Гладковского-Жуковаа резонно считала, что военная прокуратура это дело похоронила. И именно в это тыкали носом руководителям службы безопасности концерна "Укроборонпром". И были правы, ведь дальше следствие не продвинется: приговор получит лишь селянка Сирык. Суд постановил ей штраф 12 000 гривен.

Но это была только первая попытка. Второй подход "к снаряду" Матиос и его прокуроры сделали зимой 2017 года. В новом производстве все было серьезно, по крайней мере на бумагах. Четырем заводам якобы нанесен ущерб на 300 миллионов гривен. Военная прокуратура опять не увидела ни растраты, ни присвоения.

Дело передали в ГФС, разбираться с налогами. То есть с наименьшим злом во всей этой истории.

Читайте также: "Укроборонпром" надо распустить: что советуют эксперты для реформирования оборонной сферы

Но здесь очень важны даты: 15 февраля 2017 года Рогоза передал Жукову письма от военной прокуратуры. В них речь шла о подозрении "Оптимы" в оборотках и требования документов о реальности поставок на госзаводы. Буквально через день между Рогозой и Жуковым происходит следующий диалог.

ОП – так "мальчики" называли военную прокуратуру.

Расследование военной прокуратуры

Весной 2017 года сотрудники военного прокурора Украины Анатолия Матиоса пожаловали с обыском в центральный офис "Укроборонпрома". Там они искали документы по фирме "Оптимумспецдеталь". Военная прокуратура трижды бралась за дело, и лишь на третий раз ей удалось продвинуться чуть дальше.

Однако только прокуроры приближались к реальным организаторам схемы, в том числе и к Гладковскому, военная прокуратура зачищала следы того, что какое-то расследование вообще существовало. А определение, которым суд дал разрешения на обыски в концерне просто скрыли в реестре.

Заявление Луценко

После выхода первых двух частей расследования Генпрокурор заявил, что следствие и без журналистов доходило до победного конца в этом деле. А расследование "Наших денег" просто опередило Генпрокуратуру.

Но Луценко обходит ключевое – целых три года Генпрокуратура знала о коррупционных схемах. А "мальчики" делали все возможное, чтобы эти дела не продвигались дальше. Поэтому, если бы журналисты не подняли шумиху, прокуроры и дальше стояли бы на финишной прямой.

Деятельность НАБУ

В конце концов после публикации первых частей расследования, НАБУ развернуло активную деятельность и зарегистрировали несколько производств и провели не очень результативные обыски.

Список в этом контексте – это перечень фиктивных фирм, в который НАБУ внесло центральную компанию группировка "Оптима" из-за ее подозрительных контактов с Харьковским бронетанковым заводом. НАБУ вело расследование по закупкам этого завода, а "Оптима" продавала заводу танковые прицелы.

Осенью 2016 года НАБУ передает список ненадежных компаний руководству "Укроборонпрома". Копия списка сразу попала к Виталию Жукову и у него "сорвало крышу", потому что из-за этого документа концерн останавливает выплаты.

К слову, Александр "Глушко", Алексей Бабич и Роман "Тымкив" – директора Харьковского, Житомирского и Львовского бронетанковых заводов. Яков "Мармыло" – руководитель Харьковского машиностроительного завода.

Жуков проинструктировал Рогоза, что НАБУ должно сообщить концерну, что "Оптима" – это "показательно-примерное предприятие". Потому что тогда концерн заплатит. Через месяц Рогоза отпишется Жукову, что все нормально и НАБУ вычеркнет их компанию из списка подозрительных.

На следующий день Рогоза получил письмо, в котором было уже не восемь фирм, а только семь. "Оптима" из списка, как и говорил Рогоза, исчезает.

Прицелы Харьковский бронетанковый завод покупал у "мальчиков" с трехкратной переплатой. В их внутренней бухгалтерии, цена закупки у контрабандиста 18 тысяч долларов за штуку, а цена продажи на завод – 54 тысячи.

Завод продолжал покупать прицелы у "мальчиков" после того, как НАБУ вычеркнуло компанию из перечня подозрительных. Подпись Гизо Углавы стоила оборонному бюджету еще 13 миллионов гривен.

Расследование больше напоминало партнерство

Но все это больше напоминает партнерство, чем расследование. Когда "мальчики" захотели персональную справку от НАБУ, что они "чистые", они ее получили. Кстати, отчитываясь об успехах директор НАБУ Артем Сытник сказал, что его орган таких документов не выдает.

Кто же организовал такое партнерство

Контакты в НАБУ "мальчикам" обеспечивал давний друг Рогоза – Евгений Шевченко. Это известный бизнесмен и информатор Национального антикоррупционного бюро. Шевченко – нештатный сотрудник бюро. Добровольный помощник, который принимал участие во многих операциях НАБУ под прикрытием. "Друг НАБУ" – так описал свой статус сам Евгений. И друг он не только для Бюро, но и для группы Гладковского-Жукова.

В декабре 2016 года Евгений объяснил Рогозу, что детектив, который "расследует" оборонительные схемы подготовит нужное группе письмо.

В отличие от спецагента Жени Дима – это уже штатный работник НАБУ, детектив Дмитрий Литвиненко. В январе 2017 года Литвиненко уточнял у Рогозы, какую фирму удалить из перечня проблемных контрагентов.

К сожалению, четкий прайс НАБУ на услуги для преступной группировки в переписке отсутствует, однако есть однозначные указания на платность этих услуг. В феврале 2017 года Рогоза жаловался Жукову, что ему нужны деньги, чтобы закрыть вопрос в НАБУ.

Шевченко же заявил, что никогда не просил у Рогозы деньги для НАБУ. Может сложиться впечатление, что Евгений был для этой группы "бегунком", и совместно с группой Гладковского-Жукова-Рогозы, он заработал 300 тысяч долларов, вложившись в их бизнес по продаже контрабандных запчастей "Укроборонпрома".

О том, что Шевченко знаком с "мальчиками" журналисты "Бигус инфо" знали еще в 2017 году, когда в их руки попали записи с камер наблюдения Житомирского бронетанкового завода. На кадрах – проходная завода, пропуска получают двое посетителей: Виталий Жуков и Евгений Шевченко.

Кроме этого, в руки журналистов "Бигус инфо" попал интересный документ, который после визита Жукова и Шевченко завод направил "наверх" в концерн. В докладной говорится о том, что Жуков угрожал: или работаете, или имеете проблемы. Евгений Шевченко же представился куратором этого сотрудничества от заместителя генерального директора "Укроборонпрома".

Теперь Евгений уверяет, что как спецагент НАБУ "разрабатывал" директоров заводов и мечтал посадить на нары чуть ли не всю верхушку концерна, директора Житомирского бронетанкового тоже. Посадить так никого и не удалось.

Читайте также: Коррупция в "Укроборонпроме": Гладковский подал в суд на авторов скандального расследования

В течение двух часов разговоров с журналистами Шевченко мастерски обходил коррупционные вопросы. Он признал, что инвестировал в контрабанду, но опроверг завышение цены. Знал все о взятках в оборонке, но заявлял, что ничего не давал.

Возможно, в течение полу года я смогу дать более точную информацию относительно сделок, в которых я принимал участие. Но пока я не могу все рассказать,

– сообщил Шевченко.

В 2016 году "Оптима" выпала из интереса детективов НАБУ. И лишь летом 2017 они вновь заподозрили, что что-то с этой фирмой не так. Но к активным обсужденияс сделок "Оптимы" НАБУ вернется аж в конце 2018 года. А за это время группа Гладковского и Жукова успели вытащить из Харьковского бронетанкового завода еще 14 миллионов гривен.

Роль президентской "Ленкузня"

Благодаря куриной слепоте всех следственных органов – аппетиты групп стремительно росли. В их планах было перевезти на "Ленкузню" импорт двигателей на бронетехников, а еще продать "Укрборонпрому" запчасти для зенитных комплексов и самолетов на 100 миллионов долларов.

На фото та же самая проходная "Житомирского бронетанкового". Пропуск на завод получает Андрей Рогоза. Обратите внимание на дату – сентябрь 2018 года. Рогоза приезжал на завод не просто так. На этой аудиозаписи с представителем завода о поставках и называет новую фирму – "Торгпром юа".

"У нас же есть другие компании, которые новые сейчас работают – "Торгпром юа". Она грузит на Харьков сейчас, грузит на другие предприятия Министерства обороны", – сказал Рогоза.

Журналисты проверили эту фирму и она действительно уже получила три миллиона от "Харьковского бронетанкового завода". На фото центральная проходная "Киевского бронетанкового завода" и Mersedes Жукова. Он заходит на завод с какими-то документами в руках.

Директор завода уверял, что ни с Рогозом, ни с Жуковым больше не сотрудничает. Однако зачем тогда Жуков катается на завод, то так и не объяснил. Но журналисты уже знают – у Жукова тоже новая компания, которая навивается "Специальное конструкторское бюро Вектор В". Специализация – производство оружия и боеприпасов. Эта компания размещена на территории "Ленинской кузни", и уже успела заключить контракт с "Киевским бронетанковым".

Значение расследования

Журналисты не просто так сделали блок о правоохранительных органах финальным. Расследование не планировалось под выборы. Но благодаря им набрало резонанса и огласки. Директоров заводов отстранили от должностей, Луценко наделал громких заявлений в телевизоре, три года официальные расследования велись с нулевым результатом и так далее.

Сейчас пока все шевелятся из-за выборов, особенно хочется напомнить ГПУ, НАБУ, СБУ и тому подобным, что они должны делать свою работу так же как и журналисты. Они не должны считаться ни на фамилии, ни на должности, ни на выборы в календаре.

Смотрите видео полного выпуска конечной части расследования о коррупции в "Укроборонпроме"