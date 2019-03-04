Глава "Укороборонпрома" Букин причастен к хищению: новый выпуск шокирующего расследования

Журналисты Bihus.info опубликовали вторую часть резонансного расследования о коррупционных схемах "Укроборонпрома". В этом выпуске они рассказали, как главный директор оборонного концерна Павел Букин и другие участники схем освоили большую сумму денег на высотомерах – важных частях к самолетам. Их завезли контрабандой из России и продали "Укроборонпрому" по завышенным ценам.

Коротко о главном относительно коррупционных схем в "Укроборонпроме":

• Начало войны. Группа молодчиков вступает в сговор с чиновниками от обороны. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Накручивают цену в разы и в сговоре с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

Первую часть расследования читайте здесь: Отмывали баснословные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"

• В группу входят: бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде (трех последних журналисты называют в расследование "мальчики"). Центром махинаций становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – Оптима.



Старший и младший Гладковские



Виталий Жуков

• Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на чиновников от "оборонки". А старший утверждает, что ничего об этом не знал.

Важно: после выхода в эфир первой части расследования Bihus.info Президент Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя председателя СНБО. А также призвал НАБУ расследовать резонансные публикации журналистов "Наши деньги с Денисом Бигусом" о коррупции в "Укроборонпроме".

Высотомеры и ремонт АН–26

Среди переписки участников коррупционных схем журналисты нашли по меньшей мере одну , где Олег Гладковский был не просто в теме, а где ему "мальчики" отчисляли долю.

Периписка Жукова и Гладковского о высотомерах

Что такое высотомер? Высотомер – небольшой авиационный прибор. Важен, так как определяет положение самолета в воздухе. Очень дорого стоит, правда, не столь дорого, как Гладковский с Жуковым содрали за эти приборы с "Укроборонпрома".





Как выглядит высотомер

АН-26 – советский военно-транспортный самолет. До сих пор эти самолеты стоят на вооружении в постсоветских странах. И по сей день эти страны ремонтируют свои военные АНы в Киеве, на заводе концерна "Укроборонпром". Например, Казахстан.

Вот один из казахских бортов садится в Жулянах и этот самый завод, который ремонтирует АНы.



АН-26 и завод АН-26 и завод

Президент Порошенко рассказывал про украинскую восстановленную "оборонку" на этом же заводе, который ремонтирует АНы. Порошенко в очередной раз подчеркивал независимость от российских комплектующих.

"Мне приятно было слышать положительные отзывы наших коллег из Индии, Бангладеш, наших коллег из Казахстана ... Блокировка поставки комплектующих со стороны РФ не поставила оборонно-промышленный комплекс Украины на колени ... Украина и строительные авиаремонтные предприятия остаются очень привилегированными партнерами для наших иностранных друзей", – сказал тогда Президент Украины Петр Порошенко.

Читайте также: Папенькин сынок и консул на Сейшелах: что нужно знать об Игоре Гладковском

Однако есть вещи, о которых иностранным друзьям не рассказывают. АН-26 сконструирован в Украине, но некоторые части к нему окольными путями завозили именно из России. Цена на эти части по дороге выросла в разы. А зарабатывали на этом тоже президентские друзья. Вот только – отечественные.

При чем тут директор "Укроборонпрома" Павел Букин

За поставки частей к АНов отвечал сам ремонтный завод, а другое предприятие концерна – "Укрспецэкспорт". Официально приобрести военные детали в России "Укрспецэкспорт", конечно, не мог.

Априори, с 2014 года любое сотрудничество с РФ было прекращено,

– заявлял Роман Романов, директор ГК "Укроборонпрома" (2014 – 2018)

Тогдашний руководитель предприятия, а ныне директор всего "Укроборонпрома" Павел Букин, обращается к посредникам – к Жукову с Гладковским.

С Жуковым семья Букиных, судя по их переписке, дружила. Они даже вместе планировали семейный отдых на побережье Франции стоимостью в 60 тысяч евро. В то же время Букин очень не хотел, чтобы кто-то в концерне знал о его связи с Жуковым.



Букин просит Жукова не появляться в центральном офисе концерна

И, кажется, известно, почему Букин так ответил. Летом 2016 года Букин высылает Жукову перечень нужных деталей высотомеров и приблизительную сумму заказа



Букин отправляет заказ

Жуков с Гладковским младшим берутся за дело.

Как везли высотомеры из России в Украину

Детали надо было завести условно "чисто", со всеми документами. Приборы российского производства поездом везут в Москву. Там их оформляют и самолетом отправляют в ОАЭ. Передают от одной фирмы другой. А потом, превратив на бумаге в запчасти к гражданскому вертолету, везут в Киев. В Украину груз приходит уже отмытый, уже не российский. В Киеве его растаможивают уже как высотомеры и продают"Укроборонпрому".



Путь запчастей из России в Украину Путь запчастей из России в Украину

Весной 2017 года концерн радостно объявляет: Украина успешно выполнила казахский контракт.



Жуков переписывается с посредником

Ура! "Мальчики" спасли казахский контракт, помогли "Укроборонпрому", "защитили" репутацию страны на международной арене. Какая разница откуда они эти высотомеры достали? Но давайте вернемся к переписке, в которой Букин заказывает эти детали у группы Жукова-Гладковского. Ранее мы ее несколько сократили, а вот сейчас приведем полностью:



Перписка Букина и Жукова Перписка Букина и Жукова

То есть Букин, тогда глава "Укрспецэкспорта", а ныне работая главным директором всего концерна, а не паниковал из-за срыва международного контракта. Нет, он обратился к "мальчикам" с предложением: есть деньги, давайте освоим. И освоили успешно.

Продолжение расследования выйдет на сайте 24 канала в 20:00 и 20:15, следите.