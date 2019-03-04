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      Голова "Укороборонпрому" Букін причетний до розкрадання: новий випуск шокуючого розслідування

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      Павло Букін
      Павло Букін / Фото з відкритих джерел

      Журналісти Bihus.info опублікували другу частину резонансного розслідування про корупційні схеми "Укроборонпрому". У цьому випуску вони розповіли, як головний директор оборонного концерну Павло Букін та інші учасники схем освоїли чималу суму грошей на висотомірах – важливих частинах до літаків. Їх завезли контрабандою з Росії і продали в "Укроборонпром" за завищеними цінами.

      Коротко про головне щодо корупційних схем в "Укроборонпромі"

      • Початок війни. Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

      Першу частину розсілування читайте тут: Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"

      • До групи входять: колишнього замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди (трьох останніх журналісти називають у розслідування "хлопчики"). Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – Оптима.

      гладковські
      Старший і солодший Гладковські

      віталій жуков
      Віталій Жуков

      • Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників. А старший переконує, що нічого про це не знав. 

      Важливо: після виходу в ефір першої частини розслідування Bihus.info Президент Петро Порошенко заявив, що підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника голови РНБО. А також закликав НАБУ розслідувати резонансні публікації журналістів "Наші гроші з Денисом Бігусом" щодо корупції в "Укроборонпромі".

      Висотоміри та ремонт АН-26

      Серед листувань учасників корупційних схем журналісти знайшли щонайменше одну, де Олег Гладковський був не просто в темі, а де йому "хлопчики" відраховували долю.

      корупційні схеми
      Периписка Жукова і Гладковського про висотоміра

      Що таке висотомір? Висотомір – невеликий авіаційний прибор. Важливий, адже визначає положення літака у повітрі. Дуже дорого коштує, щоправда, не настільки дорого, наскільки Гладковський із Жуковим здерли за ці прибори із "Укроборонпрому".

      корупційні схеми
      Як виглядає висотомір

      АН-26 – радянський військово-транспортний літак. Донині ці літаки стоять на озброєнні у пострадянських країнах. І донині ці країни ремонтуюсь свої військові АНи у Києві, на заводі концерну "Укроборонпром". Наприклад, Казахстан.

      Ось один із казахських бортів сідає в Жулянах і цей самий завод, який ремонтує АНи.

      АН-26 та завод

      Президент Порошенко розповідав про українську відновлену оборонку на цьому ж заводі, який ремонтує АНи. Порошенко вчергове підкреслював незалежність від російських комплектуючих.

      Читайте також: Татковий синок та консул на Сейшелах: що потрібно знати про Ігоря Гладковського

      Однак є речі, про які іноземним друзям не розповідають. АН-26 сконструйований в Україні, але деякі частини до нього обхідними шляхами завозили саме з Росії. Ціна на ці частини по дорозі зростала в рази. А заробляли на цьому теж президентські друзі. От тільки – вітчизняні.

      До чого тут директор "Укроборонпрому" Павло Букін

      За постачання частин до АНів відповідав не сам ремонтний завод, а інше підприємство концерну – "Укрспецекспорт". Офіційно придбати військові деталі у Росії "Укрспецекспорт", звісно, не міг.

      Апріорі, з 2014 року будь-яка співпраця з РФ була припинена,
      – заявляв Роман Романов, директор ДК "Укроборонпром" (2014 - 2018)

      Тодішній керівник підприємства, а нині директор усього "Укроборонпрому" Павло Букін, звертається до посередників – до Жукова з Гладковським.

      Із Жуковим родина Букіних, судячи з їх переписок, дружила. Вони навіть разом планували сімейний відпочинок на узбережжі Франції вартістю в 60 тисяч євро. Водноча Букін страшенно не хотів, щоб хтось у концерні знав про його зв’язок із Жуковим.

      корупційні схеми
      Букін просить Жукова не з'являтися в центральному офісі концерну

      І, здається, відомо, чому Букін так відповів. Влітку 2016 року Букін висилає Жукову перелік потрібних деталей вистомірів і приблизін суми замовлення

      корупційні схеми
      Букін надсилає замовлення

      Жуков із Гладковським молодшим беруться за справу. 

      Як везли висотоміри з Росії в Україну

      Деталі треба було завести умовно "чисто", з усіма документами. Прилади російського виробництва потягом везуть в Москву. Там їх оформлюють і літаком відправляють до ОАЕ. Передають з однієї фірми на іншу. А потім, перетворивши на папері на запчастини до цивільного вертольота, везуть у Київ. В Україну вантаж приходить уже відмитий, ніби не російський. У Києві його розмитнюють вже як висотоміри і продають в "Укроборонпром".

      Шлях частин з Росії до України

      Навесні 2017 року концерн радісно оголошує: Україна успішно виконала казахський контракт.

      корупційні схеми
      Жуков листується з посередником

      Ура! "Хлопчики" врятували казахський контракт, допомогли "Укроборонпрому", "захистили" репутацію країни на міжнародній арені. Яка різниця звідки вони ті висотоміри притягли? Але нумо повернемося до листування, в якому Букін замовляє ці деталі у групи Жукова-Гладковського. Раніше ми його дещо скоротили, а от зараз наведемо повністю:

      Перписка Букіна і Жукова

      Тобто Букін, тоді очільник "Укрспецекспорту", а нині підвищений до головного директора всього концерну, не панікував через зрив міжнародного контракту. Ні, він звернувся до "хлопчиків" із пропозицією: є гроші, давайте освоїми. І освоїли успішно. 

      Продовження розслідування вийде на сайті 24 каналу о 20:00 та 20:15, слідкуйте. 

      новини про розслідування щодо Корупції в оборонці
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      Теги: Корупційні схеми в Укроборонпромі Новини України Корупція Розслідування Укроборонпром Новини політики Гроші
      Джерело: 24 канал
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