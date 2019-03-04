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      Порошенко звільнив Гладковського з РНБО через корупційний скандал в "Укроборонпромі"

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      Олег Гладковський
      Олег Гладковський / Screenshot

      Президент Петро Порошенко заявив, що підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника голови РНБО. А також закликав НАБУ розслідувати резонансні публікації журналістів "Наші гроші з Денисом Бігусом" щодо корупції в "Укроборонпромі".

      Про це президент заявив під час засідання Ради регіонального розвитку Миколаївської області і розмістив відповідну інформацію у своєму Twitter.

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      "Сьогодні зранку перед відльотом я підписав указ про звільнення Олега Гладковського", – сказав Порошенко.

      Гладковського також знято з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

      "Моє завдання – створити такі умови, щоби люди повірили в чесність та неупередженість об'єктивного розслідування", – пояснив своє рішення президент. І додав: "Публічно звертаюсь із закликом до НАБУ розслідувати резонансні публікації і розставити усі крапки над "і".

      Що відомо про розкрадання в оборонному секторі України та до чого тут Гладковський?Команда "Наші гроші з Денисом Бігусом" опублікувала журналістське розслідування, у якому стверджується, що син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський разом зі спільниками через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань, за даними журналістів, становив щонайменше 250 мільйонів гривень. 

      Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка, екс-керівник "Укрспецекспорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну. Угоди організовувалися через три головні фірми-прокладки, однією з яких нібито виступав завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку.

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      Теги: Новини України Петро Порошенко Корупційні схеми в Укроборонпромі
      Джерело: 24 канал
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