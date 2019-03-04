Порошенко уволил Гладковского из СНБО из-за коррупционного скандала в "Укроборонпроме"

Президент Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя председателя СНБО. А также призвал НАБУ расследовать резонансные публикации журналистов "Наши деньги с Денисом Бигусом" о коррупции в "Укроборонпроме".

Об этом президент заявил во время заседания Совета регионального развития Николаевской области и разместил соответствующую информацию в своем Twitter.

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"Сегодня утром перед отлетом я подписал указ об увольнении Олега Гладковского", – сказал Порошенко.

Сьогодні зранку перед відльотом до Миколаєва підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Так само його знято й з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 марта 2019 г.

Гладковский также снят с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

"Моя задача – создать такие условия, чтобы люди поверили в честность и беспристрастность объективного расследования", – объяснил свое решение президент. И добавил: "Публично обращаюсь с призывом к НАБУ расследовать резонансные публикации и расставить все точки над "и".

Что известно о хищениях в оборонном секторе Украины и при чем здесь Гладковский?

Команда "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовала журналистское расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский вместе с сообщниками через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составлял не менее 250 миллионов гривен.



Авторы расследования утверждают, что к коррупционным операциям причастны первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. Соглашения организовывались через три главные фирмы-прокладки, одной из которых якобы выступал завод "Кузница на Рыбацком", который на тот момент принадлежал Порошенко.