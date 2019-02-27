Військовий секонд-хенд: бронетанковий завод скаржився на постачальника "Укроборонпрому"

В "Укроборонпромі" заробляли на корупційних схемах не тільки завищуючи ціни, а й поставляючи неякісні товари для бронетанкових заводів. Звідки відправлялася військова техніка на український фронт.

Журналістка програми "Наші гроші" та авторка розслідування Леся Іванова в програмі "Що це було?" розповіла, які деталі привозять до Київського бронетанкового заводу.

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Ще два роки тому журналістам потрапив документ із приймального пункту Київського бронетанкового заводу, де були претензії до постачальника. Працівники заводу складали величезний перелік деталей, які привезли не на ту модель БТР.

Частину з них можна було спробувати переробити, підкрутити, пристосувати, але не всі. Адже вони розукомплектовані, подекуди це б/у, й частину деталей не можливо перевірити на працездатність.

Працівники розповідали нам, що приїжджала машина й висипала гору металу. Тоді приходили їх спеціалісти й казали: "Оце, оце й оце ми забираємо! Решту везіть й міняйте, бо воно не підходить!". Це все був непотріб, який не пристосуєш на потрібну машину, або не можеш перевірити. Ситуація взагалі нагадує секонд-хенд,

– розповіла журналістка Леся Іванова.

Зрозуміло, що завод не приймав зовсім погану якість. Вони вимагали заміни, або вимагали ремонту, якщо це можливо.

Отримавши листування, журналісти побачили набагато більше схожих претензій. Київський бронетанковий завод неодноразово виставляв претензії: "ми перевірили роздаткові коробки, а вони протікають", або "на гайках збита різня й вони самі викручуються".

Завод не міг поставити непрацездатну деталь на танк, який відправили б потім в АТО чи на один з міжнародних контрактів. Працівники просили замінити частини поганої якості, але через це терміни виробництва відтягувалися.

Що відомо про корупційні схеми в оборонному секторі України?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info опублікувала фільм, у якому стверджується, що син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у 2-4 рази цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка, екс-керівник "Укрспецекспорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну. Угоди організовувалися через три головні фірми-прокладки, а однією з подібних фірм нібито виступав завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку.

Дивіться повне розслідування у програмі "Наші гроші":