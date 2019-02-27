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      Военный секонд-хенд: бронетанковый завод жаловался на поставщика "Укроборонпрома"

      27 Читати новину українською
      Бронетанковый завод
      Бронетанковый завод / nv.ua

      В "Укроборонпроме" зарабатывали на коррупционных схемах не только завышая цены, но и поставляя некачественные товары для бронетанковых заводов. Откуда отправлялась военная техника на украинский фронт.

      Журналистка программы "Наши деньги" и автор расследования Леся Иванова в программе "Что это было?" рассказала, какие детали привозят в Киевский бронетанковый завод.

      Читайте также: Скандал с "Укробронпромом": кто причастен и какие последствия?

      Еще два года назад журналистам попал документ с приемного пункта Киевского бронетанкового завода, где были претензии к поставщику. Работники завода составляли огромный перечень деталей, которые привезли не на ту модель БТР.

      Часть из них можно было попробовать переделать, подкрутить, приспособить, но не все. Ведь они разукомплектованные, иногда это б/у, и часть деталей невозможно проверить на работоспособность.

      Работники рассказывали нам, что приезжала машина и высыпала гору металла. Тогда приходили их специалисты и говорили: "Вот, это и это мы забираем! Остальные везите и меняйте, ибо оно не подходит!". Это все был хлам, который не приспособишь на нужную машину, или не можешь проверить. Ситуация вообще напоминает секонд-хенд,
      – рассказала журналистка Леся Иванова.

      Понятно, что завод не принимал совсем плохого качества. Они требовали замены, или требовали ремонта, если это возможно.

      Получив переписки, журналисты увидели гораздо больше похожих претензий. Киевский бронетанковый завод неоднократно выставлял претензии: "мы проверили раздаточные коробки, а они протекают", или "на гайках сбита резня и они сами выкручиваются".

      Завод не мог поставить нерабочую деталь на танк, который отправили бы потом в АТО или на один из международных контрактов. Работники просили заменить части плохого качества, но из-за этого сроки производства оттягивались.

      Что известно о коррупционных схемах в оборонном секторе Украины?
      Команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала фильм, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет не меньше 250 миллионов гривен.

      Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. Соглашения организовывались через три главные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузница на Рыбацком", который на тот момент принадлежал Порошенко.

      Смотрите полное расследование по программе "Наши деньги":

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Коррупционные схемы в Укроборонпроме Война на Донбассе Журналисты Коррупция Расследования Укроборонпром Деньги Война
      Источник: 24 канал
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