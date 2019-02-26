18:13
26 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ДТП У ХАРКОВІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Жиріновський не пускає Лазарєва на Євровідєніє. Стриптиз для МВД
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 лютого
      Вєсті.UA: Нове захоплення Кличка. Зеленський розучився рахувати
      Вєсті.UA
      21:18, 25 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ДТП У ХАРКОВІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Скандал з "Укробронопромом": хто причетний і які наслідки?

      2253 Читать новость на русском
      Скандал Укробронопром - що сталося, хто причетний та наслідки
      Журналісти розкрили схему контрабанди запчастин з Росії до України / 24 канал

      Журналісти програми "Наші гроші" розкрили масштабну корупційну схему поставок неякісних запчастин з Росії і розкрадання грошей за участю "Укробронопрому". Хто з високопосадовців задіяний у корупційній схемі, як вона працювала, і про її наслідки – далі в матеріалі 24 каналу.

      Читайте також: В "Укроборонпромі" декілька років діяв таємний агент, – активіст

      Що відбулося?

      За даними програми "Наші гроші", неякісні запчастини і техніку з Росії, починаючи з 2014 року, контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки, відмиваючи шалені суми. Фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь" за кілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень.

      Читайте також: Корупція в "Укроборонпромі": НАБУ перевірить інформацію журналістів "Наші гроші"

      Виробником запчастин "Оптимумспецдеталь" ніколи не була. За документами, вона була постачальником, який купує у інших посередників, і так по ланцюжку. В кінці ланцюжка – фіктивні фірми-одноденки, через які гроші державного заводу виводили в готівку. Якість вживаних деталей не перевіряли. На військові заводи фактично постачали металобрухт для "ремонту" техніки для фронту.

      війна на Донбасі, Росія АТО
      На фронт постачали неякісну зброю, куплену незаконно в Росії

      Ціни піднімали в рази. А державний концерн "Укороборонпром" переплачував. Концерн, вважають журналісти, був учасником схематозу. За словами політолога Андрія Вігірінського, маржа ділків складає понад 60% прибутку.

      Хто брав участь у схемі?

      Згідно з інформацією журналістів, головні учасники схеми такі:

      • Олег Гладковський – замсекретаря РНБО і друг Президента, неофіційно – "смотрящий" за оборонкою.

      • Ігор Гладковський – син замсекретаря РНБО.

      Петро Порошенко Олег Гладковський
      До схеми може бути причетним друг Порошенка Олег Гладковський

      • Віталій Жуков – друг Ігоря, оформлює документи, заносить відкати.

      • Андрій Рогоза – дрібний шахрай, спеціаліст із контрабанди.

      • Павло Букін – чинний директор державного концерну "Укроборонпром".

      • Петро Порошенко – Президент України.

      Як діяла схема?

      Як зазначає Андрій Вігірінський, схема контрабанди з Росією по розкраданню грошей на армію організована чиновниками різних відомств з особливим цинізмом, який можна розбити на кілька складових.

      Читайте також: Як додаткові пенсії вплинуть на ціни, курс і вибори

      Перший етап. Запасні частини для військової техніки постачалися з країни-агресора – Росії.

      Другий етап. Запчастини з Росії завозилися контрабандою. Тобто незаконно. Без сплати митних платежів, податку на додану вартість. Це все купувалося за готівкові гроші.

      Третій етап. Легалізація контрабанди. Для цього, зазначає Вігірінський, використовуються послуги конвертаційних центрів, які працюють з благословення Державної фіскальної служби – її керівника Романа Насірова, якого підозрюють у корупції. І колишнього в.о. керівника ДФС Мирослава Продана, який підозрюється в незаконному збагаченні. Вони "малюють" лівий податковий кредит. Тютюн і алкоголь перетворюється на машини і двигуни для військової техніки. Так звана ломка податкового кредиту.

      Насіров Продан
      До схем можуть бути причетними керівники ДФС Насіров і Продан

      Четвертий етап. Продаж армії не нового обладнання. За словами Вігірінського, на військових заводах не могли не помітити, що купують металобрухт. А оплачують за державні гроші, як нове. Всі закупівлі погоджуються на рівні "Укроборонпрому". Отже, звідти була команда не здіймати галасу.

      Як пояснює експерт, роздавати команди по всіх гілках влади і контролюючих органах може тільки людина, яка перебуває в близьких стосунках з чиновниками, що відповідають за національну безпеку і оборону. Зокрема, із заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським. Це може бути Свинарчук, друг Порошенка, що мав спільний бізнес з президентом. Як вважає Вігірінський, Гладковський за погодженням з секретарем Турчиновим, нардепом Пашинським, який був головою наглядової ради "Укроборонпрому", організував ці корупційні схеми, на яких вони заробили близько ста мільйонів гривень. Експерт стверджує, що вони крали гроші українців, плювати вони хотіли на учасників АТО і ЗСУ.

      Не нові запчастини, металобрухт для військової техніки ЗСУ завозилися з Росії контрабандою. І в цих схемах задіяне керівництво Державної фіскальної служби, митниця, прикордонна служба. Це показує ціну гасла Порошенка "Армія! Мова! Віра!" Він не віруюча людина, не патріот. І це не робить його відмінним від того, кого він називає ху***м і агресором. Тобто від Путіна,
      – підкреслює Андрій Вігірінський.

      До того ж, зазначає він, завод "Кузня на Рибальському", який займаєтсья ремонтом військової техніки, що фактично належить Порошенку, теж задіяний у схемах.

      Якими будуть наслідки?

      Олег Гладковський звернувся до правоохоронних органів із заявою з проханням перевірити опубліковану в журналістському розслідуванні інформацію. А також просить тимчасово призупинити його повноваження першого секретаря РНБО. У держконцерні "Укроборонпром" вважають, що журналісти програми "Наші гроші" здійснили маніпулятивний виклад окремих даних.

      Юлія Тимошенко ініціювала процедуру імпічменту Петра Порошенка за державну зраду, сприяння ворогу та торгівлю з окупантом. В Адміністрації Президента заявили, що в Україні для відсторонення президента немає спеціального закону.

      Петро Порошенко
      Рейтинги Порошенка знизяться, але організатори можуть уникнути покарання

      За словами Андрія Вігірінського, в оприлюдненій корупційній схемі є політичний підтекст з огляду на президентську кампанію. І це вплине на рейтинги Порошенка. Втім, на думку Вігірінського, зібрані журналістами докази, швидше за все, здобуті за допомогою іноземних спецслужб, які передали їх для висвітлення саме в цей період. На Заході теж не задоволені тим, що їхні гроші так цинічно краде влада України.

      Вігірінський наголошує: усіх причетних треба притягнути до кримінальної відповідальності. Починаючи з Гладковського і Букіна. Може, ще один епізод Насірову або Продану інкримінувати: як тютюн і алкоголь стають запчастинами? Гладковському і Букіну можуть інкримінувати ч.3 ст. 28 ККУ – злочин, вчинений організованою групою, ч.5 ст. 191 – привласнення. Це 12 років з конфіскацією майна.

      Дивіться повне розслідування у програмі "Наші гроші":

       

      blog_ava
      Вирок Зайцевій і Дронову: відео онлайн-трансляції засідання суду
      сьогодні
      3474
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко РНБО Статті Публікації Корупційні схеми в Укроборонпромі Війна на Донбасі Укроборонпром Володимир Путін Роман Насіров Державна фіскальна служба
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      сьогодні , 01:06 Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      10037
      Скандал в "Укроборонпромі": що відомо про фігурантів схеми
      сьогодні , 17:30 Скандал в "Укроборонпромі": що відомо про фігурантів схеми
      Євгенія Мазур 7899
      Данилко сказав, хто має поїхати на Євробачення-2019
      сьогодні , 15:04 Данилко сказав, хто має поїхати на Євробачення-2019
      8232
      Народ, как был в России мусором для сталинских подонков, так им и остался
      сьогодні , 17:00 Народ, как был в России мусором для сталинских подонков, так им и остался
      Блог Соцмережі 412
      "Іхтамнєти" на Донбасі: з'явився новий фотодоказ
      сьогодні , 16:30 "Іхтамнєти" на Донбасі: з'явився новий фотодоказ
      Дмитро Снєгирьов 4292
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук