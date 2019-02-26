Скандал з "Укробронопромом": хто причетний і які наслідки?

Журналісти програми "Наші гроші" розкрили масштабну корупційну схему поставок неякісних запчастин з Росії і розкрадання грошей за участю "Укробронопрому". Хто з високопосадовців задіяний у корупційній схемі, як вона працювала, і про її наслідки – далі в матеріалі 24 каналу.

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Що відбулося?

За даними програми "Наші гроші", неякісні запчастини і техніку з Росії, починаючи з 2014 року, контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки, відмиваючи шалені суми. Фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь" за кілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень.

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Виробником запчастин "Оптимумспецдеталь" ніколи не була. За документами, вона була постачальником, який купує у інших посередників, і так по ланцюжку. В кінці ланцюжка – фіктивні фірми-одноденки, через які гроші державного заводу виводили в готівку. Якість вживаних деталей не перевіряли. На військові заводи фактично постачали металобрухт для "ремонту" техніки для фронту.



На фронт постачали неякісну зброю, куплену незаконно в Росії

Ціни піднімали в рази. А державний концерн "Укороборонпром" переплачував. Концерн, вважають журналісти, був учасником схематозу. За словами політолога Андрія Вігірінського, маржа ділків складає понад 60% прибутку.

Хто брав участь у схемі?

Згідно з інформацією журналістів, головні учасники схеми такі:

• Олег Гладковський – замсекретаря РНБО і друг Президента, неофіційно – "смотрящий" за оборонкою.

• Ігор Гладковський – син замсекретаря РНБО.



До схеми може бути причетним друг Порошенка Олег Гладковський

• Віталій Жуков – друг Ігоря, оформлює документи, заносить відкати.

• Андрій Рогоза – дрібний шахрай, спеціаліст із контрабанди.

• Павло Букін – чинний директор державного концерну "Укроборонпром".

• Петро Порошенко – Президент України.

Як діяла схема?

Як зазначає Андрій Вігірінський, схема контрабанди з Росією по розкраданню грошей на армію організована чиновниками різних відомств з особливим цинізмом, який можна розбити на кілька складових.

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Перший етап. Запасні частини для військової техніки постачалися з країни-агресора – Росії.

Другий етап. Запчастини з Росії завозилися контрабандою. Тобто незаконно. Без сплати митних платежів, податку на додану вартість. Це все купувалося за готівкові гроші.

Третій етап. Легалізація контрабанди. Для цього, зазначає Вігірінський, використовуються послуги конвертаційних центрів, які працюють з благословення Державної фіскальної служби – її керівника Романа Насірова, якого підозрюють у корупції. І колишнього в.о. керівника ДФС Мирослава Продана, який підозрюється в незаконному збагаченні. Вони "малюють" лівий податковий кредит. Тютюн і алкоголь перетворюється на машини і двигуни для військової техніки. Так звана ломка податкового кредиту.



До схем можуть бути причетними керівники ДФС Насіров і Продан

Четвертий етап. Продаж армії не нового обладнання. За словами Вігірінського, на військових заводах не могли не помітити, що купують металобрухт. А оплачують за державні гроші, як нове. Всі закупівлі погоджуються на рівні "Укроборонпрому". Отже, звідти була команда не здіймати галасу.

Як пояснює експерт, роздавати команди по всіх гілках влади і контролюючих органах може тільки людина, яка перебуває в близьких стосунках з чиновниками, що відповідають за національну безпеку і оборону. Зокрема, із заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським. Це може бути Свинарчук, друг Порошенка, що мав спільний бізнес з президентом. Як вважає Вігірінський, Гладковський за погодженням з секретарем Турчиновим, нардепом Пашинським, який був головою наглядової ради "Укроборонпрому", організував ці корупційні схеми, на яких вони заробили близько ста мільйонів гривень. Експерт стверджує, що вони крали гроші українців, плювати вони хотіли на учасників АТО і ЗСУ.

Не нові запчастини, металобрухт для військової техніки ЗСУ завозилися з Росії контрабандою. І в цих схемах задіяне керівництво Державної фіскальної служби, митниця, прикордонна служба. Це показує ціну гасла Порошенка "Армія! Мова! Віра!" Він не віруюча людина, не патріот. І це не робить його відмінним від того, кого він називає ху***м і агресором. Тобто від Путіна,

– підкреслює Андрій Вігірінський.

До того ж, зазначає він, завод "Кузня на Рибальському", який займаєтсья ремонтом військової техніки, що фактично належить Порошенку, теж задіяний у схемах.

Якими будуть наслідки?

Олег Гладковський звернувся до правоохоронних органів із заявою з проханням перевірити опубліковану в журналістському розслідуванні інформацію. А також просить тимчасово призупинити його повноваження першого секретаря РНБО. У держконцерні "Укроборонпром" вважають, що журналісти програми "Наші гроші" здійснили маніпулятивний виклад окремих даних.

Юлія Тимошенко ініціювала процедуру імпічменту Петра Порошенка за державну зраду, сприяння ворогу та торгівлю з окупантом. В Адміністрації Президента заявили, що в Україні для відсторонення президента немає спеціального закону.



Рейтинги Порошенка знизяться, але організатори можуть уникнути покарання

За словами Андрія Вігірінського, в оприлюдненій корупційній схемі є політичний підтекст з огляду на президентську кампанію. І це вплине на рейтинги Порошенка. Втім, на думку Вігірінського, зібрані журналістами докази, швидше за все, здобуті за допомогою іноземних спецслужб, які передали їх для висвітлення саме в цей період. На Заході теж не задоволені тим, що їхні гроші так цинічно краде влада України.

Вігірінський наголошує: усіх причетних треба притягнути до кримінальної відповідальності. Починаючи з Гладковського і Букіна. Може, ще один епізод Насірову або Продану інкримінувати: як тютюн і алкоголь стають запчастинами? Гладковському і Букіну можуть інкримінувати ч.3 ст. 28 ККУ – злочин, вчинений організованою групою, ч.5 ст. 191 – привласнення. Це 12 років з конфіскацією майна.

Дивіться повне розслідування у програмі "Наші гроші":