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      Скандал в "Укроборонпромі": з'явилась реакція речника Путіна

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      Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков
      Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков / Фото з відкритих джерел

      Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував результати розслідування українських журналістів "Наші гроші" про корупційні схеми в "Укроборонпромі".

      Пєсков сказав кореспонденту УНІАН у Росії, що інформація про постачання контрабандою запчастин з Росії для української військової техніки є "абсурдною".

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      "Я чесно не в курсі цього скандалу, оскільки наші журналісти в Україні не працюють і ми не маємо можливості отримувати звідти об'єктивну інформацію, тому я не в курсі деталей цього скандалу, але звучить досить абсурдно", – пояснив прес-секретар Путіна.

      Звучить доволі абсурдно, але не можу нічого сказати однозначно, бо не маю інформації,
      – наголосив Пєсков.

      На запитання, чи могла з Росії поставлятися контрабандою продукція подвійного призначення, на чому заробляли прибічники Порошенка, Пєсков відповів: "Ні, весь оборот продукції подвійного призначення перебуває під спеціальним контролем. Цей спеціальний контроль здійснюється з метою запобігання неконтрольованих пересувань цієї продукції, цього спеціального майна".

      Що відомо про розслідування в "Укроборонпромі"?Розслідувачі програми "Наші гроші" зібрали докази багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. В цій схемі залучені друг і партнер президента, член Ради нацбезпеки Олег Гладковський та його 22-річний син Ігор.

      Журналісти з'ясували, що неякісні запчастини і техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки. Зокрема, фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь" за декілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень.

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      Теги: Зброя Новини України Новини Росії Україна – Росія Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром Розслідування Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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