Імпічмент Порошенка: у Раді анулювали бланки для збору підписів

У Верховній Раді підписали розпорядження про анулювання бланків для збору підписів нардепів на підтримку імпічменту президента Петра Порошенка. Процедуру імпічменту раніше ініціювала лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Своє бажання оголосили імпічмент Порошенку Тимошенко пояснила тим, що президент нібито скоїв державну зраду, сприяє ворогу та торгує з окупантом. Причиною ініціативи Тимошенко стало журналістське розслідування щодо корупційних схем в "Укроборонпромі", до яких причетне найближче оточення Порошенка. Тож 26 лютого нардепи почали збирати підписи за імпічмент президента.

В Адміністрації Президента Тимошенко нагадали, що в Україні немає спеціального закону для відсторонення президента.

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Цього ж дня перший заступник керівника Апарату Верховної Ради Петро Боднар підписав Розпорядження про анулювання бланків для збору підписів за імпічмент президента та створення відповідної спеціальної тимчасової слідчої комісії.

Відповідно до вимог закону "Про Регламент Верховної Ради України", підставою для ініціювання питання про імпічмент та утворення комісії є письмове подання про це, підписане більшістю народних депутатів. На підставі норми закону Боднар анулював видані нардепам бланки для збору підписів.

Чи можливий в Україні імпічмент президента? Конституція України передбачає можливість проведення імпічменту. Для цього потрібно зробити такі кроки:

1. Народні депутати мають зібрати щонайменше 300 підписів на підтримку імпічменту.

2. Створити слідчу комісію, яка має підтвердити державну зраду або інший кримінальний злочин.

3. Усі матеріали відправити до Конституційного суду.

4. Якщо суд виявить підстави для відставки, то за це рішення має проголосувати вже щонайменше 338 депутатів.

Що відомо про корупційні схеми в "Укроборонпромі"? Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили багаторічну схему відмивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. До схеми нібито причетний 22-річний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який є партнером президента Петра Порошенка. У розслідуванні мовиться, що Гладковський-молодший разом з приятелем – колишнім працівником "Укроборонпрому" Віталієм Жуковим – продавали "Укроборонпрому" неякісні запчастини й техніку з Росії. Все це здійснювалося контрабандою через фірми-прокладки. Крім того, що деталі були неякісні, продавали їх за завищеними цінами.

Дивіться відео розслідування про корупційні схеми в "Укроборонпромі":