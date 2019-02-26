22:50
26 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаманські методи Росії. Роздвоєння в Путіна
      Вєсті Кремля
      20:49, сьогодні
      Вєсті.UA: Порошенко може очолити "Квартал 95". Темні союзники Вілкула
      Вєсті.UA
      19:49, сьогодні
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Імпічмент Порошенка: у Раді анулювали бланки для збору підписів

      1686 Читать новость на русском
      У Раді анулювали бланки для збору підписів за імпічмент Порошенка
      У Раді анулювали бланки для збору підписів за імпічмент Порошенка / Фото з відкритих джерел

      У Верховній Раді підписали розпорядження про анулювання бланків для збору підписів нардепів на підтримку імпічменту президента Петра Порошенка. Процедуру імпічменту раніше ініціювала лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

      Своє бажання оголосили імпічмент Порошенку Тимошенко пояснила тим, що президент нібито скоїв державну зраду, сприяє ворогу та торгує з окупантом. Причиною ініціативи Тимошенко стало журналістське розслідування щодо корупційних схем в "Укроборонпромі", до яких причетне найближче оточення Порошенка. Тож 26 лютого нардепи почали збирати підписи за імпічмент президента.

      В Адміністрації Президента Тимошенко нагадали, що в Україні немає спеціального закону для відсторонення президента.

      Читайте також: Чи зможе Верховна Рада оголосити імпічмент Порошенку

      Цього ж дня перший заступник керівника Апарату Верховної Ради Петро Боднар підписав Розпорядження про анулювання бланків для збору підписів за імпічмент президента та створення відповідної спеціальної тимчасової слідчої комісії.

      Відповідно до вимог закону "Про Регламент Верховної Ради України", підставою для ініціювання питання про імпічмент та утворення комісії є письмове подання про це, підписане більшістю народних депутатів. На підставі норми закону Боднар анулював видані нардепам бланки для збору підписів.

      Чи можливий в Україні імпічмент президента? Конституція України передбачає можливість проведення імпічменту. Для цього потрібно зробити такі кроки:
      1. Народні депутати мають зібрати щонайменше 300 підписів на підтримку імпічменту.
      2. Створити слідчу комісію, яка має підтвердити державну зраду або інший кримінальний злочин.
      3. Усі матеріали відправити до Конституційного суду.
      4. Якщо суд виявить підстави для відставки, то за це рішення має проголосувати вже щонайменше 338 депутатів.

      Що відомо про корупційні схеми в "Укроборонпромі"? Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили багаторічну схему відмивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. До схеми нібито причетний 22-річний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який є партнером президента Петра Порошенка. У розслідуванні мовиться, що Гладковський-молодший разом з приятелем – колишнім працівником "Укроборонпрому" Віталієм Жуковим – продавали "Укроборонпрому" неякісні запчастини й техніку з Росії. Все це здійснювалося контрабандою через фірми-прокладки. Крім того, що деталі були неякісні, продавали їх за завищеними цінами.

      Дивіться відео розслідування про корупційні схеми в "Укроборонпромі":

       

      blog_ava
      Росія готується до повномасштабної війни з Україною: карта
      сьогодні
      5132
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Старі схеми часів Януковича: українці сплачують зелені енерготарифи Ахметову
      сьогодні , 22:15 Старі схеми часів Януковича: українці сплачують зелені енерготарифи Ахметову
      Вікторія Войціцька 97
      Головні новини 26 лютого: скандал з "Укроборонпромом", вирок Зайцевій і "легалізація" корупції
      сьогодні , 22:04 Головні новини 26 лютого: скандал з "Укроборонпромом", вирок Зайцевій і "легалізація" корупції
      643
      Письмо из Луганска: грустим по довоенной жизни в Украине
      сьогодні , 22:00 Письмо из Луганска: грустим по довоенной жизни в Украине
      Ольга Черненко 262
      Корупційні схеми в "Укроборонпромі": хто і навіщо злив компромат на Порошенка
      сьогодні , 19:24 Корупційні схеми в "Укроборонпромі": хто і навіщо злив компромат на Порошенка
      2231
      Скасування статті про незаконне збагачення: що це означає та якими будуть наслідки
      сьогодні , 20:37 Скасування статті про незаконне збагачення: що це означає та якими будуть наслідки
      2038
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук