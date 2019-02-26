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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Армія стала джерелом корупційних статків Порошенка, – Юлія Тимошенко

      189 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Партія "Батьківщина" розпочинає у Верховній Раді збір підписів за імпічмент президента та ініціює створення Тимчасової слідчої комісії, яка має розслідувати корупцію Порошенка в оборонній галузі.

      Про це Юлія Тимошенко повідомила на спеціальному брифінгу в парламенті і першою поставила свій підпис під постановою про імпічмент, йдеться на сайті партії. 

      На жаль, "мова, віра, армія" стали найбільшими корупційними статками президента. Оприлюднене журналістське розслідування – це тільки верхівка айсбергу, це копійки, у порівнянні з тією масштабною торгівлею на крові, яка відбувається під патронатом президента,
      – наголосила вона.

      Лідер "Батьківщини" нагадала: чинний глава держави зробив все, щоб Верховна Рада досі не ухвалила закон про імпічмент. Проте виписаної в Конституції процедури, на думку Тимошенко, достатньо для притягнення Петра Порошенка до відповідальності.

      З усієї країни на армію збирали гроші, а через корупційні оборудки президент країни клав це на свої офшорні рахунки,
      – обурилася голова партії.

      Вона переконана: під прикриттям патріотичних гасел нинішній президент заробив на армії десятки мільярдів гривень.
       

       

      "Батьківщина" вимагає створення спеціальної слідчої комісії, яка б викрила всі зловживання головнокомандувача на крові, а не лише наведені в журналістському розслідуванні факти.

      "Ми наполягатимемо на тому, щоб ТСК розслідувала всі фінансові оборудки, які були скоєні для постачання потреб армії, та розслідувала всі оборудки "Укроборонпром", щоб ми побачили, з якими "відкатами" продавалася зброя і за якими цінами постачалися комплектуючі для української армії", – зазначила Юлія Тимошенко.

      За її словами, зараз Верховній Раді доведеться пройти перевірку "на співучасть у величезних злочинах, які робляться за спинами українців".

      "Ми сподіваємося, що у парламенті знайдеться достатньо народних депутатів, які ще не втратили честь і совість і не є спільниками мафії, яка працює в Раді", – заявила лідер "Батьківщини".

      Вона попередила: Петро Порошенко та його кримінальне оточення неодмінно будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

      Також Юлія Тимошенко припустила, що задля прикриття своєї корупції Петро Порошенко нагнітатиме ситуацію на фронті, але це йому не допоможе: "Це стане подвійним злочином президента. Вважаю, що люди – мудрі. І вони все розуміють".

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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко Розслідування ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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