15:17
26 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Жириновский не пускает Лазарева на Евровидение. Стриптиз для МВД
      Вєсті Кремля
      22:00, 25 февраля
      Вести.UA: Новое увлечение Кличко. Зеленский разучился считать
      Вєсті.UA
      21:21, 25 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Армия стала источником коррупционного состояния Порошенко, – Юлия Тимошенко

      82 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Партия "Батькивщина" начинает в Верховной Раде сбор подписей за импичмент президента и инициирует создание Временной следственной комиссии, которая должна расследовать коррупцию Порошенко в оборонной отрасли.

      Об этом Юлия Тимошенко сообщила на специальном брифинге в парламенте и первой поставила свою подпись под постановлением об импичменте, говорится на сайте партии.

      К сожалению, "язык, вера, армия" стали крупнейшими коррупционными доходами президента. Обнародованное журналистское расследование – это только верхушка айсберга, это копейки, по сравнению с той масштабной торговлей на крови, которая проходит под патронатом президента,
      – подчеркнула она.

      Лидер "Батькивщины" напомнила, что действующий глава государства сделал все, чтобы Верховная Рада не приняла закон об импичменте. Однако выписанной в Конституции процедуры, по мнению Тимошенко, достаточно для привлечения Петра Порошенко к ответственности.

      Со всей страны на армию собирали деньги, а через коррупционные сделки президент страны клал это на свои оффшорные счета,
      – возмутилась глава партии.

      Она убеждена: под прикрытием патриотических лозунгов нынешний президент заработал на армии десятки миллиардов гривен.

       

      "Батькивщина" требует создания специальной следственной комиссии, которая бы раскрыла все злоупотребления главнокомандующего на крови, а не только приведенные в журналистском расследовании факты.

      "Мы будем настаивать на том, чтобы ВСК расследовала все финансовые сделки, которые были совершены для снабжения нужд армии, и расследовала все сделки "Укроборонпрома", чтобы мы увидели, с какими "откатами" продавалось оружие и по каким ценам поставлялись комплектующие для украинской армии", – отметила Юлия Тимошенко.

      По ее словам, сейчас Верховной Раде придется пройти проверку "на соучастие в огромных преступлениях, которые делаются за спинами украинцев".

      "Мы надеемся, что в парламенте найдется достаточно народных депутатов, которые еще не потеряли честь и совесть и не являются сообщниками мафии, которая работает в Раде", – заявила лидер "Батькивщины".

      Она предупредила: Петр Порошенко и его криминальное окружение непременно будут привлечены к уголовной ответственности.

      Также Юлия Тимошенко предположила, что для прикрытия своей коррупции Петр Порошенко будет нагнетать ситуацию на фронте, но это ему не поможет: "Это станет двойным преступлением президента. Считаю, что люди – мудрые. И они все понимают".

      blog_ava
      Пасха в Украине 2019: дата и традиции
      сегодня
      6445
      Теги: Новости политики Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости ВО Батьківщина Расследования
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"
      сегодня , 01:44 Безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"
      2123
      "Коррупция на костях": реакция оппонентов Порошенко на расследование в "Укроборонпроме"
      сегодня , 13:30 "Коррупция на костях": реакция оппонентов Порошенко на расследование в "Укроборонпроме"
      455
      Смогут ли ЛГБТ-пары усыновлять детей в Украине: уполномоченный президента по правам ребенка
      сегодня , 11:00 Смогут ли ЛГБТ-пары усыновлять детей в Украине: уполномоченный президента по правам ребенка
      Ірина Поліщук 452
      Эстония готовится к войне, или С кого Украина должна брать пример
      сегодня , 08:40 Эстония готовится к войне, или С кого Украина должна брать пример
      Блог Соцмережі 1687
      Мир изменится: ученый-генетик из Китая дал начало созданию новой расы идеальных людей
      25 февраля , 23:00 Мир изменится: ученый-генетик из Китая дал начало созданию новой расы идеальных людей
      Іван Яковина 702
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября 2018 , 22:44 1
      Конфликт в Секторе Газа: палестинские группировки согласны заключить перемирие с Израилем
       14 ноября 2018 , 03:46
      ЕС утвердил изменения в Газовую директиву по "Северному потоку-2": что это значит
       20 февраля , 23:02
      Нужна отдельная должность вице-премьер-министра по вопросам туризма и инфраструктуры, – Садовый
       21 февраля , 14:28
      Политики не решают экологические проблемы, но получают поддержку избирателей через них, – Борейк
       22 февраля , 14:18
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук