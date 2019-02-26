Армия стала источником коррупционного состояния Порошенко, – Юлия Тимошенко

Партия "Батькивщина" начинает в Верховной Раде сбор подписей за импичмент президента и инициирует создание Временной следственной комиссии, которая должна расследовать коррупцию Порошенко в оборонной отрасли.

Об этом Юлия Тимошенко сообщила на специальном брифинге в парламенте и первой поставила свою подпись под постановлением об импичменте, говорится на сайте партии.

К сожалению, "язык, вера, армия" стали крупнейшими коррупционными доходами президента. Обнародованное журналистское расследование – это только верхушка айсберга, это копейки, по сравнению с той масштабной торговлей на крови, которая проходит под патронатом президента,

– подчеркнула она.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что действующий глава государства сделал все, чтобы Верховная Рада не приняла закон об импичменте. Однако выписанной в Конституции процедуры, по мнению Тимошенко, достаточно для привлечения Петра Порошенко к ответственности.

Со всей страны на армию собирали деньги, а через коррупционные сделки президент страны клал это на свои оффшорные счета,

– возмутилась глава партии.

Она убеждена: под прикрытием патриотических лозунгов нынешний президент заработал на армии десятки миллиардов гривен.

"Батькивщина" требует создания специальной следственной комиссии, которая бы раскрыла все злоупотребления главнокомандующего на крови, а не только приведенные в журналистском расследовании факты.

"Мы будем настаивать на том, чтобы ВСК расследовала все финансовые сделки, которые были совершены для снабжения нужд армии, и расследовала все сделки "Укроборонпрома", чтобы мы увидели, с какими "откатами" продавалось оружие и по каким ценам поставлялись комплектующие для украинской армии", – отметила Юлия Тимошенко.

По ее словам, сейчас Верховной Раде придется пройти проверку "на соучастие в огромных преступлениях, которые делаются за спинами украинцев".

"Мы надеемся, что в парламенте найдется достаточно народных депутатов, которые еще не потеряли честь и совесть и не являются сообщниками мафии, которая работает в Раде", – заявила лидер "Батькивщины".

Она предупредила: Петр Порошенко и его криминальное окружение непременно будут привлечены к уголовной ответственности.

Также Юлия Тимошенко предположила, что для прикрытия своей коррупции Петр Порошенко будет нагнетать ситуацию на фронте, но это ему не поможет: "Это станет двойным преступлением президента. Считаю, что люди – мудрые. И они все понимают".