23:04
26 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шаманские методы России. Раздвоение у Путина
      Вєсті Кремля
      20:54, сегодня
      Вести.UA: Порошенко может возглавить "Квартал 95". Темные союзники Вилкула
      Вєсті.UA
      19:51, сегодня
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Импичмент Порошенко: в Раде аннулировали бланки для сбора подписей

      282 Читати новину українською
      В Раде аннулировали бланки для сбора подписей за импичмент Порошенко
      В Раде аннулировали бланки для сбора подписей за импичмент Порошенко / Фото из открытых источников

      В Верховной Раде подписали распоряжение об аннулировании бланков для сбора подписей нардепов в поддержку импичмента президента Петра Порошенко. Процедуру импичмента ранее инициировала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

      Свое желание объявить импичмент Порошенко Тимошенко объяснила тем, что президент якобы совершил государственную измену, способствует врагу и торгует с оккупантом. Причиной инициативы Тимошенко стало журналистское расследование коррупционных схем в "Укроборонпроме", к которым причастно ближайшее окружение Порошенко. Поэтому 26 февраля нардепы начали сбор подписей за импичмент президента.

      В Администрации Президента Тимошенко напомнили, что в Украине нет специального закона для отстранения президента.

      Читайте также: Сможет ли Верховная Рада объявить импичмент Порошенко

      В этот же день первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Петр Боднар подписал распоряжение об аннулировании бланков для сбора подписей за импичмент президента и создания соответствующей специальной временной следственной комиссии.

      В соответствии с требованиями закона "О Регламенте Верховной Рады Украины", основанием для инициирования вопроса об импичменте и создания комиссии является письменное представление об этом, подписанное большинством народных депутатов. На основании нормы закона Боднар аннулировал выданные нардепам бланки для сбора подписей.

      Возможен ли в Украине импичмент президента?
      Конституция Украины предусматривает возможность проведения импичмента. Для этого нужно предпринять следующие шаги:
      1. Народные депутаты должны собрать не менее 300 подписей в поддержку импичмента.
      2. Создать следственную комиссию, которая должна подтвердить государственную измену или другое уголовное преступление.
      3. Все материалы отправить в Конституционный суд.
      4. Если суд обнаружит основания для отставки, то за это решение должно проголосовать уже как минимум 338 депутатов.

      Что известно о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"?
      Журналисты программы "Наши деньги" обнародовали многолетнюю схему отмывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. К схеме якобы причастен 22-летний сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, который является партнером президента Петра Порошенко. В расследовании говорится, что Гладковський-младший вместе с приятелем – бывшим работником "Укроборонпрома" Виталием Жуковым – продавали "Укроборонпрому" некачественные запчасти и технику из России. Все это осуществлялось контрабандой через фирмы-прокладки. Кроме того, что детали были некачественные, продавали их по завышенным ценам.

      Смотрите видео расследования о коррупционных схемах в "Укроборонпроме":

       

      blog_ava
      Россия готовится к полномасштабной войне с Украиной: карта
      сегодня
      1503
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости политики Юлия Тимошенко - новости Верховная Рада
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 26 февраля: скандал "Укроборонпрома", приговор Зайцевой, "легализация" коррупции
      сегодня , 22:25 Главные новости 26 февраля: скандал "Укроборонпрома", приговор Зайцевой, "легализация" коррупции
      195
      Старі схеми часів Януковича: українці сплачують зелені енерготарифи Ахметову
      сегодня , 22:15 Старі схеми часів Януковича: українці сплачують зелені енерготарифи Ахметову
      Вікторія Войціцька 37
      Письмо из Луганска: грустим по довоенной жизни в Украине
      сегодня , 22:00 Письмо из Луганска: грустим по довоенной жизни в Украине
      Ольга Черненко 316
      Отмена статьи о незаконном обогащении: что это значит и какими будут последствия
      сегодня , 20:51 Отмена статьи о незаконном обогащении: что это значит и какими будут последствия
      498
      Чому США хочуть розірвати ракетних договір з Росією: вагомі причини
      сегодня , 20:30 Чому США хочуть розірвати ракетних договір з Росією: вагомі причини
      Віталій Дейнега 177
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Ромы отказались покидать село в Одесской области из-за убийства ребенка
       29 августа 2016 , 14:02 7
      Сколько украинцев хочет переехать жить за границу: впечатляющее количество
       31 августа 2016 , 17:23 1
      Реал все же настроен подписать форварда – в списке 3 топ-кандидата, среди них соперник украинского клуба
       17 августа 2018 , 12:50
      На парковках для инвалидов государство заработало почти 7 миллионов гривен
       28 сентября 2018 , 12:17
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук