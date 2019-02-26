Импичмент Порошенко: в Раде аннулировали бланки для сбора подписей

В Верховной Раде подписали распоряжение об аннулировании бланков для сбора подписей нардепов в поддержку импичмента президента Петра Порошенко. Процедуру импичмента ранее инициировала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Свое желание объявить импичмент Порошенко Тимошенко объяснила тем, что президент якобы совершил государственную измену, способствует врагу и торгует с оккупантом. Причиной инициативы Тимошенко стало журналистское расследование коррупционных схем в "Укроборонпроме", к которым причастно ближайшее окружение Порошенко. Поэтому 26 февраля нардепы начали сбор подписей за импичмент президента.

В Администрации Президента Тимошенко напомнили, что в Украине нет специального закона для отстранения президента.

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В этот же день первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Петр Боднар подписал распоряжение об аннулировании бланков для сбора подписей за импичмент президента и создания соответствующей специальной временной следственной комиссии.

В соответствии с требованиями закона "О Регламенте Верховной Рады Украины", основанием для инициирования вопроса об импичменте и создания комиссии является письменное представление об этом, подписанное большинством народных депутатов. На основании нормы закона Боднар аннулировал выданные нардепам бланки для сбора подписей.

Возможен ли в Украине импичмент президента?

Конституция Украины предусматривает возможность проведения импичмента. Для этого нужно предпринять следующие шаги:

1. Народные депутаты должны собрать не менее 300 подписей в поддержку импичмента.

2. Создать следственную комиссию, которая должна подтвердить государственную измену или другое уголовное преступление.

3. Все материалы отправить в Конституционный суд.

4. Если суд обнаружит основания для отставки, то за это решение должно проголосовать уже как минимум 338 депутатов.

Что известно о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"?

Журналисты программы "Наши деньги" обнародовали многолетнюю схему отмывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. К схеме якобы причастен 22-летний сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, который является партнером президента Петра Порошенко. В расследовании говорится, что Гладковський-младший вместе с приятелем – бывшим работником "Укроборонпрома" Виталием Жуковым – продавали "Укроборонпрому" некачественные запчасти и технику из России. Все это осуществлялось контрабандой через фирмы-прокладки. Кроме того, что детали были некачественные, продавали их по завышенным ценам.

Смотрите видео расследования о коррупционных схемах в "Укроборонпроме":