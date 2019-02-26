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      Сможет ли Верховная Рада объявить импичмент Порошенко

      368 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / en.publika.md

      Весь день в Верховной Раде продолжают активно обсуждать журналистское расследование коррупционных схем в армии, затронувшее ближайшее окружение Президента Украины. Из-за этого даже на полтора часа заблокировали работу парламента, а нардепы уже начали собирать подписи за импичмент Порошенко.

      Что известно о коррупционных схемах с "Укроборонпромом"

      Журналисты программы "Наши деньги" обнародовали многолетнюю схему отмывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. К схеме якобы причастен 22-летний сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, который является партнером президента Петра Порошенко.

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      В расследовании говорится, что Гладковський-младший вместе с приятелем – бывшим работником "Укроборонпрома" Виталием Жуковым – продавали "Укроборонпрому" некачественные запчасти и технику из России. Все это осуществлялось контрабандой через фирмы-прокладки. Кроме того, что детали были некачественные, они продавали их по завышенным ценам.

      Полное видео выпуска программы "Наши деньги" о масштабных сделках вокруг "Укроборонпрома" смотрите здесь.

      Как в Верховной Раде отреагировали на скандал с "Укроборонпромом"

      С самого утра возле парламентской трибуны горячо. Председатели фракций выстраиваются в очередь, чтобы обсудить скандальное расследование о хищении ближайшим окружением Петра Порошенко.

      Одним из рациональных было выступление председателя фракции "Самопомич" Олега Березюка. Он отметил, что нет смысла работать и что-то обсуждать, пока в зале парламента нет президента.

      Олег Березюк
      Олег Березюк

      А вот председатель фракции "Радикальная партия Олега Ляшко" выступил в присущей ему манере. Он предложил расстрелять Петра Алексеевича.

      Если то, что обнародовали журналисты окажется правдой, что Президент Порошенко и его дорогие друзья разворовывают деньги армии, то это огромный грех. Это государственная измена, за которую Порошенко надо расстрелять,
      – отметил Олег Ляшко.

      Олег Ляшко
      Олег Ляшко

      Но к самым радикальным шагам была готова председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она сообщила, что вместе с другими фракциями начинает процедуру импичмента. Правда, Тимошенко такие заявления делала в отношении всех президентов, за исключением Леонида Кравчука.

      Юлія Тимошенко
      Юлия Тимошенко

      Возможен ли в Украине импичмент

      Конституция Украины предусматривает возможность проведения импичмента. Для этого нужно сделать следующие шаги:

      1. Народные депутаты должны собрать не менее 300 подписей в поддержку импичмента.

      2. Создать следственную комиссию, которая должна подтвердить государственную измену или другое уголовное преступление.

      3. Все материалы отправить в Конституционный суд.

      4. Если суд обнаружит основания для отставки, то за это решение должно проголосовать уже как минимум 338 депутатов.

      Сейчас фракции, кроме "БПП", инициируют создание временной следственной комиссии, которая бы выяснила приведенные журналистами факты. Однако вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид сообщила, что депутаты от партии президента блокируют создание любой ВСК.

      Смотрите видео: Сможет ли Верховная Рада объявить импичмент Порошенко

      Реакция Администрации президента

      В Администрации президента уже ответили, что импичмент невозможен, так как нет соответствующего закона.

      Эксперты же заверили, что процедуры, закрепленной в Конституции достаточно, однако воплотить ее в жизнь почти нереально. Прежде всего, потому что окончательное решение принимается тремя четвертями 450 народных депутатов, а это минимум 338 голосов. И даже если такое количество голосов соберут, то процесс может затянуться на месяцы.

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      Однако скандал с хищениями в армии может сильно ударить по его и так нестабильному рейтингу. Тем более, что впереди еще две серии скандального расследования о том, как друг президента обворовывал армию.

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      Коррупционные схемы в "Укроборонпроме": кто и зачем слил компромат на Порошенко
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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Деньги Новости Украины Петр Порошенко Скандал Юлия Тимошенко - новости Новости политики Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме Выборы Президента 2019 Взятка Олег Березюк Олег Ляшко Расследования Журналисты
      Источник: 24 канал
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