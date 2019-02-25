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      "Укроборонпрому" продавали детали, украденные у украинской же армии: шокирующее расследование

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      Журналисты-расследователи обнаружили шокирующие коррупционные схемы в украинской "оборонке"
      Журналисты-расследователи обнаружили шокирующие коррупционные схемы в украинской "оборонке" / dt.ua

      Журналисты раскрыли масштабную коррупционную схему, из которой следует, что "Укроборонпрому" продавали контрабандные и армейские запчасти, а иногда фактически и металлолом, через фирмы-прокладки, отмывая миллионы гривен. В расследовании фигурирует даже "Кузня на Рыбацком", акционером которой до ноября 2018 года был президент Петр Порошенко.

      Чтобы исследовать все документы, журналистам программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" понадобилось два года.

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      Кратко суть: расследователи собрали доказательства многолетней схемы вымывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. В этой схеме – друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковский. Его 22-летний сын Игорь – один из основных фигурантов распила. Друг Игоря Гладковского Виталий Жуков, который "оформляет документы, заносит откаты". Жуков три года проработал в концерне, был даже помощником директора. В 2014 году он увольняется из государственного сектора и переходит в частный. Среди организаторов – председатель государственного оборонного концерна Павел Букин и "специалист по контрабанде" Андрей Рогоза. Андрей Рогоза – еще до рождения трио с Жуковым и Гладковским – зарабатывал на сомнительных оборонных контрактах. Откаты от группы получали руководители десятков заводов концерна. В правоохранительных органах у этой группировки был вообще абонемент на неприкосновенность.

      Центральной фирмой их масштабного "бизнеса" стала компания "Оптимумспецдеталь" ("Оптима") – фирма-прокладка, которая получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.

      Бизнес заключался в том, чтобы с согласия государственного оборонного концерна втридорога продавать заводам этого самого концерна контрабандные запчасти к военной технике.

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      Февраль 2017 года. Жуков убеждает Павла Букина, на то время директора одного из предприятий концерна, который наладил каналы контрабанды из России запчастей к танкам Т–80.

      ЖУКОВ: По Т80 с поставщиками с России встречались,списки выдали. Люди проверенные.

      БУКИН: Русские или наши?

      ЖУКОВ: Русские.

      БУКИН: А завозит кто будет?

      ЖУКОВ: Контрабандой как и обычно.

      БУКИН: Кто завозит? Не будь дилетантом. Кто им везет?

      ЖУКОВ: Заводу с Белгорода я своим перевозчиком.

      БУКИН: Виталик, завозят 2 человека всего на сегодня. Обоих знаю. Ты сам не везешь. Не обманывай.

      ЖУКОВ: Вы меня не дооцениваете. Зачем мне быть посредником, когда сам детали покупаю и привожу.

      БУКИН: Ну если с СБУ в Харькове договорился – то тогда может и сам))

      География закупок была завязана в основном на Россию. Фигурируют Москва, Питер, Челябинск, Белгород. Физически организацией поставок занимался в основном Рогоза, как младший партнер. Он ездил на границу, он общался с контрабандистами и другими посредниками, которых перекупали товар на внутреннем базаре.

      Ноябрь 2016 года. Рогоза заказывает детали одному из поставщиков.

      РОГОЗА: Фраерок. Как ты мне дорог. Мне сейчас срочна нужно. Бтр 80. Рычаг нижний – 190 шт. Рычаг верхний задний 77 шт. Срочна!!

      ПОСТАВЩИК: Прикольно!

      РОГОЗА: Ты заканчивай с запоями мы не хотим тебя терять. Помогай пож. Горит.

      Кто именно возил запчасти – определить не удалось. В переписке большинство поставщиков под кодовыми именами – Гена, Белорус, Чебурашка.

      Январь 2017 года.

      ЖУКОВ: Бел тянет с Рашки фактически все, а Гена по месту, или я ошибаюсь?

      МУДРИЦЬКИЙ: Нет

      ЖУКОВ: ?

      МУДРИЦЬКИЙ: Кое что белорус берет у нас. у местных барыг

      Одна из ключевых проблем с контрабандными применяемыми деталями – их качество, которое проверять не напрягались. Просто везли на заводы все подряд. Иногда фактически металлолом.

      Осень 2015 года. Из служебной записки входного контроля Киевского бронетанкового завода.

      Заводам сбывали не запчасти, а фактически металлолом

      Стоит заметить, что мусор завод не принимал, а требовал заменить или отремонтировать. И терпеливо ждал замены и ремонта. Ведь, несмотря на срывы сроков поставок и низкое качество, от сотрудничества с "мальчиками" так просто не откажешься.

      Но у товара "мальчиков" был еще один источник. Плохой. Хуже за контрабанду. Среди переписок с поставщиками журналисты нашли одну, в которой они договаривались о перепродаже украинской оборонке деталей, украденных у украинской же армии.

      В феврале 2017 года Жуков получает вот такие два снимка: здесь перечень деталей, их количество и вписанная от руки цена.

      Перечень деталей

      Этот список Жукову присылает человек, идентифицированный расследователями как сотрудник Министерства обороны, начальник 637-го Военного Представительства Дмитрий Трачук.

      Военное представительство Минобороны – это такое отдельное подразделение, которое контролирует ремонт и модернизацию вооружения. Сам Трачук объясняет – представительство ничем официально торговать не может, все что снято с машин армии – принадлежит армии.

      После ремонта все имущество должно сдаваться предприятием на базы хранения. Это собственность Минобороны,
      – прокомментировал Трачук по телефону.

      Однако в переписке Жуков в течение нескольких недель присылает списки необходимых ему запчастей. Трачук – указывает цены. В долларах.

      Февраль 2017. Жуков и Трачук обсуждают запчасти к БТР–72.

      ЖУКОВ: Это по 72 все в наличии?

      ДМИТРИЙ ТРАЧУК: ок

      ЖУКОВ: Количество одтверждаете? Подтверждаете?

      Однако официальный комментарий от Трачука журналистам звучит иначе: "Мы ничего не можем продавать. У нас даже своей бухгалтерии нет. Это исключительно контролирующий орган".

      Но переписка с Жуковым свидетельствует, что "исключительно контролирующий" Трачук был совсем не против заново перепродать "недоутилизированное".

      Февраль 2017го. Трачук пересылает Жукову перечень запчастей.

      Переписка Жукова и Трачука

      Запчасти – хоть контрабандные, хоть армейские – были нелегальные. Чтобы продать их государственному концерну детали нужно было "отбелить", скрыть их происхождение. А полученные от концерна деньги обналичить. Обе проблемы решали через конвертационные центры. Они отмывали одновременно и детали, и деньги. Работу с ними организовывал Жуков.

      Однодневки создавали, чтобы они фиктивно, на бумаге, продали детали (которых официально ни у кого не покупали) – "Оптиме". Эта фирма была центральной в бизнесе. А уже "Оптима" продавала их концерну. Иногда для посредничества использовали другие компании. Долгое время такой "прокладкой" был даже президентский завод – "Ленинская кузница".

      Деньги от государственных заводов шли в обратном направлении, доходили до фиктивных компаний, перегонялись в наличные.

      Расследование маштабных сделок с участием "Укроборонпрома": видео

       

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      Теги: Новости Украины Деньги Коррупция Укроборонпром Новости политики Журналисты Расследования
      Источник: 24 Канал
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