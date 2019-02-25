"Укроборонпрому" продавали детали, украденные у украинской же армии: шокирующее расследование

Журналисты раскрыли масштабную коррупционную схему, из которой следует, что "Укроборонпрому" продавали контрабандные и армейские запчасти, а иногда фактически и металлолом, через фирмы-прокладки, отмывая миллионы гривен. В расследовании фигурирует даже "Кузня на Рыбацком", акционером которой до ноября 2018 года был президент Петр Порошенко.

Чтобы исследовать все документы, журналистам программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" понадобилось два года.

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Кратко суть: расследователи собрали доказательства многолетней схемы вымывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. В этой схеме – друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковский. Его 22-летний сын Игорь – один из основных фигурантов распила. Друг Игоря Гладковского Виталий Жуков, который "оформляет документы, заносит откаты". Жуков три года проработал в концерне, был даже помощником директора. В 2014 году он увольняется из государственного сектора и переходит в частный. Среди организаторов – председатель государственного оборонного концерна Павел Букин и "специалист по контрабанде" Андрей Рогоза. Андрей Рогоза – еще до рождения трио с Жуковым и Гладковским – зарабатывал на сомнительных оборонных контрактах. Откаты от группы получали руководители десятков заводов концерна. В правоохранительных органах у этой группировки был вообще абонемент на неприкосновенность.

Центральной фирмой их масштабного "бизнеса" стала компания "Оптимумспецдеталь" ("Оптима") – фирма-прокладка, которая получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.

Бизнес заключался в том, чтобы с согласия государственного оборонного концерна втридорога продавать заводам этого самого концерна контрабандные запчасти к военной технике.

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Февраль 2017 года. Жуков убеждает Павла Букина, на то время директора одного из предприятий концерна, который наладил каналы контрабанды из России запчастей к танкам Т–80.

ЖУКОВ: По Т80 с поставщиками с России встречались,списки выдали. Люди проверенные.

БУКИН: Русские или наши?

ЖУКОВ: Русские.

БУКИН: А завозит кто будет?

ЖУКОВ: Контрабандой как и обычно.

БУКИН: Кто завозит? Не будь дилетантом. Кто им везет?

ЖУКОВ: Заводу с Белгорода я своим перевозчиком.

БУКИН: Виталик, завозят 2 человека всего на сегодня. Обоих знаю. Ты сам не везешь. Не обманывай.

ЖУКОВ: Вы меня не дооцениваете. Зачем мне быть посредником, когда сам детали покупаю и привожу.

БУКИН: Ну если с СБУ в Харькове договорился – то тогда может и сам))

География закупок была завязана в основном на Россию. Фигурируют Москва, Питер, Челябинск, Белгород. Физически организацией поставок занимался в основном Рогоза, как младший партнер. Он ездил на границу, он общался с контрабандистами и другими посредниками, которых перекупали товар на внутреннем базаре.

Ноябрь 2016 года. Рогоза заказывает детали одному из поставщиков.

РОГОЗА: Фраерок. Как ты мне дорог. Мне сейчас срочна нужно. Бтр 80. Рычаг нижний – 190 шт. Рычаг верхний задний 77 шт. Срочна!!

ПОСТАВЩИК: Прикольно!

РОГОЗА: Ты заканчивай с запоями мы не хотим тебя терять. Помогай пож. Горит.

Кто именно возил запчасти – определить не удалось. В переписке большинство поставщиков под кодовыми именами – Гена, Белорус, Чебурашка.

Январь 2017 года.

ЖУКОВ: Бел тянет с Рашки фактически все, а Гена по месту, или я ошибаюсь?

МУДРИЦЬКИЙ: Нет

ЖУКОВ: ?

МУДРИЦЬКИЙ: Кое что белорус берет у нас. у местных барыг

Одна из ключевых проблем с контрабандными применяемыми деталями – их качество, которое проверять не напрягались. Просто везли на заводы все подряд. Иногда фактически металлолом.

Осень 2015 года. Из служебной записки входного контроля Киевского бронетанкового завода.

Заводам сбывали не запчасти, а фактически металлолом

Стоит заметить, что мусор завод не принимал, а требовал заменить или отремонтировать. И терпеливо ждал замены и ремонта. Ведь, несмотря на срывы сроков поставок и низкое качество, от сотрудничества с "мальчиками" так просто не откажешься.

Но у товара "мальчиков" был еще один источник. Плохой. Хуже за контрабанду. Среди переписок с поставщиками журналисты нашли одну, в которой они договаривались о перепродаже украинской оборонке деталей, украденных у украинской же армии.

В феврале 2017 года Жуков получает вот такие два снимка: здесь перечень деталей, их количество и вписанная от руки цена.

Перечень деталей

Этот список Жукову присылает человек, идентифицированный расследователями как сотрудник Министерства обороны, начальник 637-го Военного Представительства Дмитрий Трачук.

Военное представительство Минобороны – это такое отдельное подразделение, которое контролирует ремонт и модернизацию вооружения. Сам Трачук объясняет – представительство ничем официально торговать не может, все что снято с машин армии – принадлежит армии.

После ремонта все имущество должно сдаваться предприятием на базы хранения. Это собственность Минобороны,

– прокомментировал Трачук по телефону.

Однако в переписке Жуков в течение нескольких недель присылает списки необходимых ему запчастей. Трачук – указывает цены. В долларах.

Февраль 2017. Жуков и Трачук обсуждают запчасти к БТР–72.

ЖУКОВ: Это по 72 все в наличии?

ДМИТРИЙ ТРАЧУК: ок

ЖУКОВ: Количество одтверждаете? Подтверждаете?

Однако официальный комментарий от Трачука журналистам звучит иначе: "Мы ничего не можем продавать. У нас даже своей бухгалтерии нет. Это исключительно контролирующий орган".

Но переписка с Жуковым свидетельствует, что "исключительно контролирующий" Трачук был совсем не против заново перепродать "недоутилизированное".

Февраль 2017го. Трачук пересылает Жукову перечень запчастей.

Переписка Жукова и Трачука

Запчасти – хоть контрабандные, хоть армейские – были нелегальные. Чтобы продать их государственному концерну детали нужно было "отбелить", скрыть их происхождение. А полученные от концерна деньги обналичить. Обе проблемы решали через конвертационные центры. Они отмывали одновременно и детали, и деньги. Работу с ними организовывал Жуков.

Однодневки создавали, чтобы они фиктивно, на бумаге, продали детали (которых официально ни у кого не покупали) – "Оптиме". Эта фирма была центральной в бизнесе. А уже "Оптима" продавала их концерну. Иногда для посредничества использовали другие компании. Долгое время такой "прокладкой" был даже президентский завод – "Ленинская кузница".

Деньги от государственных заводов шли в обратном направлении, доходили до фиктивных компаний, перегонялись в наличные.

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