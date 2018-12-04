13:13
4 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Казусы на саммите G20. Засекречены файлы от Минкульта
      Вєсті Кремля
      23:53, 3 декабря
      Вести.UA . Большой провал Порошенко. Болтливый малорос Евгений
      Вєсті.UA
      23:25, 3 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      СБУ и НАБУ расследуют многомиллионные махинации на заводе "Укроборонпрома"

      143 Читати новину українською
      СБУ и НАБУ расследуют многомиллионные махинации на заводе "Укроборонпрома"
      СБУ и НАБУ расследуют многомиллионные махинации на заводе "Укроборонпрома" / Фото из открытых источников

      Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро расследуют многомиллионные сделки на предприятии "Укроборонпрома", поскольку подозревают, что работники Львовского государственного авиационно-ремонтного завода растратили более чем 13,5 миллионов гривен.

      Следствие установило, что в течение двух лет должностные лица предприятия осуществляли махинации в актах приема-передачи авиационного оборудования от частной фирмы "Грандавиатайм".

      Читайте также: НАБУ будет расследовать масштабное хищение на тендерах Харьковской ОГА: подробности

      В свою очередь, эта фирма якобы закупила оборудование у предприятий, которые по материалам налоговой манипулируют куплей-продажей товаров, которые не имеют необходимой рабочей силы и вообще не осуществляют реальную хозяйственную деятельность.

      Правда, до сих пор ни одного процессуального решения в этом уголовном производстве пока не было принято. В общем, у НАБУ сейчас 22 уголовных производства относительно возможных злоупотреблений служащими предприятий, входящих в "Укроборонпром".

      Напомним, под конец прошлого года "Укроборонпром" уволил директора Львовского государственного авиационно-ремонтного завода Александра Кравчука как раз за многочисленные финансовые нарушения.

      Теги: Новости Украины Коррупция НАБУ Деньги Расследования СБУ Укроборонпром
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому без подолання корупції Україна не зможе перемогти в гібридній війні з Росією
      сегодня , 13:00 Чому без подолання корупції Україна не зможе перемогти в гібридній війні з Росією
      Олександра Дрік 71
      Місяць після смерті Катерини Гандзюк: чи є зміни у слідстві
      сегодня , 12:26 Місяць після смерті Катерини Гандзюк: чи є зміни у слідстві
      Блог Соцмережі 221
      Садомазохізм – національна філософія українського етносу
      сегодня , 08:40 Садомазохізм – національна філософія українського етносу
      Блог Соцмережі 1206
      "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске
      3 декабря , 22:01 "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске
      Ольга Черненко 6176
      Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
      3 декабря , 21:03 Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
      742
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук