СБУ и НАБУ расследуют многомиллионные махинации на заводе "Укроборонпрома"

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро расследуют многомиллионные сделки на предприятии "Укроборонпрома", поскольку подозревают, что работники Львовского государственного авиационно-ремонтного завода растратили более чем 13,5 миллионов гривен.

Следствие установило, что в течение двух лет должностные лица предприятия осуществляли махинации в актах приема-передачи авиационного оборудования от частной фирмы "Грандавиатайм".

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В свою очередь, эта фирма якобы закупила оборудование у предприятий, которые по материалам налоговой манипулируют куплей-продажей товаров, которые не имеют необходимой рабочей силы и вообще не осуществляют реальную хозяйственную деятельность.

Правда, до сих пор ни одного процессуального решения в этом уголовном производстве пока не было принято. В общем, у НАБУ сейчас 22 уголовных производства относительно возможных злоупотреблений служащими предприятий, входящих в "Укроборонпром".

Напомним, под конец прошлого года "Укроборонпром" уволил директора Львовского государственного авиационно-ремонтного завода Александра Кравчука как раз за многочисленные финансовые нарушения.