СБУ і НАБУ розслідують багатомільйонні махінації на заводі "Укроборонпрому"

Служба безпеки України і Національне антикорупційне бюро розслідують багатомільйонні оборудки на підприємстві "Укроборонпрому", оскільки підозрюють, що працівники Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу розтратили більше ніж 13,5 мільйонів гривень.

Слідство встановило, що протягом двох років посадові особи підприємства здійснювали махінації у актах прийому-передачі авіаційного обладнання від приватної фірми "Грандавіатайм".

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У свою чергу, ця фірма нібито закупила обладнання у підприємств, які за матеріалами податкової маніпулюють купівлею-продажем товарів, не мають необхідної робочої сили і взагалі не здійснюють реальної господарської діяльності.

Щоправда, досі жодного процесуального рішення в цьому кримінальному провадженні поки що не було прийнято. Загалом, у НАБУ нині 22 кримінальних провадження щодо можливих зловживань службовцями підприємств, що входять до "Укроборонпрому".

Нагадаємо, під кінець минулого року "Укроборонпром" звільнив директора Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу Олександра Кравчука якраз через численні фінансові порушення.