Чи зможе Верховна Рада оголосити імпічмент Порошенку

Увесь день У Верховній Раді продовжують активно обговорювати журналістське розслідування щодо корупційних схем в армії, яке спричинило найближче оточення Президента України. Через це навіть на півтори години заблокували роботу парламенту, а нардепи вже почали збирати підписи за імпічмент Порошенка.

Що відомо про корупційні схеми з "Укроборонпромом"

Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили багаторічну схему відмивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. До схеми нібито причетний 22-річний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який є партнером президента Петра Порошенка.

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У розслідуванні йдеться, що Гладковський-молодший разом з приятелем – колишнім працівником "Укроборонпрому" Віталієм Жуковим – продавали "Укроборонпрому" неякісні запчастини й техніку з Росії. Все це здійснювалося контрабандою через фірми-прокладки. Окрім того, що деталі були неякісні, вони продавали їх за завищеними цінами.

Повне відео випуску програми "Наші гроші" про масштабні оборудки навколо "Укроборонпрому" дивіться тут.

Як у Верховній Раді відреагували на скандал з "Укроборонпромом"

Із самого ранку біля парламентської трибуни гаряче. Голови фракцій вишиковуються в чергу, аби обговорити скандальне розслідування про розкрадання найближчим оточенням Петра Порошенка.

Одним з найраціональніших був виступ голови фракції "Самопоміч" Олега Березюка. Він наголосив, що немає сенсу працювати та щось обговорювати, поки у залі Парламенту немає президента.



Олег Березюк

А от голова фракції "Радикальна партія Олега Ляшка" виступив у притаманній йому манері. Він запропонував розстріляти Петра Олексійовича.

Якщо те, що оприлюднили журналісти виявиться правдою, що Президент Порошенко і його любі друзі розкрадають гроші армії, то це величезний злочин. Це державна зрада, за яку Порошенка треба розстріляти,

– наголосив Олег Ляшко.



Олег Ляшко

Але до найрадикальніших кроків була готова голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Вона повідомила, що разом з іншими фракціями починає процедуру імпічменту. Щоправда, Тимошенко такі заяви робила щодо всіх президентів, за винятком Леоніда Кравчука.



Юлія Тимошенко

Чи можливий в Україні імпічмент

Конституція України передбачає можливість проведення імпічменту. Для цього потрібно зробити наступні кроки:

1. Народні депутати мають зібрати щонайменше 300 підписів на підтримку імпічменту.

2. Створити слідчу комісію, яка має підтвердити державну зраду або інший кримінальний злочин.

3. Усі матеріали відправити до Конституційного суду.

4. Якщо суд виявить підстави для відставки, то за це рішення має проголосувати вже щонайменше 338 депутатів.

Наразі фракції, окрім "БПП", ініціюють створення тимчасової слідчої комісії, яка б з'ясувала наведені журналістами факти. Проте віце-спікерка Верховної Ради Оксана Сироїд повідомила, що депутати від партії президента блокують створення будь-якої ТСК.

Дивіться відео: Чи зможе Верховна Рада оголосити імпічмент Порошенку

Реакція Адміністрації президента

В Адміністрації президента вже відповіли, що імпічмент неможливий, бо немає відповідного закону.

Експерти ж запевнили, що процедури, яка закріплена в Конституції достатньо, однак втілити її в життя майже нереально. Перш за все, тому що остаточне рішення приймається трьома четвертими від 450 народних депутатів, а це щонайменше 338 голосів. І навіть, якщо таку кількість голосів зберуть, то процес може затягнутися на місяці.

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Проте скандал із розкраданнями в армії може сильно вдарити по його і так нестабільному рейтингу. Тим більше, що попереду ще дві серії скандального розслідування про те як, друг президента обкрадав армію.