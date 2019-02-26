Скандал в "Укроборонпромі": що відомо про фігурантів схеми

Корупційна схема розкрадань за участі "Укроборонпрому" та члена РНБО, викрита журналістами програми "Наші гроші", веде до президента Петра Порошенка. Хто та скільки заробляв на крові контрабандою з Росії – розібрались журналісти 24 каналу.

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Про який скандал ідеться?

Про той, який спровокували своєю публікацією журналісти програми "Наші гроші". Вони заявили про багаторічну схемою відмивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу, до якої нібито причетний 22-річний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – партнера президента Петра Порошенка. Неякісні запчастини і техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки, у цей час відмиваючи шалені суми.

Хто заробляв такі гроші на контрабанді з Росії?

Журналісти розписали список ключових учасників схеми, із посадами та ролями в оборудці:

Олег Гладковський – заступник секретаря РНБО і друг Президента, неофіційно – "смотрящий" за оборонкою. Тато.

Ігор Гладковський – син із опцією "дзвінок тату". Надалі просто "Джуніор".

Віталій Жуков – друг Ігоря, жулік середньої ланки, оформлює документи, заносить відкати.

Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.

Павло Букін – чинний директор державного концерну Укроборонпром, слухається "тата", вміє догодити "сину".

Євген Шевченко – по понеділках "спецагент НАБУ", по вівторках інвестор "оборонного схематозу".

Петро Порошенко – друг Гладковського-тата, за сумісництвом - Президент України.

Хто всі ці люди?

Павло Букін – гендиректор "Укроборонпрому".

Гендиректор "Укроборонпрому" Павло Букін (фото – прес-служба концерну)

У відкритому доступі інформації про нього практично немає. Народився у 1976 році. У 2012-2013 роках, за часів президентства Януковича, працював заступником гендиректора того ж "Укроборонпрому".

У 2015 році був призначений гендиректором компанії "Укрспецекспорт", отримуючи трохи більше 56 тисяч гривень прибутку. На цій посаді, згідно із деклараціями, його доходи стрімко виросли до 5 мільйонів у 2016 році та майже до 6,5 мільйонів гривень у 2017 році. 26 лютого 2018 року стало відомо про його призначення на посаду гендиректора "Укроборонпрому".

Олег Гладковський – менеджер, підприємець, політичний діяч, голова Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Член РНБО Олег Гладковський (фото з відкритих джерел)

Заслужений машинобудівник України. Державний службовець 3-го рангу. Закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут у 1994 році. Отримав кваліфікацію інженера з організації перевезень і управління на автомобільному транспорті. З січня 1994 року по травень 1997 року був директором Акціонерного товариства "Автотранссервіс".

З травня 1997 року по березень 2012 року працював заступником Генерального директора ЗАТ "Укрпромінвест". У липні 2012 року став президентом корпорації "Богдан" і обіймав цю посаду до лютого 2015 року. У лютому 2015 року був призначений на посаду першого заступника секретаря РНБО. Що символічно – працює над розширенням військово-технічного співробітництва України з НАТО та процесом інтеграції країни у північноатлантичний альянс. Один з його синів – Ігор Гладковський – наступний фігурант цієї справи.

Ігор Гладковський – 25-річний бізнесмен, керівник "Хюндай Мотор Україна".

Ігор Гладковський (фото з відкритих джерел)

За даними ЗМІ, ще у березні 2018 року на Ігоря Гладковського була зареєстрована автомобільна корпорація "Богдан", якою раніше володів батько, а у 2000-х роках – Петро Порошенко. За даними сайту МЗС України є також почесним консулом Республіки Сейшельські Острови у Києві.

Ігор Гладковський – почесний консул Сейшельських островів (скріншот сайту МЗС)

Гладковський-молодший опинявся у центрі уваги ЗМІ як фігурант скандалів, пов’язаних із різними корупційними схемами. Зокрема, Ігор Гладковський є співзасновником ТОВ "Київбіоенерго" спільно з іншим молодим непублічним бізнесменом Тарасом Ігнащенко, який є сином радника міністра енергетики Ігоря Насалика Володимира Ігнащенка. Компанію "Київбіоенерго" журналісти пов’язували із оборудками іншого бізнес-партнера президента Ігоря Кононенко.

За даними системи Youcontrol, його ділова активність виглядає:

Схема бізнес-звязків Ігоря Гладковського (дані системи Youcontrol)

Крім того, як переконують журналісти, Гладковський-молодший також є приятелем іншого фігуранта розслідування Віталія Жукова.

Віталій Жуков – колишній працівник "Укроборонпрому".

Віталій Жуков (фото з відкритих джерел)

Наприкінці 2014 року Жуков був партнером Андрія Рогози (який також фігурує у цій справі) у торгівельній компанії "Белторг Україна ЛТД".

У лютому цього року Рогозі, як пишуть ЗМІ, повідомили підозру у шахрайстві. Його підозрюють у тому, що він виманив 20 млн грн у родини фігуранта "справи Курченко" Олександра Сухомлина. За обіцянки витягти його з-під варти. Обшуки у пошуках грошей, телефонів та документів по цій справі слідчі проводили вдома і у Жукова, кажуть журналісти.

За даними ЗМІ, ці троє – Жуков, Рогоза та Гладковський-молодший – керували фіктивною компанією "Оптимумспецдеталь", яка за декілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень. Хоча номінально компанія створена та керується підставною особою, управляє нею, як зазначається у розслідуванні, вказане тріо молодих підприємців.

Схема зв'язків компанії "Оптимумспецдеталь" та особи, яка офіційно виступає її керівником та засновником (дані системи Youcontrol)

Євген Шевченко – його автори розслідування називають інвестором цієї оборонної оборудки, хоча в уже опублікованих матеріалах інформації про нього не так вже багато. Однак, як кажуть, журналісти – продовження вийде вже незабаром.

Євген Шевченко (фото з відкритих джерел)

Він називає себе позаштатним агентом Національного антикорупційного бюро та ветераном батальйону "Донбас", хоча, як пишуть ЗМІ, до бойових перемог "Донбасу" Євген Шевченко не має жодного відношення, оскільки "воював" виключно у соцмережах і на телебаченні.

В АТО, як пишуть ЗМІ, бував кілька разів, у свиті Семена Семенченко, прославився талантом ефектно описувати події, про які щось чув або спостерігав зі сторони. Керівництво батальйону "Донбас-Україна" також заявляло, що ані Євген Шевченко, ані його брат Святослав не були оформлені в батальйоні і участі в боях участі ніколи не брали.

Разом з тим сімейний бізнес, як свідчить система Youcontrol, розвивають успішно та із широким спектром діяльності.

Схема бізнес-звязків Євгена Шевченко (дані системи Youcontrol)

Що кажуть самі фігуранти?

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський звернувся до правоохоронних органів із заявою. Він просить перевірити опубліковану в журналістському розслідуванні інформацію про незаконні угоди у закупівлях для ЗСУ. Окрім цього, він попросив тимчасово припинити його повноваження як першого заступника секретаря РНБО.

Його син Ігор Гладковський буде судитись із авторами розслідування, оскільки, за його словами, звинувачення є безпідставними, засновані на фейкових листуваннях. Матеріальних претензій він ні до кого не має, вимагатиме лише спростування недостовірної інформації.

Євген Шевченко заявив, що всі коментарі про свою причетність до скандалу надасть лише за тиждень.

В "Укроборонпромі" вважають, що розслідування є некоректним, оскільки журналісти не вказали джерел її отримання та здійснили маніпулятивний виклад окремих розрізнених даних. "Підкреслюємо, що журналісти програми "Наші гроші", які маніпулятивно використовували закриту інформацію кримінальних розслідувань, повинні звертатися за її перевіркою до першоджерел", – заявили у концерні. Ну, і судитись із журналістами вони також планують.

Чи була якась реакція на скандал?

Бурхлива. Ключове, що потрібно знати: НАБУ проаналізує інформацію про корупцію в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні. Але нічого не гарантують, оскільки, за їх словами, розслідування корупції в оборонній сфері складні і специфічні.

Дивіться відео про масштабні оборудки навколо "Укроборонпрому":