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      Скандал в "Укроборонпроме": что известно про фигурантов схемы

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      Кто причастен к скандалу в "Укроборонпроме"
      Кто причастен к скандалу в "Укроборонпроме" / 24 канал

      Коррупционная схема хищений с участием "Укроборонпрома" и члена СНБО, разоблаченная журналистами программы "Наши деньги", ведет к президенту Петру Порошенко. Кто и сколько зарабатывал на крови контрабандой из России – разобрались журналисты 24 канала.

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      О каком скандале идет речь?

      О том, который спровоцировали своей публикацией журналисты программы "Наши деньги". Они заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса, к которой якобы причастен 22-летний сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – партнера президента Петра Порошенко. Некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки, в это время отмывая баснословные суммы.

      Кто зарабатывал такие деньги на контрабанде из России?

      Журналисты расписали список ключевых участников схемы, с должностями и ролями в сделке:

      • Олег Гладковский – заместитель секретаря СНБО и друг Президента, неофициально – "смотрящий" за оборонкой. Папа.
      • Игорь Гладковский – сын с опцией "звонок папе". В дальнейшем просто "Джуниор".
      • Виталий Жуков – друг Игоря, жулик среднего звена, оформляет документы, вносит откаты.
      • Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.
      • Павел Букин – действующий директор государственного концерна Укроборонпром, слушается "папу", умеет угодить "сыну".
      • Евгений Шевченко – по понедельникам "спецагент НАБУ", по вторникам инвестор "оборонного схематоза".
      • Петр Порошенко – друг Гладковского-папы, по совместительству – Президент Украины.

      Кто все эти люди?

      Павел Букин – гендиректор "Укроборонпрома".

      Гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин (фото пресс-служба концерна)

      В открытом доступе информации о нем практически нет. Родился в 1976 году. В 2012-2013 годах, во времена президентства Януковича, работал заместителем гендиректора того же "Укроборонпрома".

      В 2015 году был назначен гендиректором компании "Укрспецэкспорт", получая чуть больше 56 тысяч гривен прибыли. На этой должности, согласно декларациям, его доходы стремительно выросли до 5 миллионов в 2016 году и почти до 6,5 миллионов гривен в 2017 году. 26 февраля 2018 года стало известно о его назначении на должность гендиректора "Укроборонпрома".

      Олег Гладковский – менеджер, предприниматель, политический деятель, председатель Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

      Член СНБО Олег Гладковский (фото из открытых источников)

      Заслуженный машиностроитель Украины. Государственный служащий 3-го ранга. Окончил Киевский автомобильно-дорожный институт в 1994 году. Получил квалификацию инженера по организации перевозок и управления на автомобильном транспорте. С января 1994 года по май 1997 года был директором акционерного общества "Автотранссервис".

      С мая 1997 года по март 2012 года работал заместителем генерального директора ЗАО "Укрпроминвест". В июле 2012 года стал президентом корпорации "Богдан" и занимал эту должность до февраля 2015 года. В феврале 2015 года был назначен на должность первого заместителя секретаря СНБО. Что символично – работает над расширением военно-технического сотрудничества Украины с НАТО и процессом интеграции страны в Североатлантический альянс. Один из его сыновей – Игорь Гладковский – следующий фигурант этого дела.

      Игорь Гладковский – 25-летний бизнесмен, руководитель "Хюндай Мотор Украина".


      Игорь Гладковский (фото из открытых источников)

      По данным СМИ, еще в марте 2018 года на Игоря Гладковского была зарегистрирована автомобильная корпорация "Богдан", которой ранее владел отец, а в 2000-х годах – Петр Порошенко. По данным сайта МИД Украины является также почетным консулом Республики Сейшельские Острова в Киеве.

      Игорь Гладковский – почетный консул Сейшельских островов (скриншот сайта МИД)

      Гладковский-младший оказывался в центре внимания СМИ как фигурант скандалов, связанных с различными коррупционными схемами. В частности, Игорь Гладковский является соучредителем ООО "Киевбиоенерго" совместно с другим молодым непубличным бизнесменом Тарасом Игнащенко, который является сыном советника министра энергетики Игоря Насалика Владимира Игнащенко. Компанию "Киевбиоенерго" журналисты связывали с сделками другого бизнес-партнера президента Игоря Кононенко.

      По данным системы Youcontrol, его деловая активность выглядит:

      Схема бизнес-связей Игоря Гладковского (данные системы Youcontrol)

      Кроме того, как утверждают журналисты, Гладковский-младший также является приятелем другого фигуранта расследования Виталия Жукова.

      Виталий Жуков – бывший работник "Укроборонпрома".


      Виталий Жуков (фото из открытых источников)

      В конце 2014 года Жуков был партнером Андрея Рогозы (который также фигурирует в этом деле) в торговой компании "Белторг Украина ЛТД".

      В феврале этого года Рогозе, как пишут СМИ, сообщили подозрение в мошенничестве. Его подозревают в том, что он выманил 20 млн грн у семьи фигуранта "дела Курченко" Александра Сухомлина. За обещания вытащить его из-под стражи. Обыски в поисках денег, телефонов и документов по этому делу следователи проводили дома и у Жукова, говорят журналисты.

      По данным СМИ, эти трое – Жуков, Рогоза и Гладковский-младший – руководили фиктивной компанией "Оптимумспецдеталь", которая за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен. Хотя номинально компания создана и управляется подставным лицом, управляет ею, как отмечается в расследовании, указанное трио молодых предпринимателей.

      Схема связей компании "Оптимумспецдеталь" и лица, которые официально выступает ее руководителем и учредителем (данные системы Youcontrol)

      Евгений Шевченко – его авторы расследования называют инвестором этой оборонной сделки, хотя в уже опубликованных материалах информации о нем не так уж много. Однако, как говорят, журналисты – продолжение выйдет уже скоро.


      Евгений Шевченко (фото из открытых источников)

      Он называет себя внештатным агентом Национального антикоррупционного бюро и ветераном батальона "Донбасс", хотя, как пишут СМИ, к боевым победам "Донбасса" Евгений Шевченко не имеет никакого отношения, поскольку "воевал" исключительно в соцсетях и на телевидении.

      В АТО, как пишут СМИ, бывал несколько раз, в свите Семена Семенченко, прославился талантом эффектно описывать события, о которых ничего не слышал или наблюдал со стороны. Руководство батальона "Донбасс-Украина" также заявляло, что ни Евгений Шевченко, ни его брат Святослав ни были оформлены в батальоне и участия в боях никогда не принимали.

      Вместе с тем семейный бизнес, как показывает система Youcontrol, развивают успешно и с широким спектром деятельности.

      Схема бизнес-связей Евгения Шевченко (данные системы Youcontrol)

      Что говорят сами фигуранты?

      Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением. Он просит проверить опубликованную в журналистском расследовании информацию о незаконных соглашениях в закупках для ВСУ. Кроме этого, он попросил приостановить его полномочия как первого заместителя секретаря СНБО.

      Его сын Игорь Гладковский будет судиться с авторами расследования, поскольку, по его словам, обвинения безосновательны, основанные на фейковых переписках. Материальных претензий он ни к кому не имеет, потребует лишь опровержения недостоверной информации.

      Евгений Шевченко заявил, что все комментарии о своей причастности к скандалу предоставит только через неделю.

       

      В "Укроборонпроме" считают, что расследование является некорректным, поскольку журналисты не указали источники ее получения и осуществили манипулятивное изложение отдельных разрозненных данных. "Подчеркиваем, что журналисты программы "Наши деньги", которые манипулятивно использовали закрытую информацию уголовных расследований, должны обращаться за ее проверкой к первоисточникам", – заявили в концерне. Ну, и судиться с журналистами они также планируют.

      Была ли какая-то реакция на скандал?

      Бурная. Ключевое, что нужно знать: НАБУ проанализирует информацию о коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании. Но ничего не гарантируют, поскольку, по их словам, расследование коррупции в оборонной сфере сложные и специфические.

      Смотрите видео о масштабных сделках вокруг "Укроборонпрома":

       

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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Коррупционные схемы в Укроборонпроме Новости Украины Новости политики Коррупция Публикации Статьи Скандал Укроборонпром
      Источник: 24 канал
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