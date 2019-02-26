Скандал в "Укроборонпроме": что известно про фигурантов схемы
Коррупционная схема хищений с участием "Укроборонпрома" и члена СНБО, разоблаченная журналистами программы "Наши деньги", ведет к президенту Петру Порошенко. Кто и сколько зарабатывал на крови контрабандой из России – разобрались журналисты 24 канала.
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О каком скандале идет речь?
О том, который спровоцировали своей публикацией журналисты программы "Наши деньги". Они заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса, к которой якобы причастен 22-летний сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – партнера президента Петра Порошенко. Некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки, в это время отмывая баснословные суммы.
Кто зарабатывал такие деньги на контрабанде из России?
Журналисты расписали список ключевых участников схемы, с должностями и ролями в сделке:
- Олег Гладковский – заместитель секретаря СНБО и друг Президента, неофициально – "смотрящий" за оборонкой. Папа.
- Игорь Гладковский – сын с опцией "звонок папе". В дальнейшем просто "Джуниор".
- Виталий Жуков – друг Игоря, жулик среднего звена, оформляет документы, вносит откаты.
- Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.
- Павел Букин – действующий директор государственного концерна Укроборонпром, слушается "папу", умеет угодить "сыну".
- Евгений Шевченко – по понедельникам "спецагент НАБУ", по вторникам инвестор "оборонного схематоза".
- Петр Порошенко – друг Гладковского-папы, по совместительству – Президент Украины.
Кто все эти люди?
Павел Букин – гендиректор "Укроборонпрома".
Гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин (фото – пресс-служба концерна)
В открытом доступе информации о нем практически нет. Родился в 1976 году. В 2012-2013 годах, во времена президентства Януковича, работал заместителем гендиректора того же "Укроборонпрома".
В 2015 году был назначен гендиректором компании "Укрспецэкспорт", получая чуть больше 56 тысяч гривен прибыли. На этой должности, согласно декларациям, его доходы стремительно выросли до 5 миллионов в 2016 году и почти до 6,5 миллионов гривен в 2017 году. 26 февраля 2018 года стало известно о его назначении на должность гендиректора "Укроборонпрома".
Олег Гладковский – менеджер, предприниматель, политический деятель, председатель Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Член СНБО Олег Гладковский (фото из открытых источников)
Заслуженный машиностроитель Украины. Государственный служащий 3-го ранга. Окончил Киевский автомобильно-дорожный институт в 1994 году. Получил квалификацию инженера по организации перевозок и управления на автомобильном транспорте. С января 1994 года по май 1997 года был директором акционерного общества "Автотранссервис".
С мая 1997 года по март 2012 года работал заместителем генерального директора ЗАО "Укрпроминвест". В июле 2012 года стал президентом корпорации "Богдан" и занимал эту должность до февраля 2015 года. В феврале 2015 года был назначен на должность первого заместителя секретаря СНБО. Что символично – работает над расширением военно-технического сотрудничества Украины с НАТО и процессом интеграции страны в Североатлантический альянс. Один из его сыновей – Игорь Гладковский – следующий фигурант этого дела.
Игорь Гладковский – 25-летний бизнесмен, руководитель "Хюндай Мотор Украина".
Игорь Гладковский (фото из открытых источников)
По данным СМИ, еще в марте 2018 года на Игоря Гладковского была зарегистрирована автомобильная корпорация "Богдан", которой ранее владел отец, а в 2000-х годах – Петр Порошенко. По данным сайта МИД Украины является также почетным консулом Республики Сейшельские Острова в Киеве.
Игорь Гладковский – почетный консул Сейшельских островов (скриншот сайта МИД)
Гладковский-младший оказывался в центре внимания СМИ как фигурант скандалов, связанных с различными коррупционными схемами. В частности, Игорь Гладковский является соучредителем ООО "Киевбиоенерго" совместно с другим молодым непубличным бизнесменом Тарасом Игнащенко, который является сыном советника министра энергетики Игоря Насалика Владимира Игнащенко. Компанию "Киевбиоенерго" журналисты связывали с сделками другого бизнес-партнера президента Игоря Кононенко.
По данным системы Youcontrol, его деловая активность выглядит:
Схема бизнес-связей Игоря Гладковского (данные системы Youcontrol)
Кроме того, как утверждают журналисты, Гладковский-младший также является приятелем другого фигуранта расследования Виталия Жукова.
Виталий Жуков – бывший работник "Укроборонпрома".
Виталий Жуков (фото из открытых источников)
В конце 2014 года Жуков был партнером Андрея Рогозы (который также фигурирует в этом деле) в торговой компании "Белторг Украина ЛТД".
В феврале этого года Рогозе, как пишут СМИ, сообщили подозрение в мошенничестве. Его подозревают в том, что он выманил 20 млн грн у семьи фигуранта "дела Курченко" Александра Сухомлина. За обещания вытащить его из-под стражи. Обыски в поисках денег, телефонов и документов по этому делу следователи проводили дома и у Жукова, говорят журналисты.
По данным СМИ, эти трое – Жуков, Рогоза и Гладковский-младший – руководили фиктивной компанией "Оптимумспецдеталь", которая за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен. Хотя номинально компания создана и управляется подставным лицом, управляет ею, как отмечается в расследовании, указанное трио молодых предпринимателей.
Схема связей компании "Оптимумспецдеталь" и лица, которые официально выступает ее руководителем и учредителем (данные системы Youcontrol)
Евгений Шевченко – его авторы расследования называют инвестором этой оборонной сделки, хотя в уже опубликованных материалах информации о нем не так уж много. Однако, как говорят, журналисты – продолжение выйдет уже скоро.
Евгений Шевченко (фото из открытых источников)
Он называет себя внештатным агентом Национального антикоррупционного бюро и ветераном батальона "Донбасс", хотя, как пишут СМИ, к боевым победам "Донбасса" Евгений Шевченко не имеет никакого отношения, поскольку "воевал" исключительно в соцсетях и на телевидении.
В АТО, как пишут СМИ, бывал несколько раз, в свите Семена Семенченко, прославился талантом эффектно описывать события, о которых ничего не слышал или наблюдал со стороны. Руководство батальона "Донбасс-Украина" также заявляло, что ни Евгений Шевченко, ни его брат Святослав ни были оформлены в батальоне и участия в боях никогда не принимали.
Вместе с тем семейный бизнес, как показывает система Youcontrol, развивают успешно и с широким спектром деятельности.
Схема бизнес-связей Евгения Шевченко (данные системы Youcontrol)
Что говорят сами фигуранты?
Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением. Он просит проверить опубликованную в журналистском расследовании информацию о незаконных соглашениях в закупках для ВСУ. Кроме этого, он попросил приостановить его полномочия как первого заместителя секретаря СНБО.
Его сын Игорь Гладковский будет судиться с авторами расследования, поскольку, по его словам, обвинения безосновательны, основанные на фейковых переписках. Материальных претензий он ни к кому не имеет, потребует лишь опровержения недостоверной информации.
Евгений Шевченко заявил, что все комментарии о своей причастности к скандалу предоставит только через неделю.
В "Укроборонпроме" считают, что расследование является некорректным, поскольку журналисты не указали источники ее получения и осуществили манипулятивное изложение отдельных разрозненных данных. "Подчеркиваем, что журналисты программы "Наши деньги", которые манипулятивно использовали закрытую информацию уголовных расследований, должны обращаться за ее проверкой к первоисточникам", – заявили в концерне. Ну, и судиться с журналистами они также планируют.
Была ли какая-то реакция на скандал?
Бурная. Ключевое, что нужно знать: НАБУ проанализирует информацию о коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании. Но ничего не гарантируют, поскольку, по их словам, расследование коррупции в оборонной сфере сложные и специфические.
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