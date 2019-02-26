Гладковського позбавлять повноважень заступника секретаря РНБО на час розслідування

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський звернувся до правоохоронних органів із заявою. Він просить перевірити опубліковану в журналістському розслідуванні Bihus.Info інформацію про незаконні угоди у закупівлях для ЗСУ. А також просить тимчасово припинити його повноваження першого секретаря РНБО.

Гладковський закликав військову прокуратуру і НАБУ якомога швидше перевірити інформацію від "Наші гроші" і пояснити все суспільству.

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"На час перевірки прошу позбавити мене повноважень першого заступника секретаря РНБО і керівника Міжвідомчої комісії з політики військово-технічної співпраці і експортного контролю. Заяву подаю негайно", – сказав Гладковський.

Усі звинувачення він відкидає, називаючи розслідування "Наших грошей" компіляцією "загальновідомих фактів і брудних фейків". Утім, Гладковський також вважає, що правоохоронці повинні перевірити не лише його, а й колишнього міністра оборони Анатолія Гриценка та колишнього прем'єра Юлію Тимошенко. Саме їх Гладковський звинуватив у критичному стані армії на 2014 рік.

Тим часом Президент України Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського, про що написав на своїй сторінці у Facebook прес-секретар гаранта Святослав Цеголко.

Шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі" у своєму розслідуванні за 25 лютого показала команда журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Відео повного випуску програми про корупцію в "Укроборонпромі":

У розслідуванні йде мова про те, що Ігор Гладковський, син Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки постачали оборонним підприємствам України російські деталі. А також деталі, до того продані з українських військових частин. При цьому ціни на них завищували у кілька разів. Журналісти розмір зловживань оцінили у 250 мільйонів гривень.

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Журналісти-розслідувачі переконані, що сам чиновник із РНБО Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером Петра Порошенка, причетний до корупційних дій навколо "Укроборонпрому". Натомість сам Гладковський все заперечив і пообіцяв подати до суду на авторів програми.