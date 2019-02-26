Гладковский просит лишить его полномочий заместителя секретаря СНБО на время расследования
Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением. Он просит проверить опубликованную в журналистском расследовании Bihus.Info информацию о незаконных соглашениях в закупках для ВСУ. А также просит приостановить его полномочия первого секретаря СНБО.
Об этом сообщило агентство Интерфакс.
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Источник: 24 Канал
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