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      В БПП прокомментировали скандал о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"

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      Расследование "Наших денег"
      Расследование "Наших денег"

      Депутат от "Блока Петра Порошенко" и секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороны Иван Винник заявил, фракция не может инициировать рассмотрение вопроса о коррупционной схеме с участием "Укроборонпрома".

      Политик заявил, что журналистское сообщество не обладает полномочиями на досудебное расследование и тем более на вынесение приговоров. Эти материалы станут объектом проверки правоохранительных органов.

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      Винник добавил, что "не увидел фамилии Порошенко, так же, как и какие дружеские связи с Гладовским, это определенные догадки журналистского сообщества".

      В этом расследовании же много других вещей, которые намного интереснее с точки зрения работы парламентария, так и, возможно, с точки зрения следствия, чем обсуждение каких-то дружески-родственных связей того или иного лица,
      – сказал Иван Винник.

      Он отметил, что его волнует факт обнародованных некоторых документов частного характера, переписок, расчетов, а также запчастей, которые с завозились из России.

      Коротко о сути расследования "Наших денег": расследователи собрали доказательства многолетней схемы отмывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. В этой схеме – друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковский. Его 22-летний сын Игорь – один из основных фигурантов распила. Друг Игоря Гладковского Виталий Жуков, "оформляет документы, вносит откаты". Жуков три года проработал в концерне, был даже помощником директора.

      В 2014 году он увольняется из государственного сектора и переходит в частный. Среди организаторов – председатель государственного оборонного концерна Павел Букин и "специалист по контрабанде" Андрей Рогоза. Андрей Рогоза – еще до рождения трио с Жуковым и Гладовским – зарабатывал на сомнительных оборонных контрактах. Откаты от группы получали руководители десятков заводов концерна. В правоохранительных органах у этой группировки был вообще абонемент на неприкосновенность.

      Центральной фирмой их масштабного "бизнеса" стала компания "Оптимумспецдеталь" ( "Оптима") – фирма-прокладка, которая получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.

      Бизнес заключался в том, чтобы с согласия государственного оборонного концерна втридорога продавать заводам этого самого концерна контрабандные запчасти к военной технике.

      Расследование масштабных сделок с участием "Укроборонпрома": видео

       

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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Коррупционные схемы в Укроборонпроме Расследования Укроборонпром Блок Петра Порошенко
      Источник: 24 канал
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