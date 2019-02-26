У БПП прокоментували скандал про корупційні схеми в "Укроборонпромі"

Депутат від "Блоку Петра Порошенка" та секретар комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони Іван Вінник заявив, фракція не може ініціювати розгляд питання щодо корупційної схеми за участю "Укроборонпрому".

Політик заявив, що журналістська спільнота не володіє повноваженнями на досудове розслідування і тим більше на винесення вироків. Ці матеріали стануть об'єктом перевірки правоохоронних органів.

Читайте також: Військові підсумки року: чого добилася Україна за четвертий рік війни?

Виннк додав, що "не побачив прізвища Порошенка, так само, як і якісь дружні зв'язки з Гладковським, це певні припущення журналістської спільноти".

В цьому розслідуванні ж багато інших речей, які є набагато цікавіші з точки зору роботи парламентаря, так і, можливо, з точки зору слідства, ніж обговорення якихось дружньо-родинних зв'язків тієї чи іншої особи,

– сказав Іван Винник.

Він зазначив, що його хвилює факт оприлюднених деяких документів приватного характеру, переписок, розрахунків, а також запчастин, які завозилися з Росії.

Коротко про суть розслідування "Наших грошей": розслідувачі зібрали докази багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. В цій схемі – друг і партнер президента, член Ради нацбезпеки Олег Гладковський. Його 22-річний син Ігор – один з основних фігурантів попилу. Друг Ігоря Гладковського Віталій Жуков, який "оформлює документи, заносить відкати". Жуков три роки пропрацював у концерні, був навіть помічником директора.



У 2014 році він звільняється з державного сектору і переходить у приватний. Серед організаторів – голова державного оборонного концерну Павло Букін і "спеціаліст з контрабанди" Андрій Рогоза. Андрій Рогоза – ще до народження тріо з Жуковим та Гладковським – заробляв на сумнівних оборонних контрактах. Відкати від групи отримували керівники десятків заводів концерну. У правоохороних органах у цього угруповання був взагалі абонемент на недоторканість.

Центральною фірмою їхнього масштабного "бізнесу" стала компанія "Оптимумспецдеталь" ("Оптима") – фірма-прокладка, яка отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень.

Бізнес полягав у тому, щоб за згоди державного оборонного концерну втридорога продавати заводам цього самого концерну контрабандні запчастини до військової техніки.

Розслідування масштабних оборудок за участю "Укроборонпрому": відео