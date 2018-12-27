Військові підсумки року: чого добилася Україна за четвертий рік війни?

2018-й був насиченим на події по всьому гібридному фронту. Нажаль, запам'ятається він поширенням зони бойових дій та підготовкою росіян до масштабного вторгнення.

Найпоганіше, звісно, те, що ми несли непоправних втрат всі 12 місяців. За цей час тільки офіційно загинули 134 українських захисників. Треба віддати належне нашим дипломатам та командованню ЗСУ, оскільки якби не їх вправні дії, загиблих було б набагато більше.

Серед досягнень у першу половину 2018-го квартал можна однозначно виокремити припинення АТО. Сам формат антитерористичної операції був застарілим для вирішення багатьох питань на фронті. Зокрема це стосувалося ланки керівництва операції – командирів підрозділів – виконувачі наказу. Завдяки переходу до операції Об'єднаних сил держава отримала серйозне посилення у вигляді видалення зайвих бюрократичних перепонів для ефективної протидії ворогові.

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