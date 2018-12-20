Росія вкрала в України ліцензію за 2,2 мільярди доларів

Гібридна агресія РФ триває по всіх напрямках. Немаючи ніяких серйозних досягнень вічно п'яні Івани вдалися до чергового злочину, який може досить жорстко вдарити по авіаційній галузі України.

Йдеться про виробництво учбово-бойових літаків Як-130, які виробляють на підприємстві "Корпорация" Иркут", та активно просувають на світові ринки. Придбанням літаків останнім часом цікавляться у кількох країнах Латинської Америки, а контракти, які росіяни планують підписати найближчим часом, мають принести до бюджету РФ від 1,4 до 2,2 мільярдів доларів.

І все б нічого, тільки ніякого права в окупантів на збірку Яків у тому вигляді, якими вони є, немає. Справа в тому, що у всій документації ліцензійні літаки мають у своїй комплектації двигуни запорізького ДП "Івченко-Прогрес" АІ-222-25. Серійне виготовлення цих частин літаків почали вести у Росії з 2009-го року на потужностях підприємства "Научно-производственный НПЦ газотурбостроения "Салют" після досягнення ліцензійної угоди між українськими та російськими компаніями.

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І угода ця скінчилася у 2015-му, оскільки представники нашого підприємства відмовилися її продовжувати. Що ж було далі? Росіяни продовжили виробництво двигунів. Роблять вони це без будь-якого контролю, то ж якість частин Як-130, які вийшли з конвеєру після 2014-го дуже й дуже сумнівна.

Якщо не вірите, згадайте, скільки разів злітали російські ракети після того, як Україна відмовилася постачати терористам деталі. Отже й літаки, які йтимуть до багатьох країн за держконтрактами РФ, можуть банально розбиватися через численні недоліки двигунів. І не треба бути дуже розумним, щоб здогадатися, на кого агресори збираються вішати всі ці "косяки" у наслідок чого, адже у документах вони, звісно, нічого не кажуть про те, що виготовлені деталі без ліцензії.

Більше того, у цьому році в росіян скінчилися взагалі всі завезені ще до війни українські комплектуючі для виготовлення двигунів, то ж їх замінили на взагалі не зрозуміло що.

То ж, коли умовна Венесуела придбає літаки з "українським деталями", для всієї світової авіації це буде суттєвою загрозою, бо ж не ясно, де та коли впаде Як, та чи не зачепить він інші літальні апарати внаслідок поломки.

І це ще не беремо до уваги той момент, що кремлівські покидьки вкрали нашу технологію та користуються нею для власного збагачення.