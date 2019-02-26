Скандал про корупційні схеми в "Укроборонпромі": як коментують ситуацію у концерні

У держконцерні "Укроборонпром" вважають, що журналісти програми "Наші гроші" в оприлюдненні інформації про нібито незаконні оборудки при закупівлях в армії здійснили маніпулятивний виклад окремих даних. За словами представників концерну, довільне використання такої інформації повинно отримати юридичну оцінку компетентних органів.

24 канал писав про те, що розслідувачі програми "Наші гроші" зібрали докази багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. В цій схемі залучені друг і партнер президента, член Ради нацбезпеки Олег Гладковський та його 22-річний син Ігор.



Журналісти з'ясували, що неякісні запчастини і техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки. Зокрема, фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь" за декілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень.

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В "Укроборонпромі" вважають некоректним оцінювати зміст інформації, оприлюдненій у програмі "Наші гроші". Адже журналісти не вказали джерел її отримання та здійснили маніпулятивний виклад окремих розрізнених даних. Підкреслюємо, що журналісти програми "Наші гроші", які маніпулятивно використовували закриту інформацію кримінальних розслідувань, повинні звертатися за її перевіркою до першоджерел,

– мовиться у офіційному коментарі концерну.

В "Укроборонпромі" також закликали журналістів до відповідальності, а політичні сили – утриматися від спекуляцій і подальших інформаційних диверсій.

Водночас, як зазначено в коментарі, тематика програми, зокрема, щодо діяльності ТОВ "Оптімумспецдеталь", свідчить про те, що її автори скористалися інформацією, яка могла бути отримана в рамках кримінальних проваджень, відкритих в 2015 – 2016 роках.

Зазначимо, що раніше перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський, якого журналісти звинувачують у корупційних схемах, звернувся до правоохоронних органів із заявою. Він просить перевірити опубліковану в журналістському розслідуванні Bihus.Info інформацію про незаконні угоди у закупівлях для ЗСУ. Окрім цього, він попросив тимчасово припинити його повноваження як першого секретаря РНБО.