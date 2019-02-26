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      "Корупція на кістках": реакція опонентів Порошенка на розслідування в "Укроборонпромі"

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      У Верховній Раді опоненти Петра Порошенка різко відреагували на розслідування журналістів "Наші гроші" про корупційні схеми в "Укроборонпромі". Зокрема, фракція "Батьківщина" вимагає оголошення імпічменту чинному президенту.

      За словами кореспонденти 24 каналу, опоненти Петра Порошенка говорили безпосередньо про його відповідальність до цих схем.

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      У двох фракціях попросили перерву, аби обговорити із лідерами інших партій можливість створення Тимчасової слідчої комісії. Вони хочуть дослідити причетність саме чинного президента до розкритих фактів журналістів.

      Чи ми вчора вперше дізналися, що це робиться в армії? Ні. Але вчора це стало публічним і цинічним доведенням того, що корупцією на кістках людей в армії займається найвища посадова особа країни,
      – сказав народний депутат Олег Березюк.

      "Через торгівлю Порошенком запасними частинами неякісними для армії ми починаємо процедуру імпічменту проти президента", – заявила лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

      Це величезний злочин, це державна зрада. За це Порошенка треба розстріляти,
      – відреагував голова "Радикальної партії" Олег Ляшко.

      Парламентські фракції годину радились щодо цього. Опісля до трибуни вийшла Юлія Тимошенко та сказала, що всі окрім президентської фракції згідні створювати Тимчасову слідчу комісію вже зараз. 

      Що відомо про розслідування в "Укроборонпромі"? Розслідувачі програми "Наші гроші" зібрали докази багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. В цій схемі залучені друг і партнер президента, член Ради нацбезпеки Олег Гладковський та його 22-річний син Ігор.

      Журналісти з'ясували, що неякісні запчастини і техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки. Зокрема, фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь" за декілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень.

      Розслідування масштабних оборудок за участю "Укроборонпрому": відео

       

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      Теги: Корупційні схеми в Укроборонпромі Новини України Новини політики Укроборонпром Розслідування Петро Порошенко Блок Петра Порошенка Юлія Тимошенко - новини Олег Березюк
      Джерело: 24 канал
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