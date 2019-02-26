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      "Коррупция на костях": реакция оппонентов Порошенко на расследование в "Укроборонпроме"

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      В Верховной Раде оппоненты Петра Порошенко резко отреагировали на расследование журналистов "Наши деньги" о коррупционных схемах в "Укроборонпроме". В частности, фракция "Батькивщина" требует объявления импичмента действующему президенту.

      По словам корреспондента 24 канала, оппоненты Петра Порошенко говорили непосредственно о его отношении к этим схемам.

      Читайте также: Отмывали баснословные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"

      В двух фракциях попросили перерыв, чтобы обсудить с лидерами других партий возможность создания временной следственной комиссии. Они хотят исследовать причастность именно действующего президента в раскрытых фактов журналистов.

      Или мы вчера впервые узнали, что это делается в армии? Нет. Но вчера это стало публичным и циничным доказательством того, что коррупцией на костях людей в армии занимается высшее должностное лицо страны,
      – сказал народный депутат Олег Березюк.

      "Из-за торговли Порошенко некачественными запасными частями для армии мы начинаем процедуру импичмента против президента", – заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

      Это огромное преступление, это государственная измена. За это Порошенко надо расстрелять,
      – отреагировал глава "Радикальной партии" Олег Ляшко.

      Парламентские фракции час советовались по этому поводу. После к трибуне вышла Юлия Тимошенко и сказала, что все кроме президентской фракции согласны создавать ВСК уже сейчас.

      Что известно о расследовании в "Укроборонпроме"?​
      Расследователи программы "Наши деньги" собрали доказательства многолетней схемы отмывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. В этой схеме привлечены друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковский и его 22-летний сын Игорь.

      Журналисты выяснили, что некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки. В частности, фиктивная компания "Оптимумспецдеталь" за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.

      Расследование масштабных сделок с участием "Укроборонпрома": видео

       

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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости политики Коррупционные схемы в Укроборонпроме Расследования Укроборонпром Олег Березюк Юлия Тимошенко - новости Блок Петра Порошенко
      Источник: 24 канал
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