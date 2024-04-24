Пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам миграции Анита Хиппер заявила, что Евросоюз продолжит предоставлять временную защиту для украинцев, независимо от их пола или статуса, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Директива ЕС о временной защите продолжит работать
По словам Хиппер, Директива ЕС о временной защите продолжает функционировать.
Мы не проводим разграничение между полом или статусом военнообязанного,
– сказала она.
В то же время представитель Еврокомиссии Эрик Мамер добавил, что пока в ЕК не комментируют меры, принимаемые украинским правительством. Единственное, что может сделать европейское ведомство со своей стороны – это объяснить, какая сейчас ситуация с украинцами на территории Евросоюза.
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Что предшествовало
- 23 апреля МИД Украины приказало дипломатическим ведомствам приостановить консульские услуги для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за рубежом.
- Соответствующая норма будет действовать временно – до разъяснения нового закона о мобилизации.
- Сейчас военнообязанные граждане могут только оформить удостоверение личности на возвращение в Украину.
- Также украинские консульства продолжат предоставлять мужчинам за рубежом помощь в полном объеме в случае чрезвычайных ситуаций, к примеру ДТП, задержания, стихийные бедствия и тому подобное.
- Кроме этого, ограничения не касаются ситуаций, когда получателем консульских услуг является не военнообязанный человек, а его несовершеннолетний ребенок или подопечное лицо. То есть человек сможет оформить для ребенка паспорт для выезда за границу, зарегистрировать приобретение ребенком гражданства Украины по рождению, зарегистрировать рождение ребенка и тому подобное.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что скоро ведомство предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в рамках законодательства для военнообязанных мужчин. Это произойдет ближе к дате вступления в силу нового закона о мобилизации, а именно до 18 мая.