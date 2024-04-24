Речниця Єврокомісії з питань міграції Аніта Хіппер заявила, що Євросоюз продовжить надавати тимчасовий захист для українців, незалежно від їхньої статі чи статусу, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Директива ЄС про тимчасовий захист продовжить працювати

За словами Хіппер, Директива ЄС про тимчасовий захист продовжує функціонувати.

Ми не проводимо розмежування між статтю або статусом військовозобов'язаного,

– сказала вона.

Водночас речник Єврокомісії Ерік Мамер додав, що наразі в ЄК не коментують заходів, що вживає український уряд. Єдине, що може зробити європейське відомство зі свого боку – це пояснити, яка зараз ситуація з українцями на території Євросоюзу.