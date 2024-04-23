Однак усе ж після рішення МЗС усе ж лишилися послуги, які консульство продовжить надавати. Які послуги надаватимуть консульства після тимчасового призупинення – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Українці за кордоном не звільнені від обов'язків: Кулеба пояснив обмеження консульських послуг

Що з послуг від консульств можуть отримати чоловіки за кордоном

Після рішення МЗС чоловіки призовного віку зможуть скористатись лише послугами, пов'язаними з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну.

Водночас у роз'ясненні Міністерство закордонних справ наголосило, що закон про зміни до мобілізації, який набуде чинності 18 травня 2024 року, передбачає, що після оновлення даних військового обліку в ТЦК громадянин України чоловічої статі у віці від 18 до 60 років із дійсними військово-обліковими документами матиме доступ до консульських послуг згідно з законодавством у повному обсязі.

Механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків 18 – 60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі визначається з-поміж доступних варіантів й узгоджується причетними державними органами. Щойно ця міжвідомча робота буде завершена, дипломатичні установи та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення,

– зазначили у МЗС.

Водночас тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. Тому у разі потрапляння будь-якого громадянина України у надзвичайну ситуацію за кордоном (ДТП, затримання, стихійні лиха тощо), співробітники консульської служби надаватимуть в межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі.

А які послуги тимчасово заборонили надавати чоловікам