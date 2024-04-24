Отмечается, что сам мужчина был родом из Львовской области. Похоронят мужчину в селе Волсвин, что в Червоноградском районе.
Смотрите также Враг прорвался к Очеретино и штурмует Красногоровку: как изменилась линия фронта за неделю
Гибель Героя
В результате ДТП вблизи села Иванковцы Хмельницкой области 23 апреля погиб военный Александр Дейкало. Мужчина был командиром машины инженерно-дорожного взвода воинской части А2300. Герой был 1988 года рождения.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. Разделяем боль невосполнимой утраты и склоняем голову в скорби. Светлая память и вечная слава Герою,
– сообщили в Червоноградском городском совете.
Александр Дейкало погиб в ДТП / Червоноградский городской совет
Как сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области, авария на трассе Каменец – Подольский – Сатанов – Белогорье произошла около 8:50. 36-летний водитель Mitsubishi съехал в кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.
Заупокойное Богослужение по военнослужащему начнется в 20:00 в церкви Воздвижения Честного Креста. Чин похорон Александра Дейкало состоится 25 апреля, в 11:00. Похоронят Воина на кладбище в селе Волсвин.
Потери Украины
- В Киеве 19 апреля состоялось прощание с военным Павлом Петриченко. Он погиб в Донецкой области. Павел был младшим сержантом 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и занимался аэроразведкой.
- В Лебедине Сумской области 18 апреля попрощались с городским головой Александром Бакликовым. Чиновник защищал Украину на фронте и погиб во время выполнения боевого задания Авто военных расстреляли, а Александр взял основной удар на себя.
- В тот же день в Киеве в последний путь провели в последний путь писателя и общественного деятеля Дмитрия Капранова. На прощание в Михайловском Златоверхом соборе пришли более ста человек. Причиной смерти деятеля стал сердечный приступ.