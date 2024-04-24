Отмечается, что сам мужчина был родом из Львовской области. Похоронят мужчину в селе Волсвин, что в Червоноградском районе.

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Гибель Героя

В результате ДТП вблизи села Иванковцы Хмельницкой области 23 апреля погиб военный Александр Дейкало. Мужчина был командиром машины инженерно-дорожного взвода воинской части А2300. Герой был 1988 года рождения.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. Разделяем боль невосполнимой утраты и склоняем голову в скорби. Светлая память и вечная слава Герою,

– сообщили в Червоноградском городском совете.

Александр Дейкало погиб в ДТП / Червоноградский городской совет

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области, авария на трассе Каменец – Подольский – Сатанов – Белогорье произошла около 8:50. 36-летний водитель Mitsubishi съехал в кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Заупокойное Богослужение по военнослужащему начнется в 20:00 в церкви Воздвижения Честного Креста. Чин похорон Александра Дейкало состоится 25 апреля, в 11:00. Похоронят Воина на кладбище в селе Волсвин.

Потери Украины