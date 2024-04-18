С писателем и общественным деятелем попрощались в Михайловском Златоверхом соборе. СМИ пишут, что провести в последний путь Дмитрия Капранова пришли более сотни людей.

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Прощание с Дмитрием Капрановым

Церемония прощания началась в 11 часов. Кроме семьи, в частности, брата – Виталия Капранова, на похороны также приехал гендиректор театра имени Франко Евгений Нищук, актер Ахтем Сеитаблаев, певец Олег Скрипка, писатели Андрей Кокотюха и Василий Шкляр и другие.

В Киеве попрощались с Дмитрием Капрановым / Фото Суспильного, "РБК-Украина", Oboz

Отпели Дмитрия Капранова в Михайловском Златоверхом соборе. Далее под громкие аплодисменты и слезы присутствующих повезли на Байковое кладбище.

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24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Капранова. Вечная память!

Дмитрию Капранову навсегда 56